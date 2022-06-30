Владимир Путин - о спецоперации, саммите НАТО и «голых торсах» западных политиков

Владимир Путин собрал прессу, которая освещала его рабочий визит Фото: REUTERS

В среду, 29 июня, когда время в Москве уже близилось к полуночи, а в столице Туркменистана (разница с Москвой 2 часа) была уже глубокая ночь, Владимир Путин собрал прессу, которая освещала его рабочий визит.

Партнёрство прикаспийских государств

Сначала - о том, какое значение глава Российского государства придаёт своему визиту в Туркменистан и о перспективах дальнейшего партнёрства прикаспийских государств по итогам шестого Каспийского саммита.

Как мы уже сообщали, Владимир Путин встретился в Ашхабаде с председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша (Верхней палаты Туркменистана), бывшим главой государства Гурбангулы Бердымухамедовым, затем побеседовал с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

-… Я уже говорил и хочу ещё раз повторить: хочу поздравить Туркменистан, народ Туркменистана, с таким хорошим выбором, - поделился Путин. - Новый Президент – молодой человек, энергичный, с блестящим образованием и уже с опытом государственной деятельности. У нас складываются хорошие, добрые отношения. Он принял эстафету от своего предшественника, своего отца. И у нас был очень полезный, хороший разговор во время его визита в Москву. Мы наметили план конкретных действий по развитию двусторонних отношений и начали претворять его в жизнь.

Что касается прежнего руководителя Гурбангулы Мяликгулыевича, то у нас с ним очень добрые дружеские отношения сложились. Благодаря его усилиям в значительной степени создана база для развития российско-туркменских отношений, сотрудничество продолжается, причем и по линии энергетических наших компаний, и в гуманитарной сфере, в сфере образования, транспорта. Это очень важно, логистика в современном мире – одна из важнейших составляющих экономического успеха.

Должен сказать, что после официальной части он нас пригласил на неформальный обед, мы имели возможность поздравить его с днем рождения, конечно, с юбилеем, но процентов 90 времени, наверное, посвятили разговорам в неформальном, свободном режиме о развитии сотрудничества в регионе Каспийского моря. Вы практически все слышали по направлениям, но было очень много идей, предложений возникло, сейчас я не буду все это рассказывать, предвосхищать, потому что все это должно найти отражение в соответствующих многосторонних и двусторонних документах.

Речь, конечно, шла, как ни странно, не только об энергетике и логистике, но и о промышленной кооперации. Причем в таких направлениях, которые, безусловно, представляют общий интерес для всех стран, имея в виду основные направления нашей хозяйственной деятельности. Мы договорились о том, что выберем эти приоритетные направления, распределим между собой компетенции и в соответствии с этими компетенциями предпримем шаги по выстраиванию широкой кооперации на основных направлениях, прежде всего в промышленности, высоких технологиях.

На мой взгляд, это очень перспективно, важно и целесообразно уделить этому больше внимания.

И по традиционным нашим направлениям: по энергетическим, по некоторым другим направлениям тоже есть конкретные договоренности, в том числе о продолжении некоторых наших контрактов. Руководство Газпрома скоро приедет в Туркменистан.

Так что мы очень благодарны руководству Туркменистана за организацию этого мероприятия. После таких длительных, так назовем, «ковидных каникул», нам удалось, наконец, в полноформатном режиме поработать друг с другом. Это оказалось очень полезным. Так что Вам большое спасибо.

Про саммит «семерки»

Следующий вопрос звучал так:

- Саммит «семерки» в Германии прошел под знаком «как больнее наказать Россию», под шуточки про Ваш, извините, голый торс. Там все отличились, Премьер Канады: «Давайте скинем пиджаки, будем круче, чем Путин». Вы случайно здесь, на Каспийском саммите, ничего подобное не обсуждали?

И еще, Борис Джонсон сказал, что если бы Президент России был бы женщиной, то войны бы не было. Как вообще Вы к этому относитесь?

- Я не знаю, как они хотели раздеться, до пояса либо ниже пояса, - пошутил Путин, - но, думаю, что это было бы отвратительное зрелище в любом случае. Но если вспомнить Пушкина, я могу ошибиться в словах, в деталях, по-моему, он сказал: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». Поэтому я, безусловно, с этим согласен: в человеке должно быть все гармонично развито и душа, и тело. Но для того, чтобы все было так гармонично, нужно отказаться от злоупотребления алкоголем, от других вредных привычек, заняться физической культурой, спортом.

С коллегами, о которых Вы сказали, я их всех знаю лично, – у нас не самый лучший период наших отношений, это понятно. Но тем не менее они все лидеры, значит, есть характер. И если они захотят, они нужного успеха, безусловно, добьются. Но нужно работать над собой. А то, что они об этом говорят, это уже хорошо, за это похвалю.

Теперь вторая часть вопроса – Джонсон? Я сейчас не буду говорить, если бы, чтобы бы было, я просто хочу в этой связи напомнить события новейшей истории, когда Маргарет Тэтчер приняла решение о начале боевых, военных действий против Аргентины за Фолклендские острова. Вот женщина приняла решение о начале военных действий. Где эти Фолклендские острова и где Британия. И продиктовано это ничем иным, как имперскими амбициями, подтверждением своего имперского статуса.

Поэтому думаю, что во всяком случае от действующего Премьер-министра Великобритании это не очень корректная ссылка на то, что происходит сегодня.

Воинственный старт НАТО

- Стартовал саммит НАТО и стартовал сразу очень воинственно, - констатировали далее представители СМИ. - Для начала на нем Россию объявили прямой угрозой безопасности альянса. При этом Столтенберг (генсек НАТО. - А.Г) признался, что к противостоянию с нашей страной альянс готовился с 2014 года. Есть еще одно заявление премьера Бельгии о том, что Украина должна непременно победить, при этом непременно на поле боя. И это уже согласовано, якобы, с властями Украины.

Вы могли бы дать оценку всем этим заявлениям? И как мы теперь должны к ним относиться?

- Мы должны относиться к этому как к факту, - считает Президент России. - То, что они с 2014 года готовились к каким-то активным действиям против нас, для нас не является новостью. Именно этим и объясняются наши решительные действия по защите своих собственных интересов. Им давно нужен был какой-то внешний враг, вокруг угрозы от которого можно было бы объединить союзников вокруг себя. Я говорю прежде всего про Штаты.

Иран не очень подходил на эту роль, Россия подходит лучше. Мы дали им такой шанс – объединить вокруг себя всех союзников на новом историческом витке. Ничего нового для нас нет. Это лишний раз подтверждает то, о чем мы все время говорили: а именно о том, что блок НАТО – это рудимент прошлой эпохи – эпохи холодной войны. Нам все время на этот счет отвечали, что НАТО изменилось, что это теперь, скорее всего, политический союз, но все искали повода и возможности придать ей новый импульс именно как военной организации. Вот, пожалуйста, они это делают. Ничего для нас нового здесь нет.

- А то, что касается «победы Украины»? - поинтересовалась российская пресса.

- А «победа Украины» – да, мы знаем об этом, - ответил Путин. - Украина вела с нами – хуже, лучше – (речь о переговорах. - А.Г.) С какого-то момента о чем-то договорились, потом они от своих договоренностей, извините за моветон, отъехали, отошли. Но призыв к Украине продолжать боевые действия и призыв отказаться от дальнейших переговоров, это только подтверждает наши предположения о том, что Украина – это не цель и благо украинского народа – это не цель объединенного Запада и НАТО, а это средство для защиты своих собственных интересов. То есть руками украинцев, руками украинского народа натовцы и ведущие страны НАТО просто хотят самоутвердиться дополнительно, утвердить свою роль в мире, подтвердить не лидерство, а свой гегемонизм в прямом смысле этого слова, свои имперские амбиции. Вот и все. И то, что всегда говорили о своей исключительности, говорили и внедряли в сознание мирового сообщества тезис и лозунг о том, что «кто не с нами, тот против нас», это все проявление той же самой политики. Ничего нового для нас здесь нет.

Турция, Швеция, Финляндия

Следующий вопрос был такой:

- Турция отказалась от каких-то своих убеждений по поводу вступления Швеции и Финляндии. Как-то это решение отразится на взаимоотношениях между Россией и Турцией? И что теперь будет предпринимать Россия, тем более с учетом последних заявлений, которые озвучивал Столтенберг, говоря, что Ваша цель, чтобы силы НАТО были подальше от России, теперь как бы наоборот привела к тому, что силы НАТО ближе к России?

- Я знаю этот тезис, - отреагировал Российский президент. - это ложный тезис, не имеющий ничего общего с действительностью. Наша позиция всегда заключалась и заключается в том, что (я уже сказал об этом в ходе нашей сегодняшней беседы) НАТО – это рудимент холодной войны, и он нужен только как инструмент внешней политики Соединенных Штатов для того, чтобы держать в повиновении своих сателлитов. Ничего другого здесь нет. Мы дали им такую возможность, я это понимаю. Они достаточно эффективно и энергично используют эти аргументы, для того чтобы подтащить вокруг себя своих так называемых союзников. Это с одной стороны.

С другой стороны, что касается Швеции и Финляндии. У нас нет таких проблем со Швецией и Финляндией, которые, к сожалению, есть с Украиной. У нас нет ни территориальных вопросов, ни споров, у нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО. Ну, хочется им, пожалуйста.

Только они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких угроз для них, теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы нам. Это же очевидная вещь. Они что, этого не понимают? Все было у нас хорошо, но теперь будут какие-то напряжения, это очевидно, безусловно, без этого невозможно, повторяю, если будут создаваться нам угрозы.

А тезис о том, что мы боролись против расширения НАТО за счет Украины, а теперь это получили за счет принятия Швеции и Финляндии, не имеет под собой каких-то серьезных оснований, потому что для нас членство Финляндии и Швеции в НАТО – это совсем не то, что членство Украины в НАТО. Это совершенно разные вещи. Они это прекрасно понимают, просто вбрасывают в общественное мнение этот тезис, чтобы показать: ага, вот Россия не хотела, а теперь получила вдвойне. Нет, это совершенно другая вещь, и мы отдаем себе в этом отчет. И они это понимают. Но для того, чтобы подменить эти понятия, показать, что Россия не добивается нужного результата… Этим нас в заблуждение они не введут.

Ну хочется Швеции и Финляндии, пусть вступают. Знаете, у нас есть такие, грубые анекдоты: сегодня вступил в одно место, теперь – в другое. Это их дело. Пускай куда хотят, туда и вступают. Украина – совершенно другое. Из Украины начали делать анти-Россию, плацдарм для того, чтобы попытаться как-то раскачивать саму Россию, начали бороться с русской культурой, с русским языком, начали преследовать людей, которые чувствуют себя частью русского мира. Ничего подобного в Финляндии и Швеции нет, это совершенно другая ситуация. Хотят – пусть вступают…

«Доверяю профессионалам»

Вопрос:

- Владимир Владимирович, скажите, цели спецоперации изменились с момента ее начала? В чем сейчас цель? Понимаете ли Вы для себя и для нас, когда все это закончится?

Путин:

- Да, конечно, ничего не поменялось. Я же сказал ранним утром 24 февраля, я же сказал об этом прямо, публично на всю страну, на весь мир. Мне добавить к этому нечего. Ничего не изменилось. И тогда же, почти через несколько дней сказал, что тактика может быть разная, тактика, предложенная Министерством обороны, Генштабом: куда войска двигать, куда передвигать, какие там объекты поражать, что за это время сделать, когда несколько группировок находились там, в центре Украины, что за это время должно было быть сделано на Донбассе. Там режим киевский готовился к этому уже давно, с 2014 года, поэтому какие-то отвлекающие действия там производились.

Я, конечно, Верховный Главнокомандующий, но я все-таки не заканчивал академию Генерального штаба. Я доверяю тем людям, которые являются профессионалами. Они действуют так, как считают нужным для достижения конечной цели. А конечная цель мною обозначена – это освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России. Вот и все. Работа идет спокойно, ритмично. Как вы видите, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задачи на определенном этапе этой боевой работы. Все идет по плану.

По срокам не надо говорить, я никогда об этом не говорю, потому что это же жизнь, это реальные вещи. Подгонять под какие сроки – это неправильно, потому что (я уже говорил об этом) это связано с интенсивностью боевых действий, а интенсивность напрямую завязана с возможными потерями. А мы прежде всего должны думать о том, чтобы сохранить жизни наших ребят.

Про взрыв в Кременчуге

- Можно про теракт…, был последний вопрос. - Не про теракт, а про взрыв в торговом центре на Украине, в Кременчуге? Разные версии есть.

- Нет там никакого теракта, ни взрыва, - заверил журналистов президент. - Я же здесь был, я просто не знаю… (в деталях). Но я знаю, мы много раз это говорили, показывали это, с беспилотников видно, когда размещают оружие, комплексы РСЗО, артиллерию, тяжелую технику вообще в жилых кварталах, еще где-то. Просто так по полям у нас никто не стреляет и не бьет. Как правило, это делается по результатам разведанных целей.

Уверен, что в этом случае было все то же самое. Прячут же технику, особенно ту, которую с Запада доставляют, во всякие ангары, на рынках, на заводах, в цехах, где технику ремонтируют или приводят в порядок после длительного периода перегонки из той же заграницы.

Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит – нет необходимости. У нас есть все возможности для того, чтобы определить, что где находится, и при наличии современного высокоточного оружия большой дальности мы достигаем этих целей. В деталях я, конечно, узнаю, когда вернусь в Москву…

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