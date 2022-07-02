Как Пьер Карден придумал стиль «Битлз» и превратил Плисецкую в Анну Каренину

Карден не собирался одевать исключительно богатых и знаменитых, как прочие модельеры. Он сделал моду куда более доступной для обычных французских буржуа Фото: EAST NEWS

Пьер Карден умер в самом конце 2020-го, не дожив до своего столетия каких-то полтора года. Его огромная жизнь вместила и неслыханные триумфы, и всемирную славу, и медленный закат. Конечно, сейчас бренд Pierre Cardin уже не котируется так, как в 60-е и 70-е. Но все равно его имя вписано в историю моды золотом.

КАК ГАДАЛКА ПРЕДСКАЗАЛА ЕМУ ВСЕМИРНУЮ СЛАВУ

Он родился в Италии, в городке неподалеку от Венеции в 1922 году, его имя тогда произносилось как Пьетро Костанте Кардин. Он был поздним ребенком - отцу было за 50, а матери 46. Родители вместе с ним переехали во Францию, когда ему было всего два года, и его родным языком стал французский (итальянский он выучил позднее - но в интервью настаивал, что в сердце остается итальянцем, и вкусы у него итальянские). Отец мечтал, чтобы Пьер стал архитектором, но ему с детства нравилось создавать платья. Сначала он шил их для кукол («гротескных и чудовищных»), с которыми любил играть. Потом, в возрасте 13 лет, пошел работать ассистентом к портному…

В юности Карден жил в городе Виши и мечтал уехать в Париж, чтобы там добиться славы. Гадалка сообщила ему, что он прославится, и его имя будет известно даже в Австралии. Карден подумал, что дама сошла с ума, но все-таки спросил ее, к кому лучше обратиться в Париже, чтобы преуспеть в модной индустрии. Она назвала имя. Карден вспоминал: «Было раннее холодное воскресное утро, на улицах - ни души. Я шел по Парижу в дом этого человека, никак не мог его найти, потому что перепутал улицы Сент-Оноре и Фобур Сент-Оноре. Увидел единственного прохожего на улице и спросил, где нужное мне здание. Этот прохожий и оказался тем самым человеком, к которому я направлялся!»

Дальше все понеслось стремительно: вскоре Карден уже работал в модном доме Paquin, участвовал в создании костюмов к фильму Жана Кокто «Красавица и чудовище», сотрудничал со знаменитыми модельерами Эльзой Скьяпарелли и Кристианом Диором. А в 1950-м, в возрасте 28 лет, основал собственный модный дом. Поначалу шил платья для балов и увеселительных мероприятий (а их в послевоенной Европе проводилось много; считается, что слава Кардена началась, когда он создал 30 платьев для «вечеринки века», маскарада, проводившегося в венецианском палаццо Лабио в сентябре 1951 года). Первая большая коллекция появилась два года спустя. Диор очень помогал ему - в частности, перенаправлял к Кардену клиенток, которые к нему обращались (сам он просто не успевал справляться с заказами). И Карден говорил, что именно Диор научил его в моде главному: «Не показывать все, что можно, а, наоборот, скрывать. Сегодняшние модельеры стремятся открывать тело, сегодняшняя мода вообще вся - про тело. А для меня тело - как жидкость, принимающая форму вазы, в которую налита». Это было его кредо: «Я не создаю платье вокруг женского тела, я создаю платье и помещаю в него женщину».

Исполняется 100 лет со дня рождения легендарного французского кутюрье Фото: EAST NEWS

В 1954 году появилось сенсационное платье-«пузырь», нижняя часть которого, расширявшаяся в районе бедер и вновь сужавшаяся чуть ниже коленей, действительно была пузыреобразной (и этот фасон популярен до сих пор). Клиентки были в восторге. Среди них в 50-е оказались голливудская суперзвезда Рита Хейворт и жена аргентинского диктатора Эвита Перон, а потом - Брижит Бардо, Жаклин Кеннеди, Элизабет Тейлор, Жанна Моро… С Моро у Кардена был бурный роман (даже несмотря на то, что его ориентация ничего подобного не предвещала), в начале 60-х они провели вместе четыре года. Мечтали о ребенке, но, когда актрисе был 31 год, у нее обнаружили рак матки. Моро спасли, но детей после операции у нее быть уже не могло.

С Моро у Кардена был бурный роман Фото: EAST NEWS

«ЕСЛИ ПРЕДЛОЖАТ ВЫПУСКАТЬ ТУАЛЕТНУЮ БУМАГУ - ПОЧЕМУ НЕТ?»

Карден не собирался одевать исключительно богатых и знаменитых, как прочие модельеры. Он сделал моду куда более доступной для обычных французских буржуа: плюнув на идеалы «от кутюр», высокой моды для жен миллионеров, начал продавать готовое платье в парижском универмаге Printemps. «Наша одежда должна быть доступна максимальному количеству людей», - говорил он. - «Если то, что мы делаем, не носят, зачем это все?» Шаг был скандальным («весь Париж был против меня»), Кардена выгнали из Синдиката высокой моды. Мысль, что обычная женщина будет одеваться так же, как герцогиня, не умещалась ни у кого в голове. Но Карден победил: его решение продавать одежду прет-а-порте (которую не шьют специально на клиентку, а покупают в магазине, снимают с вешалки, сразу надевают и носят) навсегда изменило модный бизнес.

Карден решил выпускать одежду и для мужчин (это тоже плохо увязывалось с представлениями о haute couture). Его первый бутик для женщин, открытый в Париже в 1954 году, назывался «Ева», а первый магазин мужского платья, открытый в 1957-м, соответственно, «Адам». Самыми известными его клиентами, конечно, стали The Beatles, выступавшие в придуманных им пиджаках без воротников; они говорили, что с костюмов, присланных Карденом из Парижа, начался их стиль.

Он начал экспериментировать с джинсовой тканью и прочими материалами, никак не увязывавшимися в головах тогдашних кутюрье с элегантностью. Он первый начал размещать логотипы со своим именем прямо на одежде (раньше такое и в голову никому прийти не могло). В общем, по меркам середины XX века считался смутьяном и авангардистом. А в 60-е, с началом космической эры, Карден изобрел себя заново: наряды, которые он придумывал, вдохновившись скафандрами, выглядят фантастическими, мало приспособленными для обычной жизни, но в своем роде гениальными.(Кстати, когда с Луны вернулись американские астронавты, Карден умудрился примерить настоящий скафандр Нила Армстронга - и потом с гордостью говорил, что был одним из двух человек, которые в него залезали).

Самыми известными его клиентами, конечно, стали The Beatles, выступавшие в придуманных им пиджаках без воротников Фото: EAST NEWS

Естественно, он начал выпускать парфюмы и косметику. В начале 70-х увлекся дизайном автомобилей. Открыл магазин мебели, которую сам придумывал. Идея была в том, чтобы покупатель жил в «пространстве Кардена», был полностью окружен его дизайном. Потом он еще и открыл магазин, где торговали фруктами.

А потом начал продавать лицензии на использование бренда Pierre Cardin - и в конце концов этот логотип красовался на чем угодно: на сигаретах, на бейсболках, на брелках для ключей, на дешевых трусах, продававшихся в супермаркетах. В 2002 году Карден гордо говорил: «Я попробовал все! Есть даже вода в бутылках, которая носит мое имя! Буду делать и духи, и сардины. А почему нет? Я помню войну - тогда запах сардин мне нравился больше запаха духов. Если мне предложат выпускать туалетную бумагу под брендом Pierre Cardin, я соглашусь. Почему нет?»

С одной стороны, это приносило огромные прибыли - в 80-е Кардена называли самым богатым европейским дизайнером. (И он, надо сказать, честно старался участвовать в работе надо всем, чему одалживал имя - даже над дизайном сигаретных пачек). Но с другой стороны, все это вело к обесцениванию бренда. В 2011-м Карден попытался продать его за миллиард евро, но никто не купил: сочли, что он стоит не больше 200 миллионов.

Ну и ладно - жизнь его хуже от этого не стала.

«Я 27 РАЗ ОБОГНУЛ ЗЕМНОЙ ШАР»

Карден умел не только зарабатывать деньги, но и с умом их тратить. В начале 80-х он приобрел легендарный парижский ресторан Maxim’s (стараниями нового владельца были открыты его филиалы в Нью-Йорке, Лондоне и Пекине - и, разумеется, были проданы лицензии на выпуск готовой еды под логотипом Maxim’s). В начале 90-х он приобрел практически под дачу экстравагантный «Пузырчатый дом», построенный венгерским архитектором-авангардистом Антти Ловагом неподалеку от Канн. А еще - палаццо в Венеции. А еще - замок в Воклюзе, где некогда жил маркиз де Сад (Карден отреставрировал его, и там с тех пор проводятся разные концерты и фестивали).

При этом жил он в основном в Париже, на первом этаже отеля (который тоже принадлежал ему) - в его квартиру вел отдельный вход. Очень много работал и очень много путешествовал, совмещая деловые поездки с активным туризмом. Карден говорил: «Если сложить все мои путешествия, получится, что я двадцать семь раз обогнул земной шар. Мир мне сейчас кажется очень маленьким. В Японии я был 58 раз, в Индии - 37, в России - 28, в Китае - 22. Встречался с матерью Терезой, с госпожой Ганди и ее сыном, с главами государств от императора Японии до Кеннеди, от Манделы до Фиделя Кастро…»

Имя Кардена гремело в Советском Союзе. У многих оно сразу вызовет ассоциации с Майей Плисецкой: Карден дружил с великой балериной (они познакомились через Надю Леже, вдову знаменитого художника Фернана Леже, русскую по происхождению, поддерживавшую тесные связи с СССР и лично министром культуры Екатериной Фурцевой).

Имя Кардена гремело в Советском Союзе. У многих оно сразу вызовет ассоциации с Майей Плисецкой Фото: фотохроника ТАСС.

Карден сделал костюмы для балета «Анна Каренина», что было сопряжено с большими техническими сложностями: как вспоминала Плисецкая, во времена Льва Толстого женщины носили тяжелые облегающие платья с турнюрами, в них было трудно ходить, а не что что танцевать. Карден нашел остроумное решение - «приподнял к талии боковые сборки платьев петербургских модниц и высвободил ноги, при этом не меняя женского силуэта той поры». Плисецкая смогла танцевать. И потом говорила: «Твердо знаю, что благодаря костюмам Кардена получили признание мои балеты «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой». Без его истонченной фантазии, достоверно передавшей зрителю аромат эпох Толстого и Чехова, мне не удалось бы осуществить мечту».