Нагревайтесь и охлаждайтесь: как спасаться от жары льдом и пламенем

В Москву пришла жаркая сухая погода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Казалось бы, мы все знаем — в жару темное, обтягивающее и синтетику не надевать, больше пить и легче есть. Но что делать, если дома настоящее пекло, а кондиционера нет (так случается, да)? Постараемся максимально помочь организму.

Наши эксперты к.м.н., невролог Виктор Косс, к.м.н., фитотерапевт Елена Корсун, врач «Скорой» Михаил Коневский.

1. Пейте горячий чай.

Чистая вода в жару — это, конечно, нужно и правильно, но горячий чай регулирует теплообмен, подсказывает Виктор Косс. И зеленый лучше черного: в нем есть особый вещества, помогающие понизить температуру тела. Причем активизируется они именно в горячем виде. Кроме того, зеленый чай хорошо действует на сосуды.

Если в зеленый чай добавить три-пять капель лимонника, это помогает немного разжижать кровь, что опять же хорошо воздействует на сосуды, подсказывает Елена Корсун. К кардиотоникам (травам, помогающим сосудам) относятся таволга, кипрей (или иван-чай), вербена. Их также можно добавлять в зеленый чай или пить отдельно.

2. Сооружаем домашний кондиционер из подручных средств.

Скорее всего, у вас есть вентилятор, который просто гоняет горячий воздух по комнате. Да, он приносит мнимое облегчение, но воздух-то не охлаждает. Зато его могут охладить чашки со льдом или бутылки с замороженной водой. Если их поставить перед вентилятором, то воздух станет намного прохладнее.

Также на ночь рядом с кроватью можно поставить стул и положить на него ледяные бутылки.

3. Не пускаем жару в окна.

Весной аллергологи рекомендуют вешать на окна в комнатах аллергиков влажные простыни, которые хотя бы частично помогают улавливать аллергенную пыльцу. Но влажные простыни помогают и при жаре: раскаленный ветер, проходя сквозь важную ткань, становится не таким злым. Вместо простыни можно просто закрыть открытое окно шторами, обрызгав их водой из пульверизатора.

4. Восполняйте витаминный и минеральный дисбаланс.

Если и на улице, и дома нет спасения от жары, тело делает единственное, что может его охладить — потеет. А вместе с потом мы активно теряем минеральные вещества и витамин С. Очень важно в таких условиях восполнять их вместе с жидкостью. Например, компот из кураги и яблок (калий+витамин С), стакан столовой минеральной воды (желательно предварительно выпустить газ, чтобы не перенапрягать желудок), свежевыжатый яблочный или апельсиновый сок в качестве второго завтрака (то есть часов в 11 утра).

5. Старайтесь высыпаться.

Да, в условиях духоты это сложно, но старайтесь соблюдать режим дня — ложиться и просыпаться в одно и то же время. И максимально успокаивайте нервы (некоторым это очень важно - см. Кстати). Очень полезно прогуляться перед сном по прохладному парку

А мягко успокоить нервы и нормализовать сон поможет чай из мяты. Или смесь настоек пустырника и валерианы (по 20-25 капель на полстакана воды).

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Духота делает нас злыми и агрессивными

Итальянский доктор психиатрии Массимо ди Джаннантонио подсчитал, что примерно 10-15% населения земли страдают тепловой дисфорией — когда из-за жары нас охватывает если и не депрессия, то чувство очень к ней близкое. Признаки дисфории:

* дурное настроение и резкие перепады настроения (причем все в негативных тонах — тоска, злость, апатия и пр.);

* раздражительность и агрессивность,

* нередко бессонница.

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