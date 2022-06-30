Певец Пьер Нарцисс Фото: Борис КУДРЯВОВ

В четверг, 30 июня 2022 года, в Москве в ритуальном зале морга Центральной клинической больницы прошла церемония прощания с певцом, выпускником «Фабрики звёзд-2» Пьером Нарциссом. Близкие, друзья и поклонники начали провожать музыканта в последний путь около 11:30 по мск. Сайт kp.ru вел прямую трансляцию церемонии прощания.

Эта церемония - уже третья попытка отдать дань памяти Пьеру Нарциссу. Изначально прощание с артистом должно было состояться в субботу, 25 июня. Однако, собравшиеся, среди которых были замечены Яна Чурикова, Катя Лель, Корнелия Манго и другие звёзды, тело певца так и не увидели: посольство родного для Пьера Нарцисса Камеруна не выдало необходимые документы (по закону камерунцы могут иметь одно гражданство, поэтому все вопросы по захоронению решаются через посольство. - Ред.). Якобы мать артиста, которая собирается захоронить его на родине в семейном склепе, испугалась того, что тело сына вопреки ее воле могут предать земле в России. Чтобы урегулировать семейные споры, бывшая жена певца Валерия Калачёва, организующая прощание, перенесла церемонию на среду. Однако, затем ее вновь передвинули - уже на четверг. Сразу после того, как близкие простятся с музыкантом, его тело в специальном транспортировочном гробу отправят в Камерун. Эта процедура обошлась семье в 700 тысяч рублей, деньги на неё помогали собирать коллеги и поклонники.

Напомним, что Пьер Нарцисс страдал астмой, подагрой. Он умер во время экстренной операции – не выдержало сердце из-за сердечной и почечной недостаточности, развившейся на фоне осложнений подагры.