Как выбрать солнцезащитное средство по этикетке

Все врачи настоятельно рекомендуют пользоваться солнцезащитными средствами. Фото: Shutterstock

Все врачи настоятельно рекомендуют пользоваться солнцезащитными средствами. Но как их правильно выбрать? Обычно все инструкции на солнцезащитных средства написаны очень мелким шрифтом. Придется взять лупу, чтобы разглядеть все нужные надписи.

1. Водостойкие.

Нужны на пляж, море, в бассейн.

2. SPF 30.

Sun Protection Factor - фактор защиты от ультрафиолетовых лучей. Оптимальным для большинства людей считается с показателем 30. А тем, у кого очень светлая, чувствительная кожа, много родинок или пигментных пятен, нужно использовать крем с максимальной защитой: SPF 50 и 50+.

3. Буквы UVА/ UVB или PA+++.

Указывают, что средство защищает от лучей широкого спектра (условно говоря - и утреннего, и дневного, и вечернего солнца). Максимальное количество плюсов - пять.

4. Защитные фильтры ищем в составе.

Бывают физические (диоксид титана и/или оксид цинка), которые создают оболочку на коже, отражающие уф-лучи. И химические (их десятки наименований, например, авобензон, бензофенон ), они поглощают ультрафиолет, вступая с ним в химическую реакцию.

Физические фильтры могут оставлять следы на коже и одежде, но они менее аллергенные, не раздражают даже чувствительную кожу. Химические имеют более легкую текстуру, но и их нужно чаще обновлять.

5. Увлажняющий.

Увлажняющие компоненты не обязательны, но желательны. Особенно, если у вас сухая или склонная к сухости кожа. Обычно это указывают на этикетке, а в составе есть ниацинамид или масла.

ЧЕМ СВЕТЛЕЕ, ТЕМ ВЫШЕ SPF

В свое время эксперты Роскачества рассказывали, как загорают разные типы людей:

* кельтский тип (очень светлый, рыжеволосый) обгорает на ярком солнце в среднем за 20 минут,

* светлокожий европейский (к ним часто принадлежат россияне) – за 30,

* темнокожий (темноволосый — тоже наш тип) европейский – за 40,

* южноевропейский (итальянцы, испанцы и т. п.) – за 50,

* азиатский – за 60,

* африканский – за 70 минут.

И чем светлее у вас кожа, тем выше нужен SPF (см. пункт 2)

УВЛАЖНЯЙ ДО И ПОСЛЕ

Обычно увлажняющие компоненты в составе делают защитное средство дороже. Поэтому лучше пользоваться своими привычными молочком или лосьоном до нанесения солнцезащитного средства: на увлажненную кожу все продукты ложатся гораздо эффективнее.

После загара важно очищать кожу мылом или гелем для душа, водой от SPF-средства избавиться не удастся. Потом обязательно нанесите средство после загара или любой увлажняющий крем (молочко).

КАКИМ НАДПИСЯМ ВЕРИТЬ НЕ СТОИТ

В прошлом году Роскачество проверило 20 солнцезащитных средств и рассказало, что есть надписи на этикетках, вводящие нас в заблуждение. Например:

* «100% защита от УФ-излучения».

Ни одно средство на это не способно, даже с самым высоким SPF и UVА. Так что не забывайте, что с 11 до 16 часов лучше всего «загорать» в тени. А еще лучше уйти с солнцепека в отель. Ведь от теплового удара (https://www.kp.ru/daily/27410.5/4608310/) вас ни один крем не защитит.

* «Защита на весь день».

Интенсивность уф-излучения меняется в течение дня и даже самый стойкий крем не сможет защитить вас на целый день. Кроме того, на солнце мы потеем, что тоже «смывает» защиту. А если купаемся, то защита однозначно ослабевает. Поэтому врач-косметологи рекомендуют обновлять солнцезащитные средства не реже, чем раз в 2-3 часа.