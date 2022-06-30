Порошенко спрятал своего сына от мобилизации в Лондоне

Петр Алексеевич в совершенно затрапезном виде сидел там за столом в окружении практически всего семейства

Петр Алексеевич Порошенко, который недавно поразил весь мир своим упорством, трижды в течение двух суток пытаясь вырваться из Украины за границу (напомним, третья попытка ему удалась), вновь был обнаружен вне пределов ридной Неньки.

На этот раз журналистка украинского телеканала "1 + 1" встретила экс-президента Украины в ресторане фешенебельного отеля столицы Великобритании. Петр Алексеевич в совершенно затрапезном виде сидел там за столом в окружении практически всего семейства. Супруга Марина сидела рядом с ним, а по другую сторону от главы семейства расположились младший сын Михаил и обе дочери близняшки: Евгения и Александра.

Изумленная украинская журналистка начала спрашивать Петра Порошенко, что он тут делает, и как долго находится в Великобритании. Ведь всем известно, что Порошенко – публичный украинский патриот, борец с "агрессором" и прочая, и прочая. Марина Анатольевна в этот момент проявила себя настоящей львицей и защитницей семьи. Она приблизилась к журналистке, которая на вопрос: Вы что, снимаете нас?", - ответила: "Конечно. Вы же видите, как я держу телефон". И попыталась, выражаясь юридическим языком, "завладеть заведомо чужим имуществом". Попытка ей не удалась, но стоила сломанного ногтя на руке.

Петр Алексеевич остудил пыл супруги, отправив ее на прежнее место за столом, а сам с видом внешней чрезвычайной любезности ответил, что он тут всего лишь проездом: "Три часа, как прибыл, а через пять часов уже уеду". О целях своего приезда Порошенко ответил весьма туманно, мол, надо перегнать некую машину. Какую машину, правда, не уточнил.

Вряд ли речь идет о каком-то автомобиле-иномарке, который Порошенко лично подрядился перегнать в связи с тем, что завтра 1-го июля беспошлинный режим ввоза иномарок на территорию Украины прекращает свое действие. Скорее всего, речь идет о поставках вооружений из Соединенного Королевства на территорию Украины. Впрочем, по размышлении, может быть все, что угодно. В том числе, что никакой машины и не существует, а Петр Алексеевич от неожиданности брякнул первое, что пришло на ум.

Гораздо интереснее то обстоятельство, что Порошенко буквально выскочил из-за стола и вплотную подошел к журналистке, по всей видимости, чтобы прикрыть своим мощным телом робкого юношу, сидевшего рядом с ним. В котором украинская журналистка безошибочно опознала его младшего сына Михаила. Отроку сейчас уже исполнился 21 год, и по всем законам он должен быть мобилизован и противостоять "агрессии", если и не в окопе, то при каком-нибудь штабе на Украине. Но свой "курс молодого бойца" Михаил Петрович предпочел пройти в лондонских ресторанах. Что вполне объяснимо – в столице Великобритании он один из миллионов молодых людей, которого никто не знает, а на Украине в любом кабаке или ночном клубе он постоянно будет находиться в центре внимания.

Вряд ли Петр Алексеевич Порошенко вывез всю семью (за исключением старшего сына Алексея, который абсолютно пропал из публичного поля) в Лондон в эту свою нынешнюю поездку. Скорее всего, супруга и дети проживают в Великобритании постоянно и уже достаточно давно и пережидают все невзгоды далеко от своей страны. Что, конечно, не добавляет самому Петру Порошенко очков в глазах патриотов.

Впрочем, он ведь не один такой. Офис президента Украины, да и сам Зеленский так ведь и не опровергли информацию о переезде родителей Зеленского на постоянное место жительства в Израиль уже в качестве граждан этого государства. Не замечены в Киеве и члены семей Турчинова, Авакова, Яценюка, Шмыгаля, не говоря уже о об украинских функционерах рангом пониже. По всей видимости, они "трудную службу сегодня несут вдали от Украйны, вдали от Украйны".

Что и понятно, мест на фронте на всех не предусмотрено, а вежливые люди пропускают вперед пожилых, граждан с детьми, инвалидов и, конечно, беременных. Их так в семье воспитали.

В "плюс" Порошенко в этой истории можно поставить только одно обстоятельство. Жена, с которой его застукали в отеле Лондона, была его собственная, а не чужая.