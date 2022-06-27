Семья Юрия Шатунова выступила с заявлением: «Мы не имеем претензий к врачам!»

Юрий Шатунов ушёл из жизни в результате обширного инфаркта. Фото: Евгения ГУСЕВА

Юрий Шатунов ушёл из жизни в результате обширного инфаркта.

Как часто бывает в таких случаях, когда умирает молодой 48-летний мужчина, которого не успели довезти до больницы, проводится проверка обстоятельств его смерти. Мол, если бы «Скорая» приехала вовремя, если была лучше оснащена, могли ли врачи спасти певца.

- Думаю, тут какая бы крутая бригада не приехала, Юру было уже не спасти. Он схватился за сердце и его потом словно парализовало. Сердце разорвалось, но он ещё мучился минут 40,-говорит kp.ru директор Шатунова Аркадий Кудряшов.

Семья артиста тоже выступила с официальным заявлением.

- Мы не имеем никаких претензий к сотрудникам скорой помощи и врачам, - написала супруга Шатунова Светлана в соцсетях артиста.

Напомним: сегодня состоится отпевание Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище. Там будет присутствовать только семья Шатунова и его близкий круг. А потом тело артиста будет кремировано. Это было его пожелание. Во вторник прах артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

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