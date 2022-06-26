«Юру добили суды!»: Безутешные поклонники в слезах несут Шатунову белые розы

На выходе из траурного зала фанаты Шатунова получают на память открытки с автографом певца Фото: Иван МАКЕЕВ

Тысячи поклонников с белыми розами приехали на Троекуровское кладбище проститься с Юрой Шатуновым. Гроб с телом артиста тоже утопает в белых розах. Этими знаковыми цветами украшен и траурный зал, где прощаются с Юрой, ушедшим так несправедливо рано, в 48 лет от инфаркта. На выходе из траурного зала фанаты Шатунова получают на память открытки с автографом певца.

- Песни Юры - это наше детство. Моя любимая песня -«Снежинки». Это воспоминание о моей первой любви, первом поцелуе и юности, - делится с kp.ru бывшая жена звезды 90-х Вадима Казаченко, телеведущая Ольга Казаченко. - Я думаю, его здоровье сгубили суды с Разиным. Сердце не выдержало стресса. Я по себе знаю, по своей судебной истории с бывшим мужем, что здоровья такие разборки не прибавляют. Жаль, что такой чистый человек ушёл. Я была на его последнем концерте в «Крокусе». Был аншлаг, поклонники передавали Юре записки, он отвечал на каждый вопрос. Такой трогательный он тогда был.

По словам директора Шатунова Аркадия Кудряшова, супруга певца Светлана прилетит в Москву в понедельник. В этот же день будет ещё один день прощания с Юрой, для самых близких: для близких друзей, жены и детей Шатунова.

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