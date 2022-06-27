Как спасаться от жары в городе и без бассейна: пять важных правил

От духоты и высокой температуры страдают не только люди с хроническими заболеваниями. Жара может спровоцировать скачки давления, причем как у гипертоников так и гипотоников. А частые сосудистые кризы могут «пробудить» скрытые болезни Фото: Иван МАКЕЕВ

Советы о светлых одеждах и головных уборах в жару уже набили оскомину. И тем не менее: одевайтесь легче и не забывайте про панамку! В сумке всегда должна быть бутылочка с водой и веер (ну или газета), чтобы обмахиваться, когда накрывает дурнота. Есть еще важные правила:

1. Поможет влажный платок.

Этот способ называют «японским кондиционером», потому что именно в Японии так спасаются от жары: любой платок, лучше светлый из хлопка, намочите прохладной водой и повяжите на шею. Это облегчает состояние дурноты и освежает. А еще помогает снять спазм сосудов в шее, которые чаще всего и страдают на жаре. А значит, и голова будет легче, и давление в норме.

2. Добавьте в воду лимон.

В жару можно не есть, но вот пить обязательно. Помимо необходимой бутылки воды с собой, раз в час даже в прохладном помещении делайте несколько глотков воды. Вы можете и не заметить, но даже несколько минут на улице сильно обезвоживают организм. Прохладная вода с лимоном (четвертинку лимона на стакан воды) помогает восстановить потерянный вместе с потом витамин С, а он помогает укреплять сосуды, и мягко снимает спазмы.

Помните, что не только в жару, но и в любой день необходимо выпивать не меньше полутора-двух литров не холодной чистой воды без газа и сахара.

А вот кофе и чаем лучше не увлекаться, они вызывают обезвоживание.

3. Можете не обедать, но позавтракайте.

Если днем есть не хочется, то и не нужно. Но все же завтракать нужно обязательно. Да и поужинать тоже не помешает. Облегчите задачу организму, ешьте легкие белковые (творожок, отварная курица или индейка, белая рыба) блюда и свежие фрукты-овощи. В жару вместе с потом мы теряем витамины и минералы, которые восполнят сезонные дары природы. А белок нам необходим для восстановления клеток тела.

4. Если плохо, смочите руки.

Если пришлась передвигаться по улицу на солнцепеке (а врачи не рекомендуют высовывать нос с 11 до 16 часов), придерживайтесь тени. Если почувствовали дурноту, присядьте и прохладной водой смочите внутреннюю сторону руки от плеча к запястью. Помогут и влажные салфетки.

Как правило, приступ дурноты свидетельствует о скачке давления.

- Нормализовать давление можно с помощью точечного массажа, - подсказывает к.м.н., врач-невролог Виктор Косс. - Помассируйте достаточно сильными движениями точку под носом (в течение 5-10 секунд). Потом две точки в уголках бровей (у переносицы). Еще две точки: на затылке, на границе волосяного покрова, по обе стороны от позвоночника.

5. После работы снимайте с ног отек.

После жаркого дня помогите ногам: облейте их прохладным душем или поставьте в таз с прохладной водой. Сделайте легкий массаж или покатайте ступнями шарик, цилиндр, потопчитесь по колючему коврику. Все это вернет ногам тонус, поддержит сосуды. А потом положите ноги на возвышение, чтобы снять отек.

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