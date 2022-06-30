Европа лишит Киев права голоса: что означает выдача Украине статуса кандидата в ЕС

Историк Лев Воронков заявил, что Украина сможет стать полноправным членом ЕС только через восемь лет Фото: REUTERS

Еще в феврале этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление на вступление страны в Евросоюз. И вот в июне Еврокомиссия предоставила Незалежной официальный статус кандидата на членство в ЕС. К чему это приведет, «Комсомолке» помогли разобраться профессор МГИМО Лев Воронков и председатель правления национально-культурной автономии «Украинцы России» Богдан Безпалько.

Какие преимущества Украине дает официальный статус кандидата в Евросоюз?

- Если реально смотреть на вещи, то никаких преимуществ нет, — говорит Лев Воронков. — Страны ЕС и НАТО могли оказывать Украине финансовую и материальную помощь и без статуса кандидата, посылать ей военных советников и инструкторов. Новое положение не предполагает ни выделения дополнительных средств, ни какие-то преференции в торговле или инвестициях. Никакого практического смысла в этом точно нет, однако подобный шаг со стороны Брюсселя носит символический характер, направленный на «поощрение» проевропейских сил в стране.

Сколько лет может пройти, пока кандидат станет полноправным членом ЕС?

Процесс вступления в ЕС после получения статуса кандидата индивидуален. Кто-то, как Финляндия, «пролетает» его менее, чем за три года, а вот Турцию «мурыжат» уже больше 20 лет.

В целом, после распада СССР средний срок ожидания вступления в Евросоюз после получения статуса кандидата составляет 7-8 лет, отметил Воронков. Все зависит от того, насколько экономика и политика желающих попасть в ЕС стран соответствуют «Копенгагенские критериям», которые весьма расплывчаты. Тут и «принадлежность к европейской цивилизации» и уважение к демократии и правам человека, а также рыночная экономика. Немаловажно, что кандидаты должны привести свое законодательство к общим с ЕС принципам, на что уходит довольно много времени, ведь каждое изменение надо провести через парламент.

Какие ещё страны уже являются кандидатами в члены ЕС?

Сейчас, помимо Украины и Молдавии официальный статус государств-кандидатов имеют Албания, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория.

Помимо Турции главным долгожителем в статусе кандидата является Северная Македония, которая находится в подвешенном состоянии почти 17 лет. Тормозили переговоры претензии соседних стран: то Греция требовала сменить название (боялась, что Скопье выдвинет претензии на греческую одноименную территорию), то теперь болгары отказывались признавать македонцев отдельным народом, а македонский язык они называют диалектом болгарского.

А вот Сербия и Черногория находятся в статусе кандидатов с 2014 и 2012 года соответственно, Албания – с 2014. И этим странам еще довольно далеко до того, чтобы завершить все реформы и стать «полноправными европейцами».

К чему Украину обязывает новый статус?

- Согласно принятому порядку, Киев вместе с европейскими чиновниками должны будут проанализировать состояние дел на Украине и определить, какие реформы необходимы, чтобы привести государственные институты к стандартам ЕС, — говорит Лев Воронков. — Речь идет о реформах почти во всех сферах: экономике, политическом устройстве, вопросах внешней политики и обороны, экологии, защите прав человека. При этом права голоса у Киева практически не будет. Задачи, которые перед ними будут ставить, должны исполняться беспрекословно.

Почему Украине уже дали статус кандидата, а Боснии и Герцеговине нет, хотя страна подала заявку еще в 2016 году?

- Нынешнее решение Брюсселя основано на политических мотивах, то есть желании дать хоть какой-то козырь Зеленскому, а не на готовности той или иной страны к членству в ЕС. Говорить о реальном соответствии Украины критериям Евросоюза не приходится, - отметил Воронков.

В военном плане несет ли для Украины какие-либо изменения новый статус?

- Абсолютно никаких, ведь кандидат на вступление не подпадает ни под какие программы ЕС, а ту помощь, которую сейчас получает Киев, ему начали поставлять задолго до решения Брюсселя. Кроме того, значительные военные ресурсы идут со стороны США и Великобритании, не входящих в ЕС. Есть, конечно, любопытный вариант, связанный с Лиссабонским договором 2007 года, который предусматривает, что в случае вооруженной агрессии против государства-члена Евросоюза остальные участники ЕС «обязаны предоставить ему помощь и содействие всеми имеющимися в их распоряжении средствами», но в отношении страны-кандидата он не применим, - отмечает Воронков.

Что это решение даст лично Владимиру Зеленскому?

- Для него это неплохое оружие в борьбе со своими политическими противниками, ведь президент может записать в свой актив, что ему удалось «практически вступить в ЕС». Тем не менее, предшественники Зеленского не смогли добиться и такого результата, поэтому для главы государства это будет шанс окончательно подавить оппозицию. Кроме того, играя фактором сближения с ЕС Зеленский может набрать очки в противостоянии с Петром Порошенко, - объясняет Богдан Безпалько.

А если все-таки Украину примут в Евросоюз, это улучшит положение дел в стране?

- Для простых граждан это не даст никаких экономических преференций, за исключением того, что они смогут без проблем переезжать на постоянное место жительства в страны Западной Европы и устраиваться там на работу на легальных основаниях. То есть население страны продолжит уменьшаться, — говорит Безпалько.