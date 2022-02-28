Зеленский подписал заявление на вступление Украины в ЕС

Президент Украины Зеленский подписал заявление о вступлении страны в ЕС. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление на вступление страны в Евросоюз. Об этом сообщили в понедельник 28 февраля в Верховной Раде Украины. В сообщении подписание заявления о вступлении Украины в ЕС названо «историческим моментом».

Ранее Владимир Зеленский призвал главу Евросовета Шарля Мишеля принять Украину в состав Евросоюза.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украине нужно предоставить членство в Евросоюзе экспресс-путем.

За вступление Украины в Евросоюз ускоренным путем высказалась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В то же время глава МИД Германии исключила принятие Украины в Евросоюз в ближайшие месяцы. Анналена Бербок заявила, что принять Украину в Европейский союз за несколько месяцев невозможно, уточнив, что это требует основательной подготовки. Подробности здесь на kp.ru.