Только не овсянка, сэр!

Ежегодно Катя Янг устраивает для подписчиков оздоровительные марафоны, которые помогают людям сформировать полезные привычки Фото: Личный архив

Катя Янг (Екатерина Григорьева) - практикующий врач с 16-летним стажем. А еще она популярный блогер и автор youtube-канала «Живи как Янг», где рассказывает о гормональном здоровье, популярных anti-age-методиках, активном долголетии, персонифицированном питании. Ежегодно Катя Янг устраивает для подписчиков оздоровительные марафоны, которые помогают людям сформировать полезные привычки и улучшить качество жизни. Рекомендации работают! Особенно успешным получился марафон 2019 года, в котором приняли участие десятки тысяч человек. Тот опыт лег в основу книги Кати «Марафон столетия. Как сформировать здоровые привычки за 12 дней», которая недавно вышла в ИД «Комсомольская правда».

САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРИВЫЧКА

- Катя, неужели это реально - изменить образ жизни так быстро? Бытует мнение, что привычка формируется 21 день и даже дольше…

- Исходя из моего опыта, привычка, подкрепленная приятным, положительным опытом, формируется быстрее. Я получала и продолжаю получать обратную связь о том, как мой «Марафон столетия» дал толчок к новой жизни, разрушил стереотипы о здоровом питании - что это невкусно, очень сложно и эффекта придется ждать чуть ли не годами.

- Какие здоровые привычки вы считаете ключевыми?

- Самая важная - регулярно ложиться спать до 22 - 23 часов. Далее - активный образ жизни во всех проявлениях. В моих силах сделать человека более легким на подъем, а гормональный коктейль во главе с эндорфинами поможет сделать физические нагрузки привычным занятием. Еще одна доступная привычка - по утрам пить теплую воду. Это задает правильный ритм организму на весь день. Также важно отучиться от привычки постоянно что-то жевать. Отсутствие перекусов, если они не положены по медицинским показаниям на короткий период времени, - настоящий навык долгожителя.

О ВКУСНОЙ КАРТОШКЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО

- Ваша семья тоже приверженцы ЗОЖ? Или случаются дома бунты вроде «хотим жареной картошки»?

- Это давно часть образа жизни, но не культ. Мои дети, безусловно, знают, что хорошо для организма, а что не очень, и это, по моему мнению, главное достижение. Запретить что-то, ограничить от соблазнов невозможно, поэтому на выручку приходит осознанное потребление. Если хочется съесть что-то вредное, сделайте это с удовольствием и без угрызений совести. Получили кайф - возвращайтесь к привычному, выстроенному питанию. Что касается жареной картошки, то конкретно для нашей семьи я не вижу в этом блюде радикальных противопоказаний.

- Стройным людям картошку можно, а вот желающим похудеть лучше о ней забыть, верно?

- Картофель - один из самых спорных продуктов. Да, он обладает высоким гликемическим индексом, и блюда из него получаются высококалорийными - то же пюре. Однако есть способ приготовления, который сделает этот овощ менее калорийным и полезным. Запеките картофель в кожуре, а потом оставьте в холодильнике на сутки. Обычный крахмал превратится в так называемый резистентный, который не усваивается организмом, при этом улучшает пищеварение.

СЫРАЯ МОРКОВКА ПРОТИВ ВАРЕНОЙ

- В книге вы рассказываете об «обратной стороне медали» продуктов, которые мы считаем полезными. Что плохого, например, в морковке?

- Я люблю заставлять людей думать. В своих социальных сетях и на ютуб-канале «Живи как Янг» собираю материалы об известных и не очень продуктах питания и рассматриваю их свойства со всех сторон. Например, морковь в сыром виде и термически обработанная морковь - это два разных продукта с точки зрения пищеварения. Преимущество свежего овоща заключается в обилии клетчатки: грубые растительные волокна не перевариваются в кишечнике и замедляют всасывание углеводов из продукта. В вареной морковке клетчатки гораздо меньше, так как она разрушается при варке, и больше быстрых углеводов, что может значимо влиять на повышение уровня глюкозы в крови.

- Может, выведем на чистую воду еще какого-нибудь невидимого врага из меню?

- Давайте еще разберем овсянку, которой мы так любим кормить детишек на завтрак, да и сами не прочь есть ее чуть ли не каждый день. Считается, что это идеальный полезный завтрак. То ли Шерлок Холмс, то ли еще кто-то стал прародителем этого мифа. В овсе содержится растворимая клетчатка, витамины группы В и прочие микроэлементы. Однако там есть еще и фитиновая кислота, которая словно клешнями вцепляется в микроэлементы и переходные металлы (железо, цинк, магний и пр.) и не дает им усваиваться. Может заодно захватывать и ваши собственные микроэлементы и металлы. Поэтому пациентам, например, с железодефицитной анемией или повышенной утомляемостью, что может быть признаком дефицита магния, регулярное употребление овсянки может навредить, усугубив состояние. Если рассмотреть современные способы обработки зерна, то и тут есть подводные камни. К сожалению, овсянка быстрой варки - это самый настоящий источник быстрых углеводов. Продвинутые пользователи ЗОЖ знают о таком ферменте, как фитаза, который содержится в крупах и активируется при их замачивании. Овсянка этого фермента не содержит. Кому интересна эта тема, советую посмотреть ролик «5 полезных продуктов, с которыми нужно быть внимательнее» на моем канале «Живи как Янг».

КАК ВДОХНОВИТЬСЯ

- Переход на ЗОЖ, мне кажется, невозможен без мощной мотивации. Посоветуйте, как вдохновиться человеку, который хочет изменить образ жизни, но никак не соберется с духом?

- Я бы сказала, что худшей, хотя и мощной мотивацией является старт какого-то серьезного заболевания. Например, сахарный диабет 2-го типа, который, к слову, можно полностью взять под контроль и даже вылечить, если вовремя взяться. Желание начать с понедельника раз и навсегда чаще всего заканчивается фрустрацией. Ни разу в своей практике не видела пациентов, которые не испытывали откатов или плато. Это нормально. Осознание этого помогает многим не бояться. Ошибиться не страшно, хуже не начать. Очень помогают долгосрочные планы, новые увлечения, желание увидеть взросление детей и внуков и оставаться активным. Нередко я сталкиваюсь с тем, что раньше пациент имел далеко идущие планы и идеи, но в какой-то момент внутренний огонь потух. Так вот с этим также можно и нужно работать, это реально скорректировать.

- Предварительная подготовка к марафону - сдать кучу анализов, причем значительная часть - это гормоны. Область обычному человеку, не разбирающемуся в эндокринологии, малопонятная. Нужен ли врач для расшифровки, консультации?

- Для марафона я взяла небольшое количество показателей, а гормонов там всего три, плюс витамин D, уровень которого необходимо контролировать не реже чем один раз в 4 - 6 месяцев. Это может быть и самоконтроль. В книге я даю разъяснения по интерпретации полученных результатов анализов, чтобы пациенты смогли заметить те или иные отклонения и обратились к врачу для более персонализированных назначений.

ПЕРЕСТАТЬ СТАРЕТЬ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

- В чем суть вашей авторской методики оздоровления организма Fundamenta? Это антиэйдж?

- В ней объединены общеизвестные способы оздоровления, такие как сон, стресс, работа с питанием. Плюс даю свои фишки, рассказываю, как все это можно применять конкретному человеку. Имея такой персонализированный ключик, человек занимается самым настоящим антиэйдж - профилактикой старения.

- В каком возрасте пора начинать тормозить старение? На какой срок реально продлить молодость? Что вообще считать хорошим результатом в этом направлении?

- Никогда не поздно, никогда не рано начать заниматься своим здоровьем. Думаю, хорошей идеей было бы воспитание привычки заботы о себе через соблюдение элементарных правил с детства. Но здесь мы, взрослые, должны служить безусловным примером для своих детей. Тот запас прочности организма, который дан нам с рождения, все используют по-разному. Поэтому ответить в общем, на сколько можно продлить молодость, пожалуй, невозможно. Но достаточно хорошим будет результат сохранения и улучшения качества жизни пациента, а не только ее продолжительности.