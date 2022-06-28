Шотландия назначила новый референдум о независимости от Великобритании

Премьер-министр региона Никола Стёрджен. Фото: REUTERS

«Это событие — возможность высказаться о будущем страны, которая бывает раз в поколение», — говорится на архивной странице сайта правительства Великобритании, посвящённой референдуму о независимости Шотландии. Тот имел место в 2014 году, и сторонники отделения набрали 44,7%: недостаточно для полноценной сепарации.

Однако теперь жители исторической области на севере Британии готовы высказываться на волнующую тему куда чаще, чем «раз в поколение». Следующий референдум о независимости Шотландии должен состояться 19 октября 2023 года — об этом заявила премьер-министр региона Никола Стёрджен.

Причины понятны. В 2016-м — через два года после провала северных сепаратистов — уже сама Британия проголосовала за выход из Евросоюза («Брексит»), а ещё через три года, при нынешнем премьере Борисе Джонсоне, начались практические меры по реализации воли народа. С соответствующими последствиями. Однако экономика Шотландии куда больше завязана на Евросоюз, чем английская, и пострадала сильнее. «Знай мы, что Англия скоро отчалит от Европы, проголосовали бы иначе», — говорят многие участники того референдума-2014 из Глазго и Эдинбурга.

Далее, в отличие от Англии, «мятежная» провинция энергоизбыточна — может похвастаться нефтью и газом (на шельфе в Северном море), что особенно актуально из-за нынешнего роста цен на топливо. Наконец, население здесь — почти в десять раз меньше «великобританского», то есть, в случае отделения, уровень подушевого ВВП станет выше, чем у англичан, — по крайней мере, в теории.

Предполагается, что в референдуме смогут принять участие жители региона в возрасте от 16 лет, однако сам он будет носить консультативный характер. То есть даже если «индепендисты» возьмут верх, к немедленным юридическим последствиям это не приведёт. Хотя уж точно станет моральной победой.

— Кстати, а почему подданные Её Величества не хотят жить в такой успешной стране, как Британия, массово требуя независимости от Королевства? — задаётся риторическим вопросом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.