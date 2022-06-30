Неласковый июнь: как не пойти вслед за рано ушедшими звездами эстрады

У Юрия Шатунова внезапно остановилось сердце. Фото: Архив КП

За короткое время сразу два популярных артиста скончались в достаточно молодом возрасте. Юрию Шатунову, солисту группы «Ласковый май», которого знала и любила вся страна, было всего 48 лет, когда его настиг сердечный приступ. Обаятельный весельчак Пьер Нарцисс, по крайней мере таким выпускника шоу «Фабрика звезд» запомнила публика, в свои 45 лет не пережил операции на почках и последствий коварного заболевания – подагры. Вместе с экспертами – врачами Kp.ru посмотрел, в чем причина преждевременной смерти, только ли звезды – в группе риска, и как можно поддержать здоровье своего сердца и благоприятный обмен веществ в организме.

КОГДА СЕРДЦЕ ПОД УДАРОМ

Врач – кардиолог, доктор медицинских наук и профессор, эксперт «Лиги здоровья нации» Мехман Мамедов считает, что инфаркт миокарда сейчас – существенно помолодел. Причина кроется в хроническом стрессе, которому все больше подвержены молодые люди; малоподвижном образе жизни, когда вместо активных занятий досуг проходит перед компьютером на диване; и вредных привычках: курении и злоупотреблении алкоголем.

Плюс к этому факторами риска считаются – наследственность, а также такие заболевания, как диабет, ожирение, гипертония. Вполне возможно, что и наследственность в случае с Юрием Шатуновым сыграла свою роль, ведь его мама умерла от проблем с сердцем очень рано – в 29 лет.

- Звездный статус человека подразумевает хронический стресс, а также, зачастую, табакокурение и злоупотребление алкоголем, - говорит врач – кардиолог Мехман Мамедов. – К тому же это – ненормированные нагрузки, изматывающий образ жизни. Все это крайне негативно влияет на организм и повышает риск сердечно-сосудистой катастрофы.

Врач – эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала «Доктор Павлова» (t.me/doctorpavlova) и книги «Обман веществ» Зухра Павлова подчеркивает фактор физической активности в поддержании здоровья всего организма. Самая физиологически верная нагрузка для человека – это ходьба, она же эффективна и при борьбе со стрессом. Несложно заметить, что, когда мы нервничаем, то непроизвольно начинаем расхаживать по квартире. Причем, совершенно не нужно идти на спортивный рекорд, достаточно поддерживать тот темп активности, который удобен и доступен для вас.

Летом и городские парки располагают к совместным занятиям. В сопровождении тренера на открытых площадках и совершенно бесплатно можно подобрать занятие по душе, от йоги до танцев.

Среди ключевых факторов для здоровья сердца и сосудов доктор Павлова отмечает также сон, жизнь в гармонии с биологическими ритмами и профилактические обследования с вниманием к анализам крови, измерению давления, ЭКГ.

ПРОДУКТЫ – УБИЙЦЫ ДЛЯ СЕРДЦА

1. Табак. Курение табака более чем в половину увеличивает риск сердечно-сосудистых болезней.

2. Животные жиры. Они способствуют повышению уровня холестерина в крови, а это в свою очередь ведет к формированию склеротических бляшек в артериях. Особенно плохо на сосудах сказывается все жареное!

3. Рафинированные углеводы. Это углеводы, которые прошли существенную промышленную обработку. Их особенно много в еде быстрого приготовления, полуфабрикатах, можно встретить в выпечке, соусах и кетчупе, заменителях молока и сладких йогуртах, чипсах, крекерах, батончиках.

4. Алкоголь. Алкогольное опьянение – это удар токсинов по всему организму и регулярные такие удары не останутся без последствий для сердца.

5. Пищевая соль. Переизбыток поваренной соли – основная причина скачков давления и проблем с работой сердца и сосудов. В сутки можно есть не больше 5 - 6 грамм соли (2 чайные ложки), причем – это совокупная соль, которая поступает со всеми продуктами питания.

ОЧИСТИТЬСЯ ОТ ШЛАКОВ

Болезни почек – тоже часто встречающийся диагноз. Теми или иными формами заболевания страдают около 15% населения, и это число растет. Да и некогда воспринимавшаяся как «болезнь королей» подагра – набирает силу.

- Подагра связана с нарушением обмена мочевой кислоты и с повышением ее концентрации в крови. Это может приводить к отложениям уратных камней в почках и к болезненным проявлениям в суставах. Часто при подагре поражается большой палец стопы, - объясняет Михаил Каган, врач – нефролог, заслуженный врач РФ, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru.

«Болезнь королей» поменяла свой профиль с элитарного на массовый с тех пор, как красное мясо и вино стали доступны широким слоям населения, но некий оттенок элитарности и моды сохранила.

Однако не все то подагра, что связано с болью в суставах и, возможно, в случае с Пьером Нарциссом первопричина его критического состояния лежала в другом диагнозе.

- Истинная подагра связана с усиленным образованием мочевой кислоты, таким, что почки не могут ее всю вывести из организма, и мочевая кислота начинает откладываться в кристаллах в суставах. А может быть и так, что образование мочевой кислоты не повышено, а нарушено именно ее выведение из организма, - говорит Михаил Каган. – Однако в этом случае первичной будет болезнь почек, которая приводит к тому, что все так называемые уремические токсины, то, что в народе называют шлаками, а их больше ста, плохо выводятся. Нечасто бывает так, чтобы в 45 лет мочевая кислота убила почки. Поэтому, видимо, Пьер Нарцисс болел давно. То, что можно утверждать по поводу Пьера Нарцисса с большей уверенностью, - у него развилась почечная недостаточность, и был необходим диализ (выведение продуктов обмена веществ и лишней жидкости из крови, - прим. ред.).

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ РАЗВИЛАСЬ ПОДАГРА?

Врач – эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова описала основные правила профилактики подагры в своем канале.

1. Соблюдать питьевой режим, что особенно важно летом. В среднем человеку надо пить 2 – 2,5 литра воды в день.

2. Разберитесь с запорами. Для нормальной моторики пищеварительного тракта надо, чтобы к нему приливала кровь. Это достигается подвижностью. Также нужно, чтобы содержимое тракта было достаточно разбавлено водой и было правильной консистенции, а этого не добиться без овощей и зелени в пище.

3. В особой группе риска по подагре люди, злоупотребляющие мочегонным. Не стоит себя обезвоживать ради заветных цифр на весах. Также вероятность развития заболевания выше для людей с лишним весом и ожирением, людей с диабетом, так как нарушение обмена веществ обычно комплексное.