НАТО приказало Зеленскому воевать с Россией до "последнего украинца"

По-настоящему запредельно циничной является позиция НАТО в отношении Украины, которую публично озвучил премьер-министр Бельгии Александр Де Кро Фото: REUTERS

Нынешний саммит НАТО, который начался сегодня в Испании, характеризуется предельной степень откровенности, которую позволили себе лидера стран – членов альянса. В первую очередь, речь, безусловно, о противостоянии с Россией. НАТО намерено также ввести в документы отдельные положение о борьбе с Китаем, поскольку углубляющееся сотрудничество Москвы и Пекина тревожит альянс все больше и больше. причем, все это выглядит достаточно цинично, поскольку ни Москва, ни Пекин не имели и не имеют намерений ни воевать, ни побеждать страны Североатлантического блока, если те сами не начнут военные действия напрямую. Но по-настоящему запредельно циничной является позиция НАТО в отношении Украины, которую публично озвучил премьер-министр Бельгии Александр Де Кро.

- У нас уже была возможность переговорить с президентом Зеленским. Очень важно продолжать говорить с ним, подчёркивая, что "война может быть выиграна только на поле боя", и мы должны продолжать поддерживать президента Зеленского и население Украины, чтобы они выиграли на поле боя, - заявил премьер Бельгии.

Напомним, первым о необходимости "победы на поле боя" из западных политиков заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Тогда для всех вменяемых людей стало шоком, что самый главный дипломат Евросоюза отвергает возможность дипломатического урегулирования конфликта, расписываясь в собственной беспомощности, и настаивает на войне "до последнего украинца", как окрестили призыв Борреля.

Но то было лишь пожелание "доброжелателя" со стороны. Сами понимаете, Евросоюз – это не военный блок (хотя сейчас есть уже все основания сомневаться в этом утверждении), а экономико-социально-общественное объединение. А вот заявление бельгийского премьера – это уже совсем другая история.

Это заявление ответственного высокопоставленного функционера страны НАТО, на саммите НАТО и от лица всего блока НАТО. Это установка, руководство к действию. И не для внутреннего пользования, а для, в первую очередь, Зеленского. Когда шаг влево, шаг вправо – в лучшем случае, пошел вон, и мы еще посмотрим на твои коррупционные доходы, если, вообще, оставим в живых. И Зеленский будет следовать этим инструкциям до последнего, поскольку у него нет иного выхода. Впрочем, в эту ловушку он загнал себя сам.

Теперь уже и НАТО совершенно официально озвучивает установку на "войну до последнего украинца". Примечательно. что до этого страны "Большой семерки" пообещали содержать Украину и снабжать ее всем необходимым оружием до этого самого украинца. Даже отдавая себе отчет, что поставляемые вооружения не в силах переломить ход конфликта и лишь оттягивают неизбежный конец, руководство альянса не собирается менять ничего в своей антироссийской и, получается, антиукраинской политике. Ведь иного исхода в этом конфликте просто нет. Даже на том самом Западе все больше экспертов и аналитиков приходят к выводу об отсутствии альтернативы победе России в этом конфликте с нацистской украинской властью.

И это тоже понимает Зеленский, пытаясь заглушить любой червячок сомнений в правдивости его лжи и фантазий его команды все новыми и новыми провокациями, в которых погибают, кстати, как раз те самые украинцы. Которых не жалко ни Киеву, ни Евросоюзу, ни НАТО.

И которые все вместе успешно реализуют основной завет самого главного военного бандеровца, главнокомандующего запрещенной в России УПА, гауптмана Романа Шухевича, на которого молятся в нынешней Украине и которого всячески превозносят: "Пусть из 40 миллионов украинского населения останется половина — ничего ужасного в этом нет".

Для них действительно – ничего страшного. А для самих украинцев?

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