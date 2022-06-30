Названа группа людей, которую обожают кусать комары

Комары любят женщин с четвертой группой крови в темной одежде Фото: Shutterstock

Каждый летний вечер, отмахиваясь от жужжащих кровососов, вы вопрошаете небо: «Ну почему я?» А ученые без устали ищут ответы на ваши немые вопросы.

Мы уже рассказывали вам, что комары обожают беременных женщин, потому что они выдыхают больше привлекательного для насекомых углекислого газа. А еще потеющих спортсменов и отдыхающих, принимающих на грудь алкоголь.

Еще раньше считалось, что самки комаров больше уважают людей с первой группой крови. Но, как пишет издание Metro, помимо первой они предпочитают и людей с четвертой, редкой группой крови. Почему — не спрашивайте, может, это для них как редкое вино...

Об этом рассказал директор косметологической клиники Cosmedics Росс Перри. И добавил, что еще комары чаще кусают женщин (скорее всего потому, что у них более тонкая кожа и чаще сосуды ближе к поверхности). И тех, кто одет в темные цвета: «Их лучше видно, а светлые тона сливаются с фоном», — объясняет Росс.

Еще комарам больше интересны чрезмерно надушенные люди и те, у кого дедлайн на работе. Если человек нервничает, у него зашкаливает уровень гормона кортизола, что служит сигналом для комаров: тут вкусная разгоряченная кровь, ату его!

«Кстати, этим можно объяснить, почему после первого же укуса комара, когда вы начинаете нервничать, на вас тут же набрасывается целая стая — чуют кортизол!», — объясняет основатель клиники Mind Body Medical Сэм Уоттс.