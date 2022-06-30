Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире
Эксклюзив kp.rukp.ru
30 июня 2022 9:50

Европа лишит Киев права голоса: что означает выдача Украине статуса кандидата в ЕС

Историк Лев Воронков заявил, что Украина сможет стать полноправным членом ЕС только через восемь лет
Антон ФОКИН
Историк Лев Воронков заявил, что Украина сможет стать полноправным членом ЕС только через восемь лет

Историк Лев Воронков заявил, что Украина сможет стать полноправным членом ЕС только через восемь лет

Фото: REUTERS

Еще в феврале этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление на вступление страны в Евросоюз. И вот в июне Еврокомиссия предоставила Незалежной официальный статус кандидата на членство в ЕС. К чему это приведет, «Комсомолке» помогли разобраться профессор МГИМО Лев Воронков и председатель правления национально-культурной автономии «Украинцы России» Богдан Безпалько.

Какие преимущества Украине дает официальный статус кандидата в Евросоюз?

- Если реально смотреть на вещи, то никаких преимуществ нет, — говорит Лев Воронков. — Страны ЕС и НАТО могли оказывать Украине финансовую и материальную помощь и без статуса кандидата, посылать ей военных советников и инструкторов. Новое положение не предполагает ни выделения дополнительных средств, ни какие-то преференции в торговле или инвестициях. Никакого практического смысла в этом точно нет, однако подобный шаг со стороны Брюсселя носит символический характер, направленный на «поощрение» проевропейских сил в стране.

Сколько лет может пройти, пока кандидат станет полноправным членом ЕС?

Процесс вступления в ЕС после получения статуса кандидата индивидуален. Кто-то, как Финляндия, «пролетает» его менее, чем за три года, а вот Турцию «мурыжат» уже больше 20 лет.

В целом, после распада СССР средний срок ожидания вступления в Евросоюз после получения статуса кандидата составляет 7-8 лет, отметил Воронков. Все зависит от того, насколько экономика и политика желающих попасть в ЕС стран соответствуют «Копенгагенские критериям», которые весьма расплывчаты. Тут и «принадлежность к европейской цивилизации» и уважение к демократии и правам человека, а также рыночная экономика. Немаловажно, что кандидаты должны привести свое законодательство к общим с ЕС принципам, на что уходит довольно много времени, ведь каждое изменение надо провести через парламент.

Какие ещё страны уже являются кандидатами в члены ЕС?

Сейчас, помимо Украины и Молдавии официальный статус государств-кандидатов имеют Албания, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория.

Помимо Турции главным долгожителем в статусе кандидата является Северная Македония, которая находится в подвешенном состоянии почти 17 лет. Тормозили переговоры претензии соседних стран: то Греция требовала сменить название (боялась, что Скопье выдвинет претензии на греческую одноименную территорию), то теперь болгары отказывались признавать македонцев отдельным народом, а македонский язык они называют диалектом болгарского.

А вот Сербия и Черногория находятся в статусе кандидатов с 2014 и 2012 года соответственно, Албания – с 2014. И этим странам еще довольно далеко до того, чтобы завершить все реформы и стать «полноправными европейцами».

К чему Украину обязывает новый статус?

- Согласно принятому порядку, Киев вместе с европейскими чиновниками должны будут проанализировать состояние дел на Украине и определить, какие реформы необходимы, чтобы привести государственные институты к стандартам ЕС, — говорит Лев Воронков. — Речь идет о реформах почти во всех сферах: экономике, политическом устройстве, вопросах внешней политики и обороны, экологии, защите прав человека. При этом права голоса у Киева практически не будет. Задачи, которые перед ними будут ставить, должны исполняться беспрекословно.

Почему Украине уже дали статус кандидата, а Боснии и Герцеговине нет, хотя страна подала заявку еще в 2016 году?

- Нынешнее решение Брюсселя основано на политических мотивах, то есть желании дать хоть какой-то козырь Зеленскому, а не на готовности той или иной страны к членству в ЕС. Говорить о реальном соответствии Украины критериям Евросоюза не приходится, - отметил Воронков.

В военном плане несет ли для Украины какие-либо изменения новый статус?

- Абсолютно никаких, ведь кандидат на вступление не подпадает ни под какие программы ЕС, а ту помощь, которую сейчас получает Киев, ему начали поставлять задолго до решения Брюсселя. Кроме того, значительные военные ресурсы идут со стороны США и Великобритании, не входящих в ЕС. Есть, конечно, любопытный вариант, связанный с Лиссабонским договором 2007 года, который предусматривает, что в случае вооруженной агрессии против государства-члена Евросоюза остальные участники ЕС «обязаны предоставить ему помощь и содействие всеми имеющимися в их распоряжении средствами», но в отношении страны-кандидата он не применим, - отмечает Воронков.

Что это решение даст лично Владимиру Зеленскому?

- Для него это неплохое оружие в борьбе со своими политическими противниками, ведь президент может записать в свой актив, что ему удалось «практически вступить в ЕС». Тем не менее, предшественники Зеленского не смогли добиться и такого результата, поэтому для главы государства это будет шанс окончательно подавить оппозицию. Кроме того, играя фактором сближения с ЕС Зеленский может набрать очки в противостоянии с Петром Порошенко, - объясняет Богдан Безпалько.

А если все-таки Украину примут в Евросоюз, это улучшит положение дел в стране?

- Для простых граждан это не даст никаких экономических преференций, за исключением того, что они смогут без проблем переезжать на постоянное место жительства в страны Западной Европы и устраиваться там на работу на легальных основаниях. То есть население страны продолжит уменьшаться, — говорит Безпалько.

Украинский кризис: Новости