Юрий Шатунов ушел из жизни в 48 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 26 июня 2022 года, в Москве в Прощальном зале Троекуровского кладбища проходит церемония прощания с певцом Юрием Шатуновым. Как ожидается, мероприятие продолжится около пяти часов - с 10:00 до 15:00 мск. Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию церемонии прощания.

Тысячи людей пришли проститься с Юрием Шатуновым Фото: Иван МАКЕЕВ

Как писал сайт, похоронят певца на Троекуровском кладбище. Шатунова кремируют, а урну захоронят во вторник, 28 июня.

Ожидается, что церемония прощания продлится около пяти часов Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомним, Юрий Шатунов ушел из жизни ночью на четверг, 23 июня. Как позже выяснилось, причиной смерти 48-летнего певца стал обширный инфаркт. Сообщается, что накануне артист отдыхал в Подмосковье со своим менеджером. Примерно в 23:00 артист почувствовал себя плохо, когда появились сильные боли в области сердца. Ему вызвал скорую помощь, однако, довезти до больницы его не успели.

Юрий Шатунов любил играть на гармони - на ней он мог подобрать по слуху любую мелодию Фото: Иван МАКЕЕВ

Ранее сайту kp.ru удалось восстановить хронологию последних часов жизни Юрия Шатунова и друзья артиста рассказали о том, что происходило в этот день.