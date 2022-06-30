Тамара Глоба дала прогноз для всех Знаков Зодиака на июль: "Отложите часть средств - они пригодятся"

Тамара Глоба дает советы, как избежать проблем и не пропустить удачу Фото: СОЦСЕТИ

Фанаты гороскопов любят в конце месяца сверять – что сбылось из предсказаний астрологов, а что нет. Чаще других в социальных сетях хвалят прогнозы модного теперь астролога Тамары Глобы. Астролог дает советы для самых разных сфер жизни. Тамара Глоба записала новый подробный прогноз на июль для каждого знака Зодиака. Мы прослушали прогнозы астролога и публикуем интересные фрагменты.

Гороскоп для всех знаков Зодиака от Тамары Глоба.

Овен

Будете заниматься тем, что вам дорого и близко, делами дома и семьи. Но в то же время это период очень активный для интеллектуальной деятельности, путешествий и работы с людьми. В начале июля, несмотря на личный успех, когда берете на себя большую ответственность и сразу много дел – будьте осторожны в дорогах. Почти весь июль будет много знакомств, интересных встреч; особенно с третьей декады вы почувствуете внимание к своей персоне. Успех придет в родных краях, вдали от дома; а также в любви; в делах, которые касаются детей и интеллектуальной, творческой деятельности. Июль принесет активную работу и в материальном плане.

Телец

Июль для Тельца – период встреч и интересных возможностей в делах. Почти весь июль будете чувствовать, что жизнь заставляет вас быть активней чем прежде и это начало нового периода для вас. Начало месяца принесет успех в финансовых вопросах, личных делах и вопросах обучения. Ждите подарков и повышенного внимания окружающих. Но нужно беречь близких – особенно в начале июля и конце первой декады месяца. Будьте внимательны на отдыхе в конце первой и начале второй декады; на дорогах – в конце месяца. Марс войдет в Телец: и вы разовьете повышенную активность. Будьте внимательны в середине третьей декады – есть опасность обольщений, которые не принесут удачных отношений.

Близнецы

Июль – месяц, когда вы сможете блеснуть умом, интеллектом, а также своим обаянием. Многие вещи проще решить договорами, чем спорами и конфликтами. Придут возможности заработков, но и трудности, опасности потерь возможны - в конце второй декады, начале третьей. Будьте внимательны к тому, что происходит за вашей спиной: события, касающиеся финансов и договоров могут неожиданно дать трещину – в конце июля.

Рак

Месяц наполнен событиями. Это время, когда и радости, и печали будут захватывать. В первой половине месяца потребуется много энергии, чтобы продвинуть свои планы. Во второй половине месяца придет период, когда возможно реализовать свои проекты, получить хорошую прибыль. Руководство будет вам в этом помогать. Будьте очень внимательны в договорах – в конце первой декады, в середине третьей декады. В середине третьей декады постарайтесь не обольщаться сомнительными встречами и компаниями. Берегите свое здоровье.

Лев

Начало июля – время довольно удачное для проектов, связанных с дальними партнерами, дорогами, путешествиями. Параллельно будет отличное время для начала нового дела. Наиболее удачное время для договоров, финансов, работы – начало и вторая половина июля. Будьте внимательны в середине третьей декады июля – за спиной сплетни и коварство женщин.

Дева

Появятся интересные деловые планы, проекты, которые касаются обучения и интеллектуальной деятельности. Берегите друзей в конце первой декады; детей – в начале июля, в конце первой и второй декады месяца; а отношения с любящими вас людьми - в третьей декаде. Вдали от дома активная деятельность – работа, финансовые вопросы, которые вы решаете активней чем всегда.

Весы

В первые дни и в конце июля будьте очень внимательны в дорогах; не беритесь за дела, которые считаете провальными. Интересный период вдали от дома – вас ждет любовь, внимание и поддержка практически весь месяц. Параллельно вы занимаетесь финансовой деятельностью – но здесь трудности, потери сочетаются с возможностью крупной прибыли, крупных договоров.

Скорпион

Активный период. Но будьте внимательны в толпе – особенно в середине и конце июля. Весь месяц возможны споры с партнерами и противниками. Уделите больше внимания вопросам обучения детей, а также делам, которые касаются отношений и переговоров с дальними партнерами. Будьте внимательны в дорогах и за рулем в конце первой декады месяца и в конце июля. Постарайтесь избежать конфликтов, которые могут проецироваться на более дальний период.

Стрелец

Месяц двойственный. С одной стороны: принесет личный успех, внимание любящих людей, продвижение в делах; но параллельно могут быть сложности и непонимание из-за финансовых вопросов. В начале и в конце июля, в конце первой декады – будьте внимательны в договорах и финансовых делах. Весь месяц вы развиваете повышенную активность в работе, но при этом большое внимание нужно уделить и своему здоровью: обязательно занимайтесь собой. Есть опасности отравлений – это конец первой начало второй недели июля. В конце третьей декады – сложности в отношениях.

Козерог

Период, когда много времени и внимания вы должны посвятить своим детям; также последите за их здоровьем в конце первой декады месяца. Ваши высказывания могут больно ранить близких людей, детей, окружающих: поэтому будьте внимательны к тому, что говорите – особенно во вторую декаду июля. Также это период, который принесет успех в спорте, активной работе, физической деятельности и отдыха. В течении всего месяца вы развиваете повышенную активность. Нужно также следить за здоровьем – в этом вам поможет весь месяц.

Водолей

Июль – месяц переменный: приносит как успехи, так и некоторые огорчения. Начало июля – отличное время для поездок, отдыха; учебы, поступления в учебные заведения; для дел, которые затронут ваших детей. Будьте внимательны за рулем в начале июля. Осторожности потребует период конца первой и второй декады июля – есть опасность обманов, трудностей на службе, скандальных ситуаций. В результате могут возникнуть проблемы, которые касаются разрыва отношений с деловыми партнерами. Берегите близких, свою любовь. Любящие люди будут помогать вам во всем. Весь месяц – удача для прибыли; строительства, решения жилищных вопросов.

Рыбы

Хороший период для строительства, вопросов с недвижимостью. Отложите часть средств, они помогут впоследствии пережить более трудные времена. Вложения, которые вы сделаете – помогут вам и в этом месяце тоже. Хорошая возможность для заработков. В конце месяца ждет интересная работа, новые предложения.