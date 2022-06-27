«Хотелось бы провести расследование!»: сестра Пьера Нарцисса не верит, что певец умер из-за больного сердца

Джазовая певица и троюродная сестра Пьера Виктория Пьер-Мари Фото: Кадр видео

Прощание с певцом Пьером Нарциссом перенесли с субботы 25 июля на среду 29 июля. Экс-жена выпускника «Фабрики звезд» Валерия Калачева сообщила о причине переноса: «Прощание перенесли на среду в связи с урегулированием внутренних вопросов между семьями и странами. Прощание в 11.30 по адресу улица Маршала Тимошенко, 25». Это адрес ритуального зала морга ЦКБ, где и должно было пройти прощание изначально. Однако есть и другие мнения близких Нарцисса по поводу переноса церемонии прощания.

Напомним, что Пьер Нарцисс умер на 46-м году жизни в больнице. Доктора сражались за жизнь пациента, провели экстренную операцию, но болезнь была запущена, поэтому спасти его не удалось. Врачи провели экстренную операцию, но мужчина скончался на операционном столе – не выдержало сердце из-за сердечной и почечной недостаточности, развившейся на фоне подагры. Смерть певца стала неожиданностью для всех. Его бывшая жена тут же начала собирать деньги на похороны – разместила сообщения с номером банковской карты в соцсетях и СМИ. Валерия Калачева и Пьер Нарцисс были в разводе, но вместе воспитывали единственную дочь 16-летнюю Каролину-Кристель. Экс-жена собирала деньги от друзей Пьера на карту дочери, так как счета Нарцисса заморозили после его смерти – до вступления дочери в наследство получить их невозможно. Мама и сестра Пьера Нарцисса живут в Камеруне, они решили: их сын и брат должен быть похоронен на родине. После прощания в Москве, тело Пьера Нарцисса на самолете доставят в Камерун для захоронения в семейном склепе рядом с отцом. Стоит процедура отправки тела 700 тысяч рублей, специальное бальзамирование тела для отправки тела еще 38 тысяч рублей – их Валерия как раз уже и оплатила. Женщина после развода оставалась с Пьером Нарциссом в дружеских отношениях, так как они вместе воспитывали дочь. Поэтому именно она и позвала всех на прощание 25 июня – собралось около 50 человек: поклонники, друзья, земляки, звезды. Прощание не состоялось, так как не хватило определенных бумаг для выдачи тела. И дело тут не столько в бюрократических проволочках.

Джазовая певица и троюродная сестра Пьера Виктория Пьер-Мари после несостоявшегося прощания она рассказала о певце:

«Этот человек обладал невероятным здоровьем. Молодой, крепкий, выносливый дух. Он африканец, наша кровь – он камерунец. Невозможно, чтобы он скончался от какой-то сердечной недостаточности… Остановилось, не выдержало сердце. А сердце у него было невероятно крепкое – «бычье сердце» говорят о таких людях. Конечно хотелось бы, получить дополнительную информацию, провести какое-то расследование – не верю, что он умер от того, что у него слабое какое-то сердце. Пьер на здоровье не жаловался. Пьер был мощный, крепкий, как и положено природе африканцу. Среди всех африканцев камерунцы всегда выделялись особенно физической способностью быть крепкими людьми. Он занимался спортом, играл с ребятами в футбол, боксировал. Он проводил концерты, и неустанно пел по 3 – 4 часа – это была хорошая нагрузка. К нему все всегда обращались за помощью, он никогда никому не отказывал, был потрясающий, добрый человек…»

Однако Пьер Нарцисс действительно был болен. На прощание приходил священник Густав Нджо, который давно был знаком с Пьером. Пьер Нарцисс был баптистом, и после последней встречи на мероприятии диаспоры Пьер рассказал Густаву о тяжелой болезни и, когда все разошлись – они вдовоем стали молиться. В начале июня Пьер позвонил вновь и сказал, что ему стало хуже.

Также Виктория сообщила, что Пьер был с женой в разводе, поэтому она не является по закону его представителем и не могла получить нужные бумаги, а дочь несовершеннолетняя – поэтому тело и ей не могут выдать. По закону жители Камеруна могут иметь лишь одно гражданство, так что только мама Пьера Нарцисса может давать распоряжения и получать нужные бумаги, все полномочия на захоронение она передала посольству Камеруна. По слова Виктории Пьер-Мари прощание в среду будет в посольстве. Отправка тела Пьера будет оплачена в ближайшее время – деньги собирают теперь всей диаспорой камерунцев.

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