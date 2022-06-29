Генерал-танкист и генерал-армагедон: кто на самом деле командует российскими войсками на Украине

Командование российскими силами, отвечающими за освобождение Донбасса, поручено легендарным генералам с колоссальным боевым опытом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЭТО ВАМ НЕ ПАРКЕТНЫЕ НАЧАЛЬНИКИ

Во время Великой Отечественной войны в ежедневных сводках Совинформбюро, которые своим легендарным голосом объявлял Юрий Левитан, звучали фамилии командующих фронтами и армиями. Эти фамилии знала вся страна.

Весной 1945-го, например, это выглядело вот так: "Войска 1-го Белорусского фронта под командованием Маршала Советского Союза Жукова, при содействии войск 1-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза Конева, после упорных уличных боёв завершили разгром Берлинской группы немецких войск и сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии городом Берлин..."

Я вспомнил об этом вот почему. Уже пятый месяц идет наша спецоперация на Украине, а фамилии генералов, которые командуют там российскими войсками, мы услышали лишь недавно. И то - пока лишь двух.

Кто же они?

Командование российскими силами, отвечающими за освобождение Донбасса, поручено легендарным генералам с колоссальным боевым опытом. Это не "паркетные полководцы", не знающие запаха горелого пороха и крови.

Итак, представитель Минобороны России Игорь Конашенков официально объявил, что группировкой войск «Центр» командует генерал-полковник Александр Лапин, а группировкой войск «Юг» - генерал армии Сергей Суровикин.

Соединения группировки «Центр», прорвав оборону украинских войск, разгромили противостоящего противника, и, развивая наступление, блокировали город Лисичанск с юга. В течение 5 дней ими было освобождено 11 населенных пунктов. А ранее под руководством Лапина был освобожден город Красный Лиман.

Успешно действовала и группировка Суровикина: в упорных боях она заняла населенные пункты Горское и Золотое, а затем приступила к окружению противника в городе Лисичанск.

Генералы, как известно, с "калашом" в атаки не ходят, из танков не стреляют и из пушек по врагу не лупят. Они "воюют мозгами".

Если для вас обыкновенная карта местности - всего лишь города и села, речки да равнины, то для генерала - это поле боя, густо усыпанное замысловатыми значками позиций своих войск и противника.

И за всей этой россыпью тактических знаков, генерал (используя данные разведки!) должен угадать замысел противника, перехитрить его, увидеть слабые места, найти решения по его разгрому и в нужное время "Ч" бросить в бой тысячи солдат и офицеров, танков, пушек и самолетов. Обеспечить победу.

А ведь противник тоже не прост, он тоже знает стратегию и тактику, умеет драться и занимать выгодные позиции. К тому же, местность ему известна даже лучше. А в его штабах сидят американские и английские советники. Их тоже надо переиграть. И победить. Что и делают наши генералы.

Но что мы сегодня знаем о Лапине и Суровикине?

Мало знаем.

Давайте полистаем страницы их жизни и службы.

ГРУППИРОВКА «ЦЕНТР»

Кто такой Лапин

Группировкой войск «Центр» командует генерал-полковник Александр Лапин. Фото: Егор Алеев/ТАСС

«МЕНЯ БИЛИ, А Я ДУМАЛ — ВОТ СТАНУ ОФИЦЕРОМ...»

Лапину 58 лет. Он родился в Казани. Службу начал простым солдатом-срочником.

О том времени вспоминал так: "Служил в глухом гарнизоне в казахской степи. В части была очень сильная дедовщина. Старослужащие избивали молодых каждый день и не по разу. «Меня били, а я думал: стану офицером и всю жизнь положу, чтобы в армии не было неуставщины". Мне эта мысль помогала. Когда первый раз через 8 месяцев службы написал рапорт, что хочу поступить в военное училище, старослужащие меня побили, сказали: не будешь офицером. А я стал. Прослужил 22 месяца и поступил в Казанское танковое. Почему туда? После того как на экраны вышел фильм «Офицеры», танкисты были в моде".

Всего же у Лапина 3 военных диплома:

Казанского высшего танкового командного училища,

Военной академии бронетанковых войск,

Военной академии Генштаба.

Лапин потоптал все ступеньки служебной лестницы, не перепрыгивая ни одну (что особенно ценится в войсках): был командиром взвода, роты, батальона,

полка, дивизии, бригады, командующим армии, начальником штаба округа.

ПРОШЕЛ ЧЕЧНЮ — СИРИЮ - ДОНБАСС

Лапин участвовал в обеих чеченских войнах.

В 2017-м Лапин был начальником штаба группировки российских войск в Сирии. Там стал известен тем, что не любил засиживаться в кабинете, - регулярно вылетал на передовую. При Лапине проводились операции, которые вернули контроль сирийской армии над ключевыми районами страны, в том числе нефтегазовыми месторождениями.

После Сирии Лапин стал начальником Общевойсковой академии.

А затем - командующим Центральным военным округом. С этой должности он и был командирован на Украину - руководить одной из группировок.

Награжден орденами Святого Георгия IV степени, "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, Александра Невского, Мужества и "За военные заслуги".

КАК ОБРАЗЕЦ - БОРОДИНО

Генерал Лапин не строит иллюзий на будущее и считает, что России необходимо готовиться к войне: «Война - неизбежность. Она была, есть и будет. Это беда, крест нашей цивилизации».

Он считает главным качеством настоящего офицера готовность в любой момент умереть в интересах Родины. А образцом самоотверженности считает Бородинское сражение, в котором погибли 40 русских и 49 французских генералов.

ДОСЛОВНО

О ПОБЕДЕ И ПОРАЖЕНИИ

"Моя жизнь мне не принадлежит. И сам я себе не принадлежу — с тех самых пор, как пошел служить Родине, народу. Для кого-то, может, высокие слова. А для меня — то, в чем я отдаю себе отчет".

"Для меня победить — значит вынудить противника выполнить нашу волю. А поражение — урок, который позволит переосмыслить случившееся и двинуться к победе.

ВАЖНЫЙ ФАКТ

Сын — тоже воюет

У генерала Лапина есть сын - Денис.

Он тоже офицер. Подполковник. Командует 1-м танковым полком Таманской дивизии.

Лапин-младший вместе с подчиненными храбро дрался в Черниговской области. За стойкость и отвагу был представлен к Ордену Мужества.

ГРУППИРОВКА «ЮГ»

Кто такой Суровикин

Группировкой войск «Юг» командует генерал армии Сергей Суровикин. Фото: Алексей Ерешко/ТАСС

«В ЧЕЧНЕ, А НЕ В БАРВИХЕ ИДЕТ В СМЕРТЕЛЬНЫЙ БОЙ...»

Суровикину 55 лет. Он родился в Новосибирске. Окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию имени Фрунзе, Военную академию Генштаба.

Начинал службу командиром взвода. Затем принял роту, батальон, полк.

Командовал 42-й гвардейской дивизией в Чечне. О том времени полковник Владимир Слепак написал песню «Комдив», посвященную Суровикину. В ней есть такие слова:

Серега Суровикин, комдив сорок второй,

В Чечне, а не в Барвихе, идет в смертельный бой.

Не много и не мало и ран, и орденов,

Погоны генерала взамен блатных чинов.

После дивизии Суровкиин командовал 20-й общевойсковой армией. В ноябре 2008 года назначен начальником Главного оперативного управления Генштаба. Был начальником штабов

Центрального и Восточного военных округов. С 2013-го - командующий Восточным военным округом, а затем - российской группировкой в Сирии. При Суровикине она достигла максимальных успехов, переломив ход войны.

В сентябре 2017 года под руководством Суровикина была создана группа по деблокированию окруженного террористами взвода российской военной полиции из 29 человек. Всех их без потерь вывели из окружения, а террористы понесли большие потери.

В декабре 2017-го Суровикин был удостоен звания Героя России. Он кавалер ордена Святого Георгия IV степени, трёх орденов Мужества и ордена "За военные заслуги".

Со времён Сирии коллеги называют его "генерал Армагеддон". Такое неофициальное прозвище среди сослуживцев он получил за умение действовать нестандартно и жёстко.

После Сирии Суровикин был назначен главнокомандующим ВКС - Воздушно-космическими силами России.

С этой должности и командирован на Украину, где возглавил группировку "Юг". Под руководством Суровикина окружена и разгромлена украинская группировка в "Горском котле" (населенные пункты Горское и Золотое).

Подразделениями Народной милиции ЛНР при поддержке российских войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина полностью освободили Северодонецк.

ДОСЛОВНО

«Противник драпал со всех ног»

"С завода "Азот" были выведены заложники, а остатки группировки противника бежали со всех ног, драпали на лодках через Северский Донец, переодевались в гражданское в надежде мимикрировать. Но одни гибли, а другие попадали в плен. С освобождением Северодонецка вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под наш полный контроль".

По некоторым сообщениям, еще одна из главных заслуг Суровикина в "Операции Z" — бесперебойная логистика, благодаря которой у военных на передней кромке фронта всегда есть снаряды и патроны.

КТО ЕЩЕ

На самом деле их сейчас в зоне спецоперации — четверо

По нашим источникам, в российских войсках на Украине действуют не две, а четыре группы.

Кроме "Центра" и "Юга", есть еще "Север" и "Запад". Ими командуют генерал-полковники Александр Журавлев (56 лет) и Александр Чайко (49 лет). Первый на время спецоперации оставил кабинет командующего.

Западным военным округом (Петербург), а второй - Восточным военным округом (Хабаровск).

У обоих - солидный послужной список, "по три образования" - училище и две академии. И все ступени карьерной лестницы "политы потом и кровью" - от зеленого лейтенанта - командира взвода до генерала - командующего округом. Оба воевали в Сирии, и оба — Герои России.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 29 июня 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 июня 2022 года (подробнее)

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