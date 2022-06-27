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27 июня 2022 11:56

«Пожалейте детей!»: в Москве начался суд за наследство Александра Градского

Первый день судебных разбирательств за наследство Александра Градского закончился бегством представителей семьи от журналистов
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Первое заседание по семейному делу назначили на 1 августа

Первое заседание по семейному делу назначили на 1 августа

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Спустя ровно семь месяцев после смерти артиста в столице стартовал громкий суд по разделу многомиллионного наследства Александра Градского. Богатства собираются делить, в первую очередь, жены певца. Так, предыдущая супруга Ольга Градская, с которой он развёлся аж в 2001 году, подала иск к молодой вдове Марине Коташенко. Кроме того, ответчиками выступают и взрослые дети Ольги и Александра Градских: сын Даниил и дочь Мария. Натуральная Санта-Барбара, ведь формально получается, что мать судится за миллионы не только с соперницей, но и с собственными отпрысками.

Сегодня, 27 июня в Тверском районном суде состоялась беседа сторон - это обязательное мероприятие перед началом заседаний. Приезда Градских у суда ждали десятки камер, однако, к разочарованию репортёров, беседовать приехали лишь двое адвокатов, которые синхронно отказались от комментариев. После десятиминутной беседы женщины-представители, которые не пожелали представиться, быстро покинули здание суда в сопровождении бегущих за ними операторов.

Представитель вдовы артиста оказалась от комментариев

Представитель вдовы артиста оказалась от комментариев

- Мы ни о чем не намерены говорить, так же как и другая сторона, - на ходу ответила kp.ru представитель молодой вдовы Марины Коташенко. - Поймите, это семейное дело, оно затрагивает интересы малолетних детей. Детей пожалейте!

- Но разве детей не должны пожалеть ваши оппоненты, которые требуют половину имущества? - возразили журналисты.

- Мы между собой как-нибудь разберёмся! Для этого и существует суд, - категорично ответила представитель и скрылась из вида.

Первое заседание по семейному делу назначили на 1 августа. Теперь Ольге Градской, претендующей на 50% от нескольких нежилых помещений и земельных участков, а также жилого и нежилого здания, предстоит доказать, что при разводе певец незаконно лишил ее половины нажитого в браке имущества. А главное, 61-летняя Ольга Семёновна должна грамотно обосновать, почему пропустила трёхлетний срок исковой давности и обратилась в суд спустя 21 год.

К слову, недавно такой же фокус в суде пыталась провернуть ещё одна бывшая жена большого артиста - Галина Грачевская. Экс-супруга отца «Ералаша» Бориса Грачевского тоже судилась с его молодой вдовой и собственной взрослой дочерью, желая получить половину киножурнала - он, мол, был основан в браке и при разводе обманом «уплыл» к мужу. Режиссёр разошёлся с супругой ещё в середине «нулевых», после этого успел дважды жениться и завести двоих детей. Любовные драмы Бориса Грачевского обсуждались на всех ток-шоу, однако в суде Галина Яковлевна пыталась доказать абсурдную вещь: она, мол, пропустила срок исковой давности, потому что о собственном разводе с мужем узнала лишь после его смерти (!). Впрочем, этим аргументам суд не поверил и отказал женщине.

Шоу-бизнесКАРТИНА ДНЯАлександр Градский: досье KP.RU