"Сердце разорвалось в трёх частях": Близкие рассказали, почему Шатунов умер так рано

Артист ушёл из жизни несправедливо рано, в 48 лет Фото: Евгения ГУСЕВА

Юру Шатунова похоронили на Троекуровском кладбище. На похороны прилетели самые близкие - жена Светлана и дети.

Артист ушёл из жизни несправедливо рано, в 48 лет, но по словам близких, народного любимца невозможно было спасти.

- Медики сделали все возможное, но шансов выжить у Юры не было, - говорит kp.ru директор Шатунова Аркадий Кудряшов. - Врачи мне сказали, что если бы даже произошло чудо и им удалось бы его реанимировать, то Юра остался бы инвалидом, лежачим больным. Не узнавал бы никого и себя бы не помнил. Так нам сказали. Конечно, Юра не хотел бы такой судьбы… Сердце разорвалось в трёх частях. Хотя мы недавно проверяли его здоровье, сосуды были в порядке. А вот сердце не успели проверить… Конечно, суды с Разиным сгубили его здоровье. Юра очень сильно переживал, ведь эти песни, которые хотел отобрать Разин - вся его жизнь, - объясняет Кудряшов.

Юру Шатунова похоронили на Троекуровском кладбище. Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомним: последние годы Юру Шатунова измотали суды с Андреем Разиным.

Как установил суд, продюсер подделал договор 92 года, по которому автор хитов «Ласкового мая» Сергей Кузнецов якобы передал ему все права на песни. Однако Кузнецов говорил kp.ru, что никаких договоров с Разиным не заключал, поэт финансово пострадал из-за аферы продюсера, поскольку РАО прекратило ему отчислять авторские. Только Шатунов поддерживал все эти годы Кузнецова финансово.

По словам близких, народного любимца невозможно было спасти. Фото: Иван МАКЕЕВ

За некоторое время до смерти Юра Шатунов и Сергей Кузнецов выиграли суд у Разина. Юра отстоял свою честь и умер… По словам директора артиста, творческое наследие перейдёт к жене и детям Шатунова.