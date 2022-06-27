Западные СМИ объявили, что в России случился дефолт: Объясняем, что теперь будет с нашей экономикой

В этот раз все по-другому. Платить никто не отказывается. И более того, российские власти отчаянно пытались выпутаться из этой ситуации. Фото: Shutterstock

Как вы чувствовали себя, проснувшись утром в понедельник? Ощутили, как что-то неуловимо изменилось? Ну там дышать стало тяжелее или тревожность усилилась. Нет? Странно. А говорят, пока вы спали, в стране-то дефолт случился.

КОМУ ДЕНЕГ?

Такой дурацкой ситуации мировая экономика, пожалуй, еще не знала. Представьте себе: вы должны мистеру Смиту сто рублей. У вас эти сто рублей есть (и еще тысяча раз по столько). Но мистер Смит их не берет. Вместо этого он от вас упорно прячется, номер банковского счета скрывает, при этом на каждом углу кричит, что вы - подлый неплательщик. И формально он даже прав: деньги ведь он от вас не получил.

То же самое и с «дефолтом России», о котором сейчас трубят СМИ. Коротко напомним, откуда дефолтный ветер дует. Российский Минфин в конце мая выплатил $100 млн владельцам евробондов. Так называются облигации, которые выпускает и продает правительство, когда хочет взять в долг. Но дело в том, что любые операции с долларами проходят через американские банки. А Минфин США отказался выдавать своим банкам лицензию на проведение платежей по госдолгу РФ, и они просто не смогли «доставить» деньги получателям.

После этого начался так называемый льготный период - должнику дается 30 дней, чтобы рассчитаться с кредиторами. Льготный период закончился 26 июня. Американский Минфин так и не выдал лицензию, и к утру понедельника владельцы облигаций не получили от России своих денег. А неплатеж страны по своим обязательствам - это и есть дефолт. Как пишет агентство Bloomberg, это первый дефолт нашей страны по внешнему долгу за сто лет: в 1918 году Ленин отказался платить по займам Российской империи.

А ИМ ДОЛЛАРЫ ПОДАВАЙ

Но в этот раз все по-другому. Платить никто не отказывается. И более того, российские власти отчаянно пытались выпутаться из этой ситуации. Минфин предлагал: раз не даете отправить доллары, мы заплатим в рублях. Был даже подписан соответствующий президентский указ. Озвучивалась и схема таких платежей: иностранный владелец облигаций открывает счет в российском банке, получает на него рубли, конвертирует их в доллары и отправляет на свой счет в иностранном банке.

Однако Bloomberg напоминает, что в договорах четко указано: валюта платежей - доллар США. А тот факт, что Россия сама себе великодушно разрешила платить в другой валюте, кредиторов не устраивает. И их можно понять: простые иностранные граждане и компании, покупавшие российские евробонды, не виноваты, что «паны дерутся». И раз они не получили денег, нашей стране могут объявить тот самый дефолт, с которым Минфин, естественно, не соглашается (и правильно делает).

- В соответствии с документацией событием дефолта является отсутствие платежа со стороны должника. Однако платеж был произведен заблаговременно. В данном случае неполучение денег инвесторами произошло не в результате отсутствия платежа, а в силу действия третьих лиц, что прямо не предусмотрено в эмиссионной документации как событие дефолта, - сообщается на сайте ведомства. Заодно Минфин повторяет, что не отказывается платить и поскольку технической возможности перечислить доллары нет, снова предлагает рассчитаться в рублях.

Так что эпопея с дефолтом еще не закончилась. Она только начинается.

ВОПРОС РЕБРОМ

И что теперь?

- Лицемерный Запад говорит о дефолте России, прекрасно понимая, что это ложь. Не проводят никаких платежей и цинично заявляют, что Россия не может погасить свои обязательства. Вот наглецы! - припечатал супостатов сенатор Владимир Джабаров в своем Телеграм-канале.

Тут все понятно: работа у сенаторов такая - лицемерный Запад обличать (вообще-то нет, но впечатление складывается именно такое). Но если серьезно: что нас на самом деле теперь ждет? Давайте разбираться.

По определению, дефолт - это неспособность страны платить по своим долгам. В первую очередь это серьезный удар по репутации. Такому ненадежному заемщику денег больше никто не даст. Именно поэтому при классическом дефолте в стране начинается экономический кризис. Денег в бюджете нет, валюта обесценивается, цены растут, зарубежные инвесторы не вкладывают деньги в экономику страны. А международные суды арестовывают государственное имущество за границей, чтобы отдать деньги кредиторам.

На этот раз эксперты считают, что для нашей экономики от объявления такого странного дефолта ничего не изменится. Потому что все понимают, что он рукотворный. А на деле экономика стабильна, денег в бюджете навалом.

- Дефолт носит в основном символический характер и мало что значит для россиян, - признает и само агентство Bloomberg.

Кроме того, если дефолт все-таки объявят, до арестов имущества дело сразу не дойдет. Сначала начнутся суды в международных инстанциях. Весьма остроумно их описал профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в своем телеграм-канале Bitkogan. По словам профессора, эти суды со стороны потерпевших будут сводиться к следующему:

- Верните нам наши деньги!

На что РФ будет отвечать:

- Так мы ж не против. Заберите из замороженного.

- Нет. Оттуда нельзя! Дайте другое.

- Хорошо. Дадим! Дайте возможность.

- Нет. Нельзя. Санкции.

- Ну так а как же мы вам вернем? Давайте вернем рублями! Или юанями. Или рупиями.

- Нет, мы этого не хотим. Верните долларами.

- Хорошо. Скажите, как можно. Мы заплатим. Деньги есть.

- Как можно, тоже мы не скажем. Так как сами не вполне понимаем. Однако пока будем арестовывать… Чего-нибудь! Вот сейчас ка-а-ак суды организуем. И все будет.

- А что будет-то?

- А Бог его знает. Но что-то обязательно будет.

Да уж, что-то обязательно будет - сомневаться в этом не приходится. Но что именно, не понимает пока никто.

- Так и будем жить. В дефолте. Сидя при этом на деньгах и задыхаясь от избытка валюты. Как ни верти, но ситуация абсолютно малоизученная и самое главное – абсолютно малопредсказуемая. Правила игры для происходящего есть только на бумаге. В реальности же их нет. Так что запасаемся терпением, - советует Евгений Коган.