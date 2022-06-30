Поражение Украины станет концом НАТО

Исключая нас из своих партнеров, НАТО заявляет в своей новой стратегической концепции Фото: REUTERS

Если кто-то еще сомневался, что НАТО - сугубо мирный и оборонительный альянс, теперь поймет, как жестоко ошибался. Военный блок Запада, сказано в только что принятой на саммите НАТО в Мадриде его новой Стратегической концепции, которая станет базовым документом блока на десятилетия, не ищет конфронтации с Россией и не представляет угрозы для Москвы. Правда, Россия сама виновата, что альянс уже не может рассматривать ее как партнера, но готов сохранять каналы коммуникации с ней открытыми. Если кто не понял: ну ты, урод, что ты еще хочешь нам сказать?

Почему «урод»? А как еще можно назвать страну, которая «является самой значительной и прямой угрозой для безопасности союзников и мира и стабильности в евроатлантическом регионе»? Именно так обозначена наша страна в новом документе. К тому же она «стремится установить сферы влияния и прямого контроля посредством принуждения» и использует «обычные, кибернетические и гибридные средства против нас и наших партнеров». То есть делает то, что разрешено только Западу. Размежевание, как говаривали классики, есть основное условие для объединения. Исключая нас из своих партнеров, НАТО заявляет в своей новой стратегической концепции: «Наши двери остаются открытыми для всех европейских демократий, которые разделяют ценности нашего альянса, хотят и могут принять ответственность и обязанности, связанные с членством, и чье членство способствует нашей общей безопасности».

Разумеется, тут намек на Украину. Но есть и без намеков, а прямым текстом: в преамбуле Стратегической концепции читаем: «сильная, независимая Украина жизненно важна для стабильности евроатлантического региона». Может, именно поэтому западный блок не рассматривает других вариантов нынешних военных действий на Украине, кроме победы Киева? Тут ведь страшно даже предположить: а если Киев падет, то падет и НАТО? Нет-нет, чур нас! Поэтому лидеры стран блока на саммите приняли программу усиленной помощи Украине: она получит столько военной и финансовой поддержки, сколько потребуется. Разумеется, для ее победы. Потому что если войну профукает Зеля, репарации и контрибуции платить Западу.

Не забыли натовцы и про Китай. Еще недавно, до специальной военной операции на Украине, из него пытались сделать главного противника Запада. Дескать, уж слишком невелик экономический вес России, чтобы воспринимать ее за основную угрозу. Но теперь отыграли назад, и Китай назван в документе системным оппонентом и конкурентом НАТО, который стремится контролировать ключевые промышленные и логистические сектора и за счет этого усиливать свое влияние на изменения миропорядка. Так что арсенал взаимодействия с ним - сотрудничество, сдерживание и диалог. Но международный опыт показывает, что как только в отношении супердержавы Запад начинает проводить политику «сдерживания», то удержать за уздцы строптивого, как правило, не удается. Тем более, что партнерство России и Китая названо «угрозой ценностям и интересам альянса». Пока же великодушию НАТО нет предела: он все еще «открыт для конструктивного диалога с КНР».

Есть ли что-то неожиданное в принятом на саммите НАТО документе? Да нет, конечно же. И генсек блока заранее предупреждал, что рихтовать предыдущий документ, принятый еще в 2010 году, будут основательно. Новая реальность, конечно же, должна быть осознана натовцами. Только вот тональность у них не соответствует времени. Во-первых, великодушная готовность «пока еще» разговаривать с Москвой и Пекином выглядит просто забавно. А что будет, когда решат не разговаривать? Нам станет больно?

Времена, когда при Буше-младшем в стратегической доктрине США, единственном реальном распорядителе якобы «демократического» альянса, было записано, что Вашингтон не допустит, чтобы какая-либо страна бросила вызов его экономическому и военному могуществу, давно прошли. Конкуренция, сэр, которую вы пытались задавить, чтобы сохранить свое монопольное могущество, взяла свое. И Россия, доля которой в мировом ВВП вызывала на Западе, по его же подсчетам, насмешки, становится главной угрозой Запада. А Китай, догоняющий или уже сравнявшийся с США по экономической мощи, требует «сдерживания», - лучшие доказательства просчетов наших «партнеров».

Ну и когда о НАТО, как забыть 5-ю статью Вашингтонского договора? Дескать, нападет супостат на какого-нибудь маленького члена альянса, получит, если понадобится, по голове ядерной дубинкой США. А теперь ведь, и уже давно, ситуация такая: только взмахнет Вашингтон своей чудо-дубинкой, заступаясь за маленьких, тут же ему и прилетит. И маленькие за него точно не заступятся…