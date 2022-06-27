«Пожалейте детей!»: в Москве начался суд за наследство Александра Градского

Первое заседание по семейному делу назначили на 1 августа Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Спустя ровно семь месяцев после смерти артиста в столице стартовал громкий суд по разделу многомиллионного наследства Александра Градского. Богатства собираются делить, в первую очередь, жены певца. Так, предыдущая супруга Ольга Градская, с которой он развёлся аж в 2001 году, подала иск к молодой вдове Марине Коташенко. Кроме того, ответчиками выступают и взрослые дети Ольги и Александра Градских: сын Даниил и дочь Мария. Натуральная Санта-Барбара, ведь формально получается, что мать судится за миллионы не только с соперницей, но и с собственными отпрысками.

Сегодня, 27 июня в Тверском районном суде состоялась беседа сторон - это обязательное мероприятие перед началом заседаний. Приезда Градских у суда ждали десятки камер, однако, к разочарованию репортёров, беседовать приехали лишь двое адвокатов, которые синхронно отказались от комментариев. После десятиминутной беседы женщины-представители, которые не пожелали представиться, быстро покинули здание суда в сопровождении бегущих за ними операторов.

Представитель вдовы артиста оказалась от комментариев

- Мы ни о чем не намерены говорить, так же как и другая сторона, - на ходу ответила kp.ru представитель молодой вдовы Марины Коташенко. - Поймите, это семейное дело, оно затрагивает интересы малолетних детей. Детей пожалейте!

- Но разве детей не должны пожалеть ваши оппоненты, которые требуют половину имущества? - возразили журналисты.

- Мы между собой как-нибудь разберёмся! Для этого и существует суд, - категорично ответила представитель и скрылась из вида.

Первое заседание по семейному делу назначили на 1 августа. Теперь Ольге Градской, претендующей на 50% от нескольких нежилых помещений и земельных участков, а также жилого и нежилого здания, предстоит доказать, что при разводе певец незаконно лишил ее половины нажитого в браке имущества. А главное, 61-летняя Ольга Семёновна должна грамотно обосновать, почему пропустила трёхлетний срок исковой давности и обратилась в суд спустя 21 год.

К слову, недавно такой же фокус в суде пыталась провернуть ещё одна бывшая жена большого артиста - Галина Грачевская. Экс-супруга отца «Ералаша» Бориса Грачевского тоже судилась с его молодой вдовой и собственной взрослой дочерью, желая получить половину киножурнала - он, мол, был основан в браке и при разводе обманом «уплыл» к мужу. Режиссёр разошёлся с супругой ещё в середине «нулевых», после этого успел дважды жениться и завести двоих детей. Любовные драмы Бориса Грачевского обсуждались на всех ток-шоу, однако в суде Галина Яковлевна пыталась доказать абсурдную вещь: она, мол, пропустила срок исковой давности, потому что о собственном разводе с мужем узнала лишь после его смерти (!). Впрочем, этим аргументам суд не поверил и отказал женщине.