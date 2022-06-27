Военная спецоперация на Украине 27 июня 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Минобороны РФ/ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 июня 2022 года.

Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что наемники из Соединенных Штатов, Франции, Германии и Польши бежали из Северодонецка, бросая вооружение.

Министерство обороны РФ заявило, что украинские военные безуспешно пытались ударить по острову Змеиный, отметив, что российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» сбил самолет Су-25 противника, а также 12 реактивных снарядов.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу лично проинспектировал российскую группировку войск, которая задействована в специальной военной операции на Украине.На командных пунктах Вооруженных сил России глава российского военного ведомства заслушал доклады командующих по текущей обстановке, а также действиях военнослужащих страны на основных операционных направлениях.

Министерство обороны РФ заявило, что в одном из населенных пунктов в Харьковской области российские военные обнаружили брошенный склад с оружием иностранного производства, уточнив, что там также находилось место жительства бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ:

22:00 Минобороны РФ: Киевский режим готовит провокацию на Криворожской ТЭС в Днепропетровской области.

Украинское командование разместило на территории ТЭС вооруженные формирования, артиллерия и РСЗО выходят оттуда на позиции. Не исключено, что, не сумев спровоцировать российских военных на удар по станции, Киев сам устроит взрыв. Разрушение станции оставит без электричества останется население большей части центральных регионов Украины.

18:33 На Украине оценили ежемесячные траты на конфликт с Россией в $5 млрд

17:17 Жители освобожденных районов Запорожской области получают угрозы от жителей Украины, рассказала РИА Новости глава подконтрольного России Черниговского района Ищенко

17:03 Страны G7 заявили о выделении Украине в 2022 году порядка 29,5 млрд долларов в качестве "бюджетной поддержки" в целях помощи Киеву закрыть дефицит финансирования.

16:44 МИД ДНР: Марокко направило запрос на общение с осужденным в ДНР наемником, он был удовлетворен

16:43 Владимир Зеленский, принявший участие в режиме видеоконференции в заседании саммита лидеров G7, призвал государства "Большой семерки" присоединиться к работе над гарантиями безопасности для Украины. Сообщается, что Зеленский предложил "сосредоточиться на конкретных шагах", которые, по его утверждению, "могут быть полезными как для Украины, так и для всей Европы".

15:35 В Киеве в результате рейда по ночным клубам во время комендантского часа 219 мужчинам были вручены повестки в военкомат, сообщает Нацполиция Киева.

15:11 Помощник президента США Салливан подтвердил, что Вашингтон поставит Киеву средства ПВО средней и большой дальности.

14:40 Под Лисичанском уничтожены грузинские боевики причастные к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года — Минобороны России.

14:34 Минобороны России: вчера был нанесен ракетный удар по цехам ракетно-строительной корпорации "Артем" в Шевченковском районе Киева, где производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня – все четыре российские ракеты достигли цели, объект поражен, гражданская инфраструктура Киева в результате применения высокоточного оружия не пострадала.

13:20 В ДНР заявили, что украинские войска потеряли погибшими в общей сложности более 50 тыс. человек.

12:34 Песков на вопрос, будут ли ужесточаться меры безопасности в России в свете звучащих из Киева угроз терактов: они и так максимально усилены.

11:26 Президент Молдавии Санду находится в Киеве и планирует встретиться с Зеленским.

11:21 США введут визовые ограничения против примерно 500 российских чиновников из-за ситуации на Украине, заявили в Белом доме. 11:20 Украина прекращает действие двух соглашений с РФ в сфере ядерной безопасности, сообщает госинспекция ядерного регулирования

11:02 На данный момент в заложниках у боевиков на территории "Азота" не остается никого — посол ЛНР в РФ.

7:58 Народный совет ДНР не исключает отмену смертной казни после завершения судов и трибуналов над военными преступниками.

01:55 Американский политолог Миршаймер заявил, что США ведут Украину к полному краху

01:40 В России создали фонд «Защита» для оказания помощи участникам спецоперации на Украине

00:32 Кадыров сообщил о формировании четырех чеченских батальонов «Ахмат»

00:04 Украинские военные уничтожают в Лисичанске иностранных инструкторов, опасаясь, что те раскроют секретные данные после сдачи в плен, сообщает источник

26 июня:

23:06 Офицер милиции ЛНР Генсер заявил, что на «Азоте» остаются около 500 гражданских

22:21 Действия России на Украине неслучайны, этому предшествовали действия НАТО и Запада, заявил представитель Эрдогана

21:41 Турция не будет подключаться к санкциям против России, исходит из своей экономической выгоды — представитель Эрдогана

21:12 Переговоры с Украиной должны проходить на реалистичных условиях, Россия о них публично заявила, заявила Матвиенко. Также она считает, что НАТО руками украинцев воюет с Россией

21:00 Страны G7 привлекут $600 млрд в развитие инфраструктуры до 2027 года