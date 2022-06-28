Последние новости о ситуации вокруг Украины на 28 июня 2022 года: Куда голландцы сдают украинских беженцев, отменят ли смертную казнь в ДНР, чем соцсети мешают ВСУ

Америка завершает комплектацию очередного пакета военной помощи Киеву. Фото: REUTERS

Голландцы-отпускники сдают украинцев в приюты

В стране тюльпанов готовятся к наплыву украинских беженцев в приюты. По данным популярного портала NU.nl, казус связан с тем, что голландцы не хотят оставлять приезжих одних в своих жилищах в летний период. Издание сообщает: «Голландцы открыли свои сердца и свои дома, не осознавая, какое это имеет влияние». Сейчас в принимающих семьях проживает более восьми сотен беглецов из незалежной. В ближайшие недели им придется отправиться в спецучреждения. Повсеместно отмечаются «проблемы между принимающей семьей и гостями». Один из участников программы приема беженцев отметил, что этим летом кошка отправляется в зоогостиницу, а украинцы — в приют: «Такова суровая реальность». Это Европа: кто-то тренируется на кошках, а кто-то...

Когда в ДНР отменят смертную казнь?

Елена Шишкина, глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР, сообщила, что после окончания судов над военными преступниками Донецкая народная республика может рассмотреть отмену смертной казни. При том Шишкина выразила надежду, что «к моменту окончания военных действий, к моменту окончания всех трибуналов наконец-то волеизъявление народа Донбасса, будет услышано на референдуме». И республика «войдет в состав своей большой Родины». И тогда уже местному «законотворческому органу не придется отменять смертную казнь в ДНР», поскольку начнут действовать российские законы. Придется ли жить в эту пору прекрасную британским бойцам?

Украинской армии мешают соцсети

Анна Маляр, замминистра обороны Украины страшно огорчена тем, что сообщения в соцсетях «отчасти срывают военные операции», как это произошло в Северодонецке. Вот что заявила Маляр: «Почему нельзя публично говорить, что ВСУ вышли из населенного пункта до того, как об этом заявит Генштаб? Потому, что это наносит вред работе ВСУ. Это отнимает у них драгоценное время – сутки/двое, которые они еще могли реализовывать свои военные планы и маневры в условиях непубличности хода военной операции» По мнению Маляр, провалом в Северодонецке украинская армия обязана жителям города. Они будто бы «проявляли осведомленность об операции» в Сети до официальных заявлений из Киева. И таким образом «не дали ВСУ доделать запланированное». А запланирована была триумфальная «эвакуация»?

Луганский и чеченский спецназы нашли на «Азоте» много «интересного»

Бойцы чеченского спецподразделения «Ахмат» и народной милиции ЛНР обнаружили на территории химкомбината «Азот» в Северодонецке боеприпасы и схроны с оружием. Как заявил боец спецподразделения «Ахмат» с позывным «Кот»: «Ведем зачистку территории завода. Много находим всего. Последний раз восемь или десять коробок вывезли патронов к трофейному пулемету». По данным спецназовцев, на территории «Азота» много схронов с иностранным вооружением и боеприпасами — явно готовились к долгой обороне. Но что-то, как у них водится, пошло не так.

На каких условиях Москва готова говорить с Киевом

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, сообщила, что переговоры России и Украины могут вестись, только если Киев примет условия Москвы. Вот что заявила Матвиенко: «Если бы Запад захотел, он бы усадил Киев за стол переговоров и заставил их достичь мирных соглашений. Но у них были совершенно другие задачи. И сегодня это всем очевидно. Тем не менее Россия начала переговоры с Украиной». По словам главы Совфеда переговоры должны проходить на «реалистичных условиях». Которые «заявлены в целях специальной военной операции» На Украине, по мнению спикера, против России воюет коллективный Запад. Да они вроде и не возражают, но с условиями Москвы согласятся вряд ли...

В Турции понимают причины конфликта

Ибрагим Калын, представитель президента Турции, заявил, что Анкара осуждает военную операцию Москвы, но допускает, что решение российского руководства могло быть связано с действиями Запада на протяжении 30 лет, включая расширение НАТО. Калын заявил об этом в эфире телеканала Haberturk. Вот что он сказал: «Когда смотришь на то, что произошло за последние 30 лет, надо рассматривать причинно-следственную связь, это и действия Запада, и расширение НАТО. Мы также возражаем против этого неправильного миропорядка». Представитель президента Турции считает, что «в новом порядке на вершине пирамиды находится сверхдержава», а под ней пять-шесть «великих сил»: Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. По мнению Калына, «Россия начала сомневаться в пирамиде в геостратегическом и военном плане, предложила пересмотреть условия и подписать новое соглашение о балансе. Те, кто хотел подавить пытающихся выбраться снизу, сказали: давайте идти путем конфликта». И они пошли, солнцем палимы.

В Россию прибыло более 2.1 млн беженцев

Число беженцев, которые прибыли в нашу страну из Донбасса и с Украины, уже превысило 2,1 миллиона человек. Причем в их числе более 340 тысяч детей. По решению правительства РФ, оказана материальная помощь на общую сумму почти 4 млрд рублей. На территории Украины по 10 тысяч рублей выплачено в общей сложности 150 тысячам граждан. Выплаты продолжаются. А Киев на своих граждан уже рукой махнул?

Новозеландцы шлют колечко всевластия

Джасинда Ардерн, премьер Новой Зеландии, сообщила что ее страна расширит помощь незалежной. Вот что сказала Ардерн: «В качестве дополнения к уже оказанной Украине помощи, общий объем которой превышает 33 млн новозеландских долларов (20,8 млн американских долларов), направим еще 4,5 млн новозеландских долларов в адрес целевого фонда НАТО для приобретения нелетальных военных товаров: аптечки первой помощи, топливо, средства связи и сухпайки». Премьер также добавила, что увеличится численность сотрудников Минобороны Новой Зеландии, которые будут обучать украинских военнослужащих убивать жителей Донбасса. Минобороны далекой страны уже направило 30 военных инструкторов в Британию для организации обучения украинских военных работе с артиллерийским орудием L119. А почему не в Киев или, хотя бы, в Варшаву — там командировочные меньше?

Садисты из «грузинского легиона» утилизированы

По данным Минобороны РФ две диверсионно-разведывательные группы наёмников уничтожены в районе нефтеперерабатывающего завода в Лисичанске. Одна группа состояла из граждан различных европейских государств. Вторая – включала в себя только наемников из Закавказья, входивших в так называемый «грузинский легион». Всего устранено 14 боевиков. Именно эти легионеры прямо причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте 2022 года. В Минобороны отметили: «Мы обладаем информацией по каждому наемнику, причастному к издевательствам и убийствам наших военнослужащих. Мы их нашли и покарали». И это нужно понимать всем, кто еще не сбежал в Польшу.

Американцы шлют Зеленскому системы ПВО

Джейк Салливан, советник американского президента по нацбезопасности, сообщил, что Вашингтон завершает комплектацию очередного пакета военной помощи Киеву. И в него впервые войдут современные системы противовоздушной обороны. Салливан заявил: «Могу подтвердить, что мы в процессе финализации пакета, который включает передовые возможности ПВО». По словам Салливана, его шеф уже сообщил шестому президенту Украины, что американская сторона направит современные противовоздушные системы средней и большой дальности, артиллерийские боеприпасы и радары контрбатарейной борьбы. Ранее стало известно, что Штаты выделили самостийной новый транш военной помощи в размере 450 млн долларов. Он включает в себя комплексы реактивной системы залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды и патрульные катера. А катера-то им зачем - по Днепру на острова кататься на шашлыки?

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