ГИБДД отменит штрафы за нарушения, за которыми не уследить с помощью камер

Водителей решили избавить от страха получить штраф за незначительные нарушения правил дорожного движения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Водителей решили избавить от страха получить штраф за незначительные нарушения правил дорожного движения. Автор законопроекта, депутат Госдумы Николай Новичков предположил заменить ряд штрафов предупреждениями.

Штрафовать за грязные номера, управление автомобилем с мелкими неисправностями, если водитель забыл включить поворотник, забытые дома права или документы на автомобиль и нарушение правил пользования световыми приборами скоро не будут.

"Если инспектор остановит машину с выключенными фарами или разными номерами он на первый раз предупредит об ответственности, а если выявит неисправность, то потребует устранить ее: грязные номера почистить, а лампочку на поворотнике заменить", - пояснили в ГИБДД.

А вот если водитель этого не сделает и попадется еще раз инспектору (любому на трассе, так как все нарушения отмечается в общей электронной базе), то ему придется заплатить уже 500 рублей.

Не будут первый раз штрафовать за отсутствие техосмотра. Многие просто забывают его продлить, и платить за это 2000 тысячи рублей совсем не гуманно.

Но вот штрафы касающиеся нарушений безопасности дорожного движения планируют даже увеличить. За непристегнутый ремень безопасности с 1 до 5 тысяч рублей, за отсутствие детского кресла с 3 до 5 тысяч, за движение по автомагистралям учебных машин и транспортных средств, которые не развивают скорость выше 40 километров в час с 1 до 3 тысяч рублей.

Кроме того, наконец начнут штрафовать водителей грузовиков, которые позволяют себе плестись далее второго ряда. А вот любителям хватануть адреналина на трассах в первом ряду тоже стоит задуматься: за повторное превышение скорости на 40–60 км/будут штрафовать на 5 тысяч рублей либо лишать прав на срок 4–6 месяцев. Выбор будет за инспектором ГИБДД и судьей.

Планируется также повысить штрафы за нарушение скоростного режима на участках, где контролируется средняя скорость автомобилей, чтобы лихачи перестали резко тормозить перед камерами. Это часто приводит к аварийным ситуациям автолюбителей, которые не соблюдают дистанцию.