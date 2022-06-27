Юрия Шатунова кремировали на Троекуровском кладбище

Было около 20 человек самых близких Юры. Все рыдали в голос, когда батюшка закрыл крышку гроба

Еще при жизни, обсуждая со своим директором Аркадием Кудряшовым свою смерть, Юра Шатунов сказал, чтобы после кончины его кремировали.

Именно поэтому, когда сердце артиста разорвалось после тяжелейших стрессов на фоне судебной волокиты с Андреем Разиным за право исполнять хиты "Ласкового мая" (этот суд Юра выиграл за два дня до своей смерти-Ред.), близкие певца решили его кремировать и захоронить часть праха на Троекуровском кладбище, часть - в Германии, где живет его семья - жена Светлана и их дети.

Супруга музыканта и его наследники прилетели в Москву в воскресенье вечером и присутствовали на отпевании Юрия Шатунова.

Было около 20 человек самых близких Юры. Все рыдали в голос, когда батюшка закрыл крышку гроба.

-Для страны это колоссальная потеря, -вздыхает директор Шатунова Аркадий Кудряшов.-Посмотрите сколько людей пришло проститься с Юрой? Он был народным артистом не по званию, а по своей сути. Он был лучшим. Для многих каналов и радиостанций Юра был не форматом, а народ его любил, был верен ему до последнего, поэтому на концертах Шатунова всегда были аншлаги, - поделился с "КП" помощник и друг Шатунова, который был с ним рядом более двадцати лет. И на руках которого Юра умер в карете "Скорой" от обширного инфаркта...

На официальном канале Юры Шатунова в Ютубе появилось видео с закрытого прощания со знаменитым артистом. Поклонники смогли увидеть, как близкие прощаются с легендарным музыкантом.