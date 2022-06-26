Японские исследователи опубликовали фото "летающих тарелок"

Фотографии сделали очевидцы. Фото: International UFO Laboratory

Настоящие «летающие тарелки» - такие, какими их принято изображать, были сфотографированы над Японией. Сами снимки недавно были обнародованы уфологами частного японского исследовательского института, носящего название The International UFO Laboratory. Они организовали для этого специальную конференцию.

Фотографии, сделанные очевидцами, продемонстрировал Такэхару Миками – глава института, заверив, что они были отобраны из 125 поступивших. И признаны подлинными после тщательного анализа. Всего же за последние четыре года местные уфологи собрали 450 свидетельств, включая устные. Фотографии НЛО в форме классических «летающих тарелок» были сделаны с 2018 по 2022 год. Две из них публикует японская газета Yomiuri Shimbun.

Снимки получились подозрительно четкими. Фото: International UFO Laboratory

Надо понимать, что в объективы попали отнюдь не природные явления или какие-нибудь дроны, а летательные аппараты, которые на Земле не делают. Они, кстати, совсем не похожи на те непонятные штуковины, за которыми над Тихим океаном гонялись пилоты американских истребителей и наблюдали их на радарах. У японцев всё понятно – «тарелки». Явно инопланетные.

Не перевелись еще настоящие инопланетяне.

С другой стороны, совсем уже доверять уфологам не стоит – соврут, как говорится, дорого не возьмут. Такое не раз бывало. Да и уж очень четкие снимки они предъявили. Обычно НЛО получаются гораздо хуже.