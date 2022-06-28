Украина нанесла новый информационный удар по России: Зеленский надеется на реакцию НАТО и ООН

Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию, вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре Фото: REUTERS

Новость о том, что «Россия нанесла удар по мирному торговому центру, где были 1000 человек» появилась не как обычно - через ведомства или, как сейчас принято телеграм-каналы. А напрямую от Зеленского. Слова президента через несоклько минут начинают усиливаться видеорядом - горящий торговый центр, на парковке пред ним несколько машин скорой, пожарные, с десятка два человек.

На этом фоне сообщается, что Зеленский обратился к США признать «Россию страной - спонсором терроризма». На вечер вторника созывается Совбез ООН. И все это происходит аккурат между саммитом G7 (который только-только закончился в Германии) и НАТО (который стартует в Мадриде). Идеальное время, чтобы в очередной раз обвинить Россию во всех преступлениях против человечности.

Чтобы усилить эффект сразу несколько авторитетных западных газеты, такие как Daily Mirror, The Times, Metro, выходят в однотипным заголовками: «Убийство в торговом центре», «Покупатели убиты Россией», «Путин заплатит за свое варварство», «Преступление против человечности».

Вместе с этим Макрон на русском языке выкладывает твит «Российский народ должен видеть правду». И он видит.

Он видит, что Зеленский обвиняет нас в целенаправленном ударе по торговому центру «Амстор» в Кременчуге. Ударе высокоточной ракетой, то есть «Калибром». Вес его боевой части - 400 килограмм. Полтонны взрывчатки попадает в закрытое помещение, а власти (уже с места) сообщают, что там есть несколько погибших. Несколько. Погибших.

Из алкогольного отдела разрушенного магазина записывает видео советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Он показывает, что от него осталось - полки даже не рухнули, не будем говорить о немного запыленных и обугленных стеклянных бутылках. (Напоминаем, это после точного попадания ракеты с боевой массой 400 килограмм). На других кадрах из торгового центра нет ни одного тела.

На видео, которые записывались с улицы, пустая парковка. Но ведь в магазинах были 1000 человек. На чем они приехали? Непонятно и почему на парковке нет сотен или хотя бы десятков пострадавших, которые спасаются из горящего здания. А еще там нет… женщин. На всех кадрах - только мужчины и половина из них - в военной форме (на Украине военные занимаются тушением пожаров?).

Удивляет и единодушие западных газет, которые как по команде выдали однотипные заголовки, которые «подсветили» одними и теми же фотографиями. А может и правда, по команде? Ясно ведь, что такая бедность фантазии бывает не просто так, а исключительно по звонку от «кого надо».

Но главное, что из всего потока сообщений про Кременчугский «Амстор», никто не удосужился рассказать, что там находилось рядом. В 90 метрах от него стоит завод дорожных машин, где хранилось оружие, которое «партнеры» поставили Украине. Его отлично видно на кадрах с дрона, конечно же, на любой карте. И об этом на Западе отлично знают. Но нельзя же такое обнародовать. Этот пробел восполнили в Минобороны России:

«27 июня в городе Кременчуг Полтавской области нанесен удар по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами, в районе Кременчугского завода дорожных машин. В результате высокоточного удара, оружие и боеприпасы западного производства, сосредоточенные на складской территории для дальнейшей отправки украинской группировке войск на Донбассе, поражены».

Понятно, что когда детонирует склад боеприпасов, в который превратился Завод дорожных машин, могут пострадать соседние постройки. Об этом тоже говорит Игорь Конашенков:

«Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию, вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре».

Теперь все встало на свои места. Только эти аргументы уже никому не нужны. Сфабрикованные на коленке «зверства российской армии в Буче» стали истиной в последней инстанции для всех, кто хочет очернить России. И это даже несмотря на откровенные несостыковки и прямой подлог фактов. Теперь на очереди Кременчуг, где на правду не поход ни один факт, но волна истерики уже запущена. И главное - вовремя.

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