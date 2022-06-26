Несколько часов до дефолта: из-за проблем с госдолгом России угрожают финансовым коллапсом

Уже не первый месяц западные страны угрожают России дефолтом Фото: Shutterstock

Похоже, на этот раз все серьезно. Уже не первый месяц западные страны угрожают России дефолтом, но раньше все обходилось. Обойдется ли теперь - большой и сложный вопрос.

Вот вкратце суть дела. Россия 27 мая должна была выплатить $100 млн по евробондам. Так называются облигации, которые выпускает российское правительство, когда хочет взять в долг. Сотня миллионов долларов – сущие копейки для бюджета, в казне эти деньги есть и Минфин готов выполнять все свои обязательства. Однако выплатить их не удалось. Дело в том, что любые операции с долларами идут через американские банки, и они отказались проводить платеж. Деньги (не без сожаления) вернулись в Россию.

После этого начался так называемый льготный период - должнику дается 30 дней, чтобы рассчитаться с кредиторами. Льготный период заканчивается как раз в воскресенье, 26 июня. И если к утру понедельника владельцы облигации так и не получат от России своих денег, нашей стране могут объявить дефолт. Об этом сообщает агентство Bloomberg и здравый смысл.

Российский Минфин предлагал: раз не даете отправить доллары, давайте мы заплатим в рублях. Несколько дней назад был даже подписан соответствующий президентский указ. Озвучивалась и схема таких платежей: иностранный владелец облигаций открывает счет в российском банке, получает на него рубли, конвертирует их в доллары и отправляет на свой заграничный счет.

Однако Bloomberg напоминает, что в договорах четко указано: валюта платежей – доллар США. И тут возникает уникальная по своей глупости ситуация.

С одной стороны, мы бы и рады заплатить в долларах, которых у нас навалом, но американцы вставляют палки в колеса.

С другой, мы сами разрешили себе платить в рублях, но это не устраивает иностранных владельцев облигаций, которые недовольно тычут пальцем в договор. И их можно понять: простые иностранные граждане и компании, покупавшие российские евробонды, не виноваты, что «паны дерутся».

В любом случае, Минфин не сдастся без боя. И если к утру понедельника платеж не удастся провести и дело дойдет до объявления дефолта, российское правительство будет судиться в международных инстанциях. Ведь дефолт, как ни крути, ненастоящий. Так что эпопея с рукотворным дефолтом России не заканчивается – она только начинается.

ВОПРОС РЕБРОМ

А если все-таки объявят?

Дефолт – это неспособность страны платить по своим долгам. В первую очередь это серьезный удар по репутации. Такому ненадежному заемщику денег больше никто не даст. Именно поэтому при классическом дефолте в стране начинается экономический кризис. Денег в бюджете нет, валюта обесценивается, цены растут, иностранные инвесторы не вкладывают деньги в экономику страны. А международные суды арестовывают имущество государства за границей, чтобы отдать деньги кредиторам.

На этот раз эксперты считают, что для нашей экономики от объявления такого странного дефолта ничего не изменится. Потому что все понимают, что он рукотворный. А на деле экономика стабильна, денег в бюджете навалом, рубль укрепляется так сильно, что даже финансовые власти страны не понимают, как остановить этот рост.

Но главное - все плохое, что могло случиться с нашей экономикой, уже происходит и без всякого дефолта.