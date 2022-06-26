Европа взвыла от украинских беженцев: Смотрят на хлеб, как на мусор

С конца февраля число украинских беженцев достигло почти 7 миллионов Фото: REUTERS

С конца февраля страны Европы, по данным ООН, приняли почти 7 миллионов украинских беженцев. Но если поначалу их встречали чуть ли не с цветами, то спустя четыре месяца былое радушие совершенно испарилось. «Мы устали от них», - эту фразу можно все чаще можно увидеть на страницах прессы, в сюжетах телекомпаний. Причин тому несколько. Во-первых, никто не предполагал, что делить кров с «понаехавшими» придется так долго - это и накладно, да и просто неудобно. Во-вторых, «несчастные, убежавшие от ужасов войны», как представляли их европейцы, зачастую сами ведут себя как форменные оккупанты, не взирая на местные законы и обычаи.

На прошлой неделе британское издание Getreading сообщило, что жители города Рединг в графстве Беркшир стали массово требовать от властей изгнать украинских беженцев из своих домов. Первоначальный энтузиазм британцев иссяк - уж слишком, по их мнению, загостились украинцы. Пора, мол, и честь знать. К тому же многие из приехавших ведут праздный образ жизни, с их появлением число пьяных дебошей в городе возросло кратно.

Пьянством и хамством беженцев возмущаются и бельгийцы. Жители нескольких муниципалитетов, которые ранее приютили украинцев, попросили найти для них других арендаторов. Хозяева собираются в летние отпуска и просто боятся оставлять свои жилища в распоряжении постояльцев. Неизвестно, что они вытворят. Многие видели сюжет из Болгарии, где выселенная из отеля украинская семья оставила номер измазанным фекалиями.

Недовольство проявляют и словаки. Местная газета приводит признание женщины, приютившей украинских граждан: «Например, предлагаешь им одеяла, а они говорят, что не будут этим укрываться, дайте что-нибудь получше. Они требовали роскоши. То же самое с едой. Некоторые отказывались брать хлеб, который им предлагали. Смотрели на хлеб, как на мусор».

Польша, принявшая больше 3 миллионов граждан Украины и наделившая их особым статусом, теперь понижает обороты. Беженцы дорого обходятся бюджету, что уже вызвало ропот польских налогоплательщиков. «Я спасалась от войны, но не от бедности», - заявила одна из беженок, прикатившая на шикарном «Лексусе». Сейчас в Польше и Германии украинцам, рулящим дорогими автомобилями, уже отменяют льготы по страховке и бесплатную парковку.

Местные власти пытаются заставить беженцев искать работу. Но свободных рабочих мест, за исключением совсем непривлекательных, мало, да и сами гости не горят желанием трудиться. Им пока хватает пособий, назначенных поначалу щедрыми хозяевами, которые и не подозревали чем это обернется.