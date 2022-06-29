Байден заявил, что НАТО представляет угрозу для самих членов альянса

Оговорки немолодого президента США уже давно перестали кого-либо удивлять Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе встречи с премьером Испании Педро Санчесом заявил, что Североатлантический альянс представляет угрозу сам для себя.

– Суть в том, что вместе альянс угрожает нашим позициям, – глубокомысленно изрек американский лидер.

Впрочем, увидев растерянный взгляд собеседника, он понял, что что-то пошло не так, и тут же поправился, рассказав, что страны НАТО совместно укрепляют свои позиции от «угроз с востока и испытаний юга». Но слово - не воробей. Вылетело и тут же было подхвачено СМИ и пользователями соцсетей.

Впрочем, оговорки немолодого президента США уже давно перестали кого-либо удивлять: за время своего правления нынешний глава Белого дома чего только не перепутал. Так, вице президента страны Камалу Харрис Байден не единожды называл президентом, комментируя российскую спецоперацию – умудрился перепутать Россию и Украину. Представляя новых сотрудников своей администрации, президент неправильно произносит их имена и фамилии, а также путает простейшие аббревиатуры.

Но, конечно, пиком «странностей» Байдена стала случайно перевернутая им карточка, на которой содержались подробнейшие инструкции поведения президента на одном из мероприятий. Так, заботливые сотрудники напомнили своему боссу, что ему необходимо зайти в зал, поздороваться с присутствующими, а после занять свое место.