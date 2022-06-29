Владимир Путин - Эмомали Рахмону: Я очень рад быть на дружеской земле нашего союзника в этом регионе мира

Bизит в Душанбе - первая зарубежная поездка Путина после начала военной спецоперации на Украине Фото: REUTERS

Во вторник, 28 июня, самолёт лидера России приземлился в аэропорту Таджикистана. Встреча руководителей двух государств началась строго в назначенное время.

Сразу следует заметить, что визит в Душанбе - первая зарубежная поездка Путина после начала военной спецоперации на Украине.

(В последний раз за пределами России наш президент был в начале февраля этого года - он посетил Пекин, прежде всего, для дружеской встречи и переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином - во время открытия зимних Олимпийских игр.)

На повестке дня встречи на высшем уровне в Душанбе, как и ожидалось, были вопросы развития российско-таджикистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также - региональная проблематика, включая ситуацию в Афганистане.

Можно сказать, с порога, приветствуя высокого гостя, господин Рахмон сразу же заметил, что «Россия – важный стратегический партнёр и союзник Таджикистана».

- Взаимоотношению наших стран, - сказал глава государства, - имеют высокую динамику развития. Российская Федерация остаётся нашим ведущим торгово-экономическим партнёром: за пять месяцев текущего года взаимный товарооборот вырос почти на 50 процентов.

И ещё: активно развивается взаимодействие между регионами двух стран.

- На сегодняшний день более 80 регионов России имеют деловые и другие связи с Таджикистаном, - посчитал необходимым подчеркнуть президент Рахмон. - На очень высоком уровне находится культурно-гуманитарное сотрудничество. В Таджикистане успешно завершается строительство Россией пяти школ с русским языком обучения. Особенно хотел бы отметить тесное сотрудничество наших стран в области безопасности.

Заканчивая своё приветствие, лидер Таджикистана выразил готовность обсудить «состояние и перспективы» отношений двух стран, а также международные и региональные вопросы «с акцентом на ситуации в Афганистане».

- Добро пожаловать, уважаемый Владимир Владимирович. - приветливо произнес господин Рахмон. - Очень рад видеть вас в городе Душанбе.

Путин поблагодарил коллегу за приглашение посетить Таджикистан, по-дружески, как обычно, назвав его Эмомали Шариповичем.

- Эта встреча должна была бы состояться раньше, - заметил глава России, - но, к сожалению, пандемийные условия вводили свои ограничения. Сейчас ситуация вроде становится получше, поэтому, как и договаривались во время наших предыдущих встреч, сегодня проводим очередное мероприятие двустороннее в столице Таджикистана. Я очень рад быть на дружеской земле нашего союзника в этом регионе мира.

(Судя по всему, эта фраза в выступлении Путина была ключевой - после неё Воадимир Владимирович сделал небольшую паузу, посмотрел на Эмомали Шариповича - руководитель Таджикистана согласно кивнул)

- Но, прежде чем начать беседу, - продолжил Путин, - хочу вас от души поздравить – и Вас, и всех таджикистанцев – с национальным праздником, который вчера (в понедельник, 27 июня. - А.Г.), по-моему, вы отмечали, с Днём народного единства.

- Национального согласия, - уточнил господин Рахман.

- Национального согласия, - повторил наш президент. - И хочу пожелать от души всего самого доброго всему Таджикистану, Вам как главе государства и всему народу Таджикистана.

ЧТО ЕЩЁ СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

- …Действительно, наши отношения носят очень глубокий, доверительный характер, союзнический. Мы работаем по всем направлениям, активно причём.

- Вы отметили хорошую динамику в сфере торгово-экономических связей. Действительно, и за прошлый год, и за первые три-четыре месяца текущего года мы демонстрируем, по сути дела, рекордные темпы роста товарооборота.

- Вы знаете, что мы ввели максимально благоприятный режим – и Вы всё время поднимаете эти вопросы при наших личных встречах – для граждан Таджикистана, работающих в России. На сегодняшний день можно констатировать, что эти люди вносят существенный вклад в развитие экономики нашей страны и являются таким мостом человеческим, мостом дружбы между Россией и Таджикистаном.

- Разумеется, вопросы безопасности и в рамках ОДКБ, и в рамках наших двусторонних отношений, в региональном смысле этого слова должны быть и будут, конечно, в центре нашего внимания.

- Я Вас проинформирую по тем вопросам, которые представляют наибольший интерес для России и являются очень чувствительными, Вы хорошо знаете об этом.

Со своей стороны буду рад услышать Ваше мнение – и заинтересован в этом – по поводу того, как развиваются отношения в соседнем государстве, в Афганистане.

- Вы знаете, что мы всё делаем для того, чтобы ситуация в этой стране нормализовалась. Пытаемся выстраивать отношения с теми политическими силами, которые контролируют ситуацию, но исходим из того, что все этнические группы, представленные в Афганистане, как это и звучало раньше, должны принимать полноценное участие в управлении страной. В этом ключе мы и будем продолжать работать.

- У нас контакты есть со всеми политическими силами в этой стране. Недавно была представительная делегация Афганистана в Петербурге, на Петербургском международном экономическом форуме.

Но вам отсюда, конечно, виднее, что происходит в стране и что нужно сделать для того, чтобы ситуация в этом регионе, в зоне нашей совместной ответственности была стабильной и не угрожала бы никому, никаким соседям, шла на пользу в том числе многонациональному народу Афганистана.

КСТАТИ

Как ранее сообщал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, переговоры президентов России и Таджикистана были заранее запланированы в формате «один на один». После их завершения состоялся «дружеский чай». По версии Таджикской стороны, это был ужин.