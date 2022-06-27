Певица Валерия в мини-платье и на каблуках упала на сцене

Певица Валерия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певица Валерия рассказала об инциденте, который произошел с ней на съемках. Жена Иосифа Пригожина в белом мини-платье на высоких каблуках рухнула прямо на сцене.

Певица Валерия принимала участие в очередной программе. Артика шла на камеру, но оступилась на ступеньке. Знаменитость была на каблуках. В какой-то момент ее нога подвернулась и жена Иосифа Пригожина упала, а ее обувь при этом слетела.

Валерия в белом мини-платье на высоких каблуках рухнула прямо на сцене. Фото: Кадр видео

"Со мной такое впервые. Ни разу не падала на сцене. Снимали новую ТВ-программу. Пол был темный, блестящий, края ступенек незаметны - одну не увидела", - поведала 54-летняя Валерия.

Она добавила, что расшибла коленки. "Но жить можно. В следующий раз буду внимательнее", - пообещала знаменитость.

Присутствующие на съемках сильно переживали за Валерию. Многие вскрикнули от испуга, когда она рухнула.

Коллег звезды обеспокоило ее состояние. "Божечки, аж вскрикнул! Лера, береги себя. Пусть ушиб быстро-быстро пройдет!" - поддержал знаменитость Дима Билан. "Лерочка, надеюсь все обошлось! Выглядит очень больно", - выразила беспокойство Алсу. А телеведущая Юлия Барановская, на днях едва не утонувшая на Мальдивах, попросила Валерию беречь себя.