Минобороны РФ: Украинские ракеты столкнулись над Киевом, а российские пролетели и уничтожили завод «Артем»

Удары по Киеву 26 июня наносились Воздушно-космическими силами России по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» Фото: REUTERS

Минобороны России продолжает радовать успехами по всей линии соприкосновения с украинскими и многими другими националистами, что слетелись на запах крови на Украину со всего мира.

- 26 июня в ходе боев в 3-х км от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода Луганской Народной Республики, российскими подразделениями уничтожены две диверсионно-разведывательные группы наемников, общей численностью 14-ть боевиков, - заявил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что если первая группа была «интернациональной» и состояла из граждан различных европейских государств, что вторая – включала в себя только наемников из Грузии, входивших в так называемый «грузинский легион». При этом в рядах «грузинского легиона» числятся преимущественно уголовники. В том числе и те, что причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года.

Напомним, тогда члены «грузинского легиона» добивали российских военнослужащих, что получили ранения в ходе боя.

Представитель Минобороны заметил, что следователи «обладают информацией по каждому наемнику, причастному к издевательствам и убийствам наших военнослужащих».

- Мы их нашли и покарали, - подчеркнул Конашенков.

Генерал-лейтенант также рассказал о положении на всех направлениях. Выяснилось, удары по Киеву 26 июня наносились Воздушно-космическими силами России по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Шевченковском районе города Киева.

«На данном предприятии производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня. По данным объективного контроля, все четыре ракеты достигли цели. Объект поражен. Гражданская инфраструктура города Киева, в результате применения высокоточного оружия, не пострадала», - обратил внимание Конашенков.

ПВО ВСУ попытались сбить четыре высокоточные российские ракеты прямо над Киевом. И это привело к разрушениям в жилой застройке. Собственно от украинских ракет ПВО и пострадали жилые дома Киева. Жители Киева стали свидетелями, как одни украинские ракеты сбили другие украинских ракеты, а потом их фрагменты посыпались на дома.

- Украинскими расчетами зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук М1» было применено более 10 зенитных ракет. Из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств, две зенитные ракеты С-300 были сбиты в воздухе украинскими «Буками». Предположительно одна из сбитых зенитных ракет упала на жилой дом, - пояснил представитель Минобороны России.

Конашенков заявил, что успехи российской армии по освобождению территории Донбасса, украинское командование пыталось остановить хаотичное бегство военнослужащих украинских подразделений в районе Лисичанска с помощью «заградотрядов» нацистского формирования «Правый сектор» (запрещенная в России организация). Но российской артиллерией подразделение националистов было уничтожено.

«После этого командир 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ, разместивший свой командный пункт в тыловой зоне, утратил управление своими подразделениями, что привело к безвозвратной потере в ходе боевых действий 80 процентов личного состава и около 70 процентов техники 138-го батальона этой бригады», - привел пример Конашенков.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по всем националистическим подразделениям на территории Украины. Уничтожено подразделение «Азов» и «Кракен» в районе Харькова, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено: 24 пункта управления, артиллерийские и минометные подразделения в 58-ми районах, а также живая сила и военная техника в 304-х районах.

В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражено: три взвода реактивных систем залпового огня «Град», взвод американских 155-мм гаубиц М-777, два артиллерийских взвода 152-мм гаубиц «Гиацинт», два взвода самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика». Российскими средства ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников, две тактические ракеты «Точка-У» и реактивный снаряд системы залпового огня в районе острова Змеиный.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

215 - самолетов.

132 - вертолета.

1373 - беспилотных летательных аппаратов.

350 - зенитных ракетных комплексов.

3830 - танков и других боевых бронированных машин.

684 - боевые машины реактивной системы залпового огня.

3025 - орудий полевой артиллерии и минометов.

3870 - единиц специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Украинские СМИ сообщают, что главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный «повысил шанс успешного уничтожения американских реактивных систем залпового огня M142 Himars, так как сообщил объекты по которым наносились первые удары». Прикинув расстояние, на которое бьют американские системы, российские артиллеристы предположили их место нахождения, послали на дополнительную разведку армейские беспилотники, которые засекли расчеты и склады, где они получают боекомплекты. После этого российские артиллеристы и ракетчики нанесли по координатам в районе Славянска точные и мощные удары.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных артиллерийских установок «Акация» и 152-мм буксируемых орудий «Мста-Б» в ходе артиллерийского сопровождения наступления подразделений Западного военного округа на позиции ВСУ. В ходе боя артиллерийским огнем колонна ВСУ в составе БМП, большегрузных колесных автомобилей с личным составом была уничтожена.

Артиллерийские подразделения ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции уничтожают опорные пункты, живую силу и технику противника, обеспечивая продвижение мотострелковых подразделений и овладение опорными пунктами ВСУ.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 27 июня 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 июня 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шойгу проинспектировал войска на Украине

Министр обороны России вручил награды героям спецоперации в местах боевых действий (подробности)

"Большая семерка" определила Украину в бессрочные содержанки

А Борис Джонсон предложил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен показать Путину "свои грудные мышцы" (подробности)