Какие страны открываются для россиян летом 2022 года: едем отдыхать без тестов и прививок

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Любителям отдыха за границей сейчас сложно ориентироваться в противоречивом потоке новостей.

С одной стороны, путешествовать стало сложнее: мешают авиационные и банковские санкции. А с другой - проще. Курортные страны одна за другой снимают коронавирусные ограничения и снова рады видеть туристов без всяких ПЦР-тестов, вакцинных сертификатов или карантинов.

В нашем списке - государства, которые до пандемии были очень популярны у российских отпускников. И к этому лету вновь открылись для нас, отменив ковидные требования или максимально их смягчив. Однако теперь надо учитывать новые нюансы. В первую очередь, есть ли прямые рейсы.

ТУРЦИЯ И ЕГИПЕТ

Два самых любимых нашими туристами массовых пляжных курорта теперь принимают гостей из России как раньше: нужен только загранпаспорт. В случае с Египтом - ещё получить визу на границе, после прилёта.

Турция с 1 июня не требует для въезда вакцинных сертификатов или ПЦР-тестов, Египет - с 17 июня.

Долететь на курорты вполне реально. В Турцию рейсов много - в Стамбул, Анталью, Даламан, Измир из Москвы и регионов, разных российских и турецких авиакомпаний. В Турции принимают карты «Мир», и это тоже большой плюс.

В Египет рейсов меньше, но они все же есть. В Каир и в Хургаду с Шарм-эль-Шейхом.

Так что в обе страны путь открыт - и ковидные ограничения больше не мешают, и санкционные сказались не так сильно, как на других направлениях.

АРМЕНИЯ, УЗБЕКИСТАН, КАЗАХСТАН И ГРУЗИЯ

Армения отменила все ковидные требования. Россиянам виза не нужна. Мало того, можно прилететь без загранпаспорта, с внутренним российским. Прямых рейсов множество.

Похожая удобная для путешественников ситуация - в Узбекистане (с 10 июня никакие связанные с COVID-19 бумаги не нужны, самолёты летают из многих города России) и в Казахстане (также не нужны ПЦР или вакцины, для граждан РФ возможен въезд по внутреннему паспорту. Авиасообщение не просто есть - а очень активное, с июня возобновлено и железнодорожное).

Грузия с 15 июня не требует от туристов, в том числе и граждан РФ, никаких связанных с СOVID-19 документов. Виза россиянам не нужна. Однако прямых рейсов между нашими странами нет - авиасообщение было прекращено ещё до пандемии и до сих пор не возобновлено. Долететь можно со стыковками в Армении, Азербайджане, Турции.

Либо доехать на автомобиле или автобусе.

Сухопутная граница между Россией и Грузией, а также Россией и Казахстаном открыта с обеих сторон (и это важный момент, потому что в случае с другими соседними государствами все не так просто, подробности ниже).

ИЗРАИЛЬ

В Израиле во время пандемии вводили максимально строгие правила как для жителей, так и для туристов. Сейчас почти все отменили. Надо только заполнить онлайн декларацию о здоровье за 48 часов до вылета и иметь медстраховку, покрывающую лечение коронавируса.

Прямые рейсы из России в Израиль есть, хотя их мало и билеты очень дорогие.

ТАИЛАНД

Таиланд с 1 июля существенно смягчает коронавирусные препоны для прилетающих из других стран, хотя и не отменяет их совсем.

Что останется: сертификат о прививке (из российских вакцин подходит «Спутник V») или ПЦР-тест либо экспресс-тест, который можно сдать в аэропорту после прибытия.

Что отменят: больше не надо заранее оформлять Thailand Pass (разрешение на въезд’ и покупать медстраховку с покрытием COVID-19 (впрочем, обычный медицинский полис для поездки за границу стоит приобрести в любом случае).

Виза гражданам России для туристических поездок не нужна.

Прямых рейсов между Россией и Таиландом сейчас нет, путешественники летают со стыковками в ОАЭ или Катаре. Авиакомпании Thai Airways и AirAsia могут возобновить полёты в Москву и Владивосток осенью 2022 года, считает исполнительный директор Туристического управления Таиланда Титипорн Маненате.

ФИНЛЯНДИЯ И СТРАНЫ БАЛТИИ

Финляндия с 30 июня возвращается к допандемийным правилам пересечения границы. Россиянам нужна будет только шенгенская виза. Консульства Финляндии возобновит выдачу туристических виз с 1 июля.

В июне все ковидные требования отменила и Эстония, ещё раньше Латвия. Однако балтийские страны сейчас не выдают визы гражданам РФ. При этом въезд с действующим шенгеном возможен.

Собрали мы эти государства вместе не случайно: все они имеют сухопутную границу с Россией. И раньше жители Европейской части России, а особенно Санкт-Петербурга, Пскова, Карелии ездили к соседям на своих машинах, автобусах и поездах. Сейчас в отсутствие прямого авиасообщения это было бы тем более актуально. Да, поезда тоже не ходят. Но автобусы есть, как из Питера, так и из Москвы.

Однако для выезда из России через наземные пограничные пункты до сих пор действуют ограничения, введённые из-за пандемии весной 2020 года. Выезд разрешается только по особым основаниям: обладателям ВНЖ в других странах, тем, у кого там живут ближайшие родственники, на учебу или на лечение. Эти ограничения сняты для сухопутных границ с Казахстаном, Грузией, Белоруссией, Монголией, а также для воздушного сообщения со всеми странами. Однако на наземных границах с Европой сохраняются.

ЕВРОПА

Европейские страны одна за другой открываются для туристов - в том числе российских. Без всяких тестов и прививок с недавних пор принимают путешественников Италия и Франция, Греция и Кипр, Германия и Норвегия, Австрия и Чехия, Сербия и Болгария. Хорватия и Черногория. Открылась для туристических поездок Испания, однако там пока просят ПЦР или экспресс-тест на антиген (либо европейский ковид-сертификат).

Прямое авиасообщение сейчас есть только с Сербией (но билетов не найти на рейсы до конца лета). С другими странами Старого Света прекращено из-за взаимных санкций. Добраться можно со стыковками - через Турцию, Армению или даже ОАЭ.

Туристические визы россиянам консульства большинства стран продолжают выдавать: это Испания, Греция, Германия, Италия, Франция, Австрия, Венгрия, Швейцария, Словения.

ВАЖНО

Возвращающемся в Россию из-за рубежа на самолёте по-прежнему необходимо заполнять анкету на Госуслугах. Если есть действующий сертификат о вакцинации или сертификат переболевшего, больше ничего не нужно. Если нет - в течение 3 дней сдать ПЦР-тест и загрузить результат на Госуслуги. Для тех, кто прибывает в РФ через сухопутные границы, это требование отменено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путешествие по Крыму на машине в 2022 году: рассчитываем стоимость поездки

«Комсомолка» выяснила, во сколько обойдется путешествие по Крыму на машине (подробнее)

В России построят новый морской курорт с нуля: Где он будет и когда появится

Новый курорт появится на одном из теплых морей – Черном или Каспийском (подробнее)