Две жены Пьера Нарцисса кидались на гроб певца и громко причитали

Пьер Нарцисс в 2017 году развелся с женой Викторией Калачевой. Она родила от него дочь Каролину-Кристель Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве с третьей попытки простились с Пьером Нарциссом. Певец умер 21 июня в частной клинике. Он сильно мучился перед смертью, его ввели в кому, из которой он так и не вышел. После кончины мужчины стали всплывать тайные факты его личной жизни.

Пьер Нарцисс был гражданином Камеруна. В 2017 году развелся с женой Викторией Калачевой. Она родила от исполнителя хита "Шоколадный заяц" дочь Каролину-Кристель. Супругам удалось расстаться друзьями. Они поддерживали теплые и близкие отношения, жили рядом. Именно Вика первой сообщила о смерти Пьера.

При этом мало кто знал, что у артиста последние годы была тайная жена. Некая Ксения Грин планировала родить детей от музыканта и жить с ним долго и счастливо. Незадолго до смерти звезды блондинка переехала в квартиру Нарцисса. При этом сама Грин сейчас находится в браке с другим мужчиной, но называла Пьера своим ангелом-хранителем.

При этом мало кто знал, что у артиста последние годы была тайная жена Фото: Михаил ФРОЛОВ

По словам Ксении, она не была знакома с бывшей супругой Нарцисса и его дочерью. Впервые жены певца столкнулись нос к носу на его похоронах. Обе рыдали в голос и кидались на гроб. Смотреть на блондинку и брюнетку без слез было невозможно. Так велико их горе.

Они буквально омыли слезами покойника, который 10 дней провел в морге в ожидании похорон, а теперь лежал у всех на виду в кепке со старазами.

Теперь же тело Пьера отправили в аэропорт, чтобы увезти в Камерун и предать земле в семейном склепе. Такова воля мамы усопшего.