Центробанк представил новую сторублевку: Узнайте, что изображено на купюре

Новая сторублевка посвящена Москве и Центральному федеральному округу Фото: REUTERS

Итак, денежная реформа началась. В четверг Центробанк представил на всеобщее обозрение модернизированную 100-рублевую купюру. У нее новый дизайн и усиленные защитные свойства. Все как на банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей. Кроме того, она покрыта лаком. Износостойкость примерно на треть больше.

Новая сторублевка посвящена Москве и Центральному федеральному округу. На лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной стороне — Ржевский мемориал советскому солдату, который находится в Тверской области.

Цвет банкноты оливково-оранжевый. Среди признаков подлинности – защитные нити, водяные знаки, изменение цвета под определенным углом, рельефные места и мелкие графические элементы. Ну а самая главная новация - QR-код. Он ведет на официальную страницу ЦБ, где есть вся информация о художественном оформлении и защитных признаках.

На оборотной стороне — Ржевский мемориал советскому солдату Фото: REUTERS

Новая сторублевая купюра будет появляться в обороте постепенно. Ее будут печатать и отдавать банкам, а те уже загружать в банкоматы.

- В заметных количествах новые банкноты появятся в обращении после того, как необходимое оборудование будет адаптировано. Банк России будет внимательно следить за этим процессом, – заявил на презентации зампред ЦБ Сергей Белов.

При этом старые сторублевки будут ходить наравне с новыми. Они останутся законным средством платежа, но будут постепенно изыматься – по мере ветшания. По статистике ЦБ, одна купюра живет в среднем 1 – 2 года.

Напомним, о денежной реформе в ЦБ заявили несколько лет назад. Те купюры, которые сейчас находятся в обращении, были разработаны в 1997 году. Часть из них обновлялась, но дизайн оставался прежним. Теперь его изменили кардинально, сделали более современным. В 2023 году появятся новые банкноты номиналом в 1000 и 5000 рублей, в 2024-м – 500 купюры, а в 2025-м – 10 и 50 рублей.