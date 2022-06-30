Популярная теория заговора: новый Всемирный Потоп произойдет уже в 2024 году

Климатические деформации и деградация окружающей среды столь очевидны, что даже самые беспечные обыватели неспособны от них отмахнуться Фото: REUTERS

РОССИЯ СТАНЕТ КОВЧЕГОМ… В БУКВАЛЬНОМ СМЫСЛЕ!

— Надо сделать это [запустить новый глобальный нефтяной проект - прим.ред.] до Потопа. Будем рады видеть наших друзей в составе участников проекта строительства Ноева Ковчега мировой экономики.

Такую загадочную фразу адресовал участникам недавнего экономического форума в Петербурге глава корпорации «Роснефть» Игорь Сечин. Разумеется, у этой цитаты был вполне обычный контекст. Известный топ-менеджер описывал новый перспективный проект по добыче нефти на Таймыре, а о «потопе» и «ковчеге» говорил лишь метафорически. Ведь сейчас вся Россия — спасительный остров в бурном океане мирового энергодефицита.

Но многие сетевые конспирологи восприняли эти слова буквально. Тем более, уже много лет по интернет-форумам ходит полубезумная — но весьма детально проработанная — «теория всемирного потопа». Мол, в ближайшее время Землю накроет глобальный катаклизм. И все странности международной политики и вроде бы нелогичные действия мировых лидеров как раз и объясняются подготовкой к грядущей катастрофе. Каковая, само собой, ведётся в глубочайшей тайне. А то какая же это конспирология!

Подтверждения данной теории порой звучат даже из уст мировых лидеров. Или, по крайней мере, именно в таком ключе их с удовольствием истолковывают конспирологи. Например, выступая на заседании Валдайского клуба осенью прошлого года, Владимир Путин заявил:

— Мы сегодня столкнулись с одновременными системными изменениями по всем направлениям, (начиная) от усложняющегося геофизического состояния нашей планеты. (…) Климатические деформации и деградация окружающей среды столь очевидны, что даже самые беспечные обыватели неспособны от них отмахнуться.

И действительно: вспомните, скажем, невиданное наводнение в высокоразвитой Западной Германии, унёсшее жизни свыше двухсот человек год назад. Или регулярные мини-потопы в Крыму и Краснодарском крае. Природа как будто предупреждает…

На днях от наводнения пострадал Крым Фото: REUTERS

НАЕЗДЫ НА АТОМНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ

Многие доводы конспирологов звучат, на первый взгляд, здраво. Самая чистая и эффективная энергия — атомная. Да, иногда бывают аварии, наподобие Чернобыля или Фукусимы. Но это лишь два реактора из 440, работающих сейчас на земле. В такой логике, если в городе две машины попали в страшное ДТП, то нужно вообще запретить автомобили.

Но на Западе любая экономическая логика почему-то перестаёт работать. США и Старая Европа с 1990-х годов почти перестали строить новые АЭС. В Германии их тогда было за 30, сейчас осталось лишь три, да и те планируют закрыть до конца сего года.

Во Франции все 19 действующих АЭС — семидесятых-восьмидесятых годов постройки, новый реактор планируется всего один. Но ведь «атомка», как и всё на свете, имеет ограниченный срок службы — лет 40-50… То есть уже в этом десятилетии большинство французских АЭС придётся закрыть из-за старости. Чем заменять эту «выпадающую» энергию? Не ветряками же? Нет ответа.

То же самое — в США. Аж 92 старых реактора, и строится… целых два новых. Что заменит остальные 90? Тоже нет ответа.

Но нелюбимой падчерицей атомная энергия стала далеко не везде. В Китае, России, Турции, Бангладеш, ОАЭ, Венгрии и некоторых других странах — «атомки» интенсивно строятся. И вопли прозападных «зелёных» там никого не смущают.

То же самое — с другими инфраструктурными объектами. Американские инженеры бьют тревогу — мосты никто не ремонтирует, даже в Нью-Йорке дороги изрыты ямами. В богатых западноевропейских столицах в среднем открывается одна станция метро в год. В Москве или мегаполисах Китая каждый год запускают по целой новой линии.

И если посмотреть на карту, вы увидите, что страны мира делятся на две группы. В первой — закрывают АЭС и не строят метро, зато разрешены гей-браки, наркотики и другие «ароматы свободы». Во второй — бурно растёт реальный сектор экономики, включая мирный атом, воздвигаются небоскрёбы и другие инфраструктурные чудеса при сохранении консервативных ценностей.

То есть одни во всех смыслах деградируют, а другие — процветают. Почему? «США и Западная Европа попадут под удар Потопа, вкладываться туда бессмысленно. Поэтому и мировой капитал уже 40 лет бежит в Китай, Индию или Эмираты — то есть в зоны Ковчега, — объясняют конспирологи. Правда, не уточняя, отчего же пресловутый катаклизм проявит такую географическую избирательность…

Hовый Всемирный Потоп произойдет уже в 2024 году Фото: REUTERS

БЕГОМ ПРОЧЬ ОТ ПОБЕРЕЖЬЯ

Или ещё аргумент. В любой стране центры деловой активности — побережья. Бурная морская торговля. Как правило, мягкий климат. Именно поэтому Пётр I триста лет назад перенёс главный город из континентальной Москвы в прибрежный Петербург.

А со второй половины XX века — всё ровно наоборот. В 1960-м — в один год! — одновременно начинается с нуля строительство новых столиц Пакистана и Бразилии — под названиями, соответственно, Исламабад и Бразилиа. Туда, в необжитую глубь континента, из портов (Карачи и Рио-де-Жанейро) вскоре переезжает правительство.

То же самое происходит и на других участках. В 1991 и 1993 годах переехали столицы Нигерии и Танзании. И тоже: из портовых городов — прочь от океана. В XXI веке в этот «клуб беглецов от побережий» вступили столицы Мьянмы и Экваториальной Гвинеи. И деньги на столь масштабные проекты в нищих и коррумпированных странах всегда волшебным находятся и не расхищаются по дороге…

Подозрительные стройки идут и в Китае. Настоящим мемом стали «города в пустыне» (то есть, опять-таки, вдали от океана) — с высотными зданиями, со всей инфраструктурой… и без единого человека. Я сам, путешествуя по внутренним частям Поднебесной, видел целые новенькие микрорайоны без жителей. Объясняют этот парадокс довольно невнятно:

— На волне строительного бума миллионы людей сделали инвестиционные покупки, но так и не въехали…

А вот если посмотреть через призму подготовки к потопу — то всё очень логично. Большинство населения КНР живёт в прибрежных районах, по линии Пекин-Шанхай-Гонконг. Случись потоп — как раз и пригодятся «города в пустыне» как место для эвакуации.

Кстати, недавно строительство новых городов было анонсировано и в России. Но где именно? В Южной Сибири. Тоже на максимальном удалении от любого океана. Странные совпадения…

АПОКАЛИПСИС ЗАВТРА

В Библии потоп описан весьма натуралистично. Небеса разверзлись, дождь лил сорок дней и ночей, вода «поднялась на пятнадцать локтей» (и, надо полагать, затопила прибрежные зоны). Спасся только праведник Ной с домочадцами. В том самом ковчеге.

Грозит ли такое нам? Звоним эксперту по дождям — научному руководителю Гидрометцентра России Роману Вильфанду:

— С изменением климата температура будет повышаться, а осадки перераспределяться. На севере — дождя и снега будет выпадать больше. В умеренных зонах — примерно столько же. А на юге — меньше. Поэтому в целом количество осадков останется прежним, — ответил нам Вильфанд. Так что, похоже, потопа в библейском смысле нам можно не опасаться.

И вообще, человечество ждало апокалипсис ещё в 1999 году. Мимо! Потом — в 2012. Даже голливудский фильм-катастрофу с соответствующим названием сняли. Увы! Потом — в 2016: якобы в США рванёт супервулкан Йеллоустоун. На интернет-форумах тех времён можно накопать тонны страшилок об этом. И опять пронесло! Теперь вот — «потоп (якобы) начнётся в 2024 году» — дата высчитана из графика вывода из эксплуатации АЭС на Западе…

Впрочем, даже самые ярые адепты «теории потопа» сходятся на том, что Россия, в отличие от деградирующего Запада, — уж точно «зона ковчега». И обязательно спасётся.