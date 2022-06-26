Спецподразделения из стран НАТО тайно воюют на Украине

На Украине присутствуют спецназовцы из целого ряда стран НАТО Фото: REUTERS

На Украине действуют военнослужащие подразделений спецназначения из целого ряда стран НАТО. Основной их задачей является помощь украинской армии противодействии вооруженным силам России, прежде всего они занимаются передачей разведданных и обучением украинских солдат.

Об этом со ссылкой на собственные источники в США и Европе сообщило американское издание The New York Times.

– Большая часть этой работы выполняется за пределами Украины, например, на базах в Германии, Франции и Великобритании. Но даже несмотря на то, что администрация Байдена заявила, что не будет направлять американские войска на Украину, некоторые сотрудники ЦРУ продолжают тайно действовать в стране, в основном, в столице, Киеве, управляя большей частью огромного объёма разведывательных данных, которыми США делятся с украинскими силами, – говорится в статье.

Вместе с тем, автор материала утверждает, что помимо работы, которая проводится за рубежом, на Украине присутствует целая сеть тайных представителей западных спецслужб. Часть из них заняты непосредственно распределением поступающего на территорию Незалежной оружия.

В статье содержится неприкрытый намек на усилия западных стран по оказанию помощи вооруженным силам Украины, а также на те риски, которые может повлечь за собой подобного рода деятельность, напрямую направленная против России.

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