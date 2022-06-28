Компании-гиганты поддержат американок, желающих сделать аборт

Американки протестуют против закона позволяющего запрещать аборты. Фото: REUTERS

Об этом заявили технологические компании, банки, соцсети - “Микрософт”, “Эппл”, “Фейсбук”. Избавление женщин от нежелательного плода также поддержат финансовые гиганты – “Банк оф Америка”, “Ситигруп” и другие. Из известных развлекательных компаний – “Дисней”, “Уорнер Бразерс”, “Нетфликс”.

Напомним, что на днях Верховный Суд США дал штатам право самим решать разрешать аборты или запрещать. И сразу несколько штатов их запретили – Арканзас, Кентукки, Луизиана, Миссури, Оклахома и Северная Дакота. Еще несколько штатов планируют пойти по этому пути. Более того, некоторые штаты предупреждают компании, чьи главные офисы расположены у них, что штат примет закон, запрещающий местным бизнесам сотрудничать с теми фирмами, которые оплачивают своим работникам поездки для аборта.

Так штат Техас письменно предупредил банк “Cитигруп” о возможных последствиях. А Техас является также домом для таких компаний как “Оракл”, “Хьюитт-Пакард”, “Тесла”. Так что многие гиганты предпочитают пока молчать о том, какие у них взгляды на ситуацию.

Молчат “Макдональдс”, “Пепси”, “Кока-Кола”, “Дженерал Моторс” и базирующаяся в Арканзасе самая крупная в США компания-работодатель -“Валмарт”. Но вряд ли им долго удастся хранить секреты, тут ты либо оплачиваешь поездки на аборт, либо нет...

Говоря о запретах штатов на аборты, важно подчеркнуть, что речь не всегда идет о полном запрете, а о запрете на эту операцию после определенного срока беременности. В одних штатах это шесть недель, в других – пятнадцать. А в некоторых, да, запрет полный.