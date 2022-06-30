Служба внешней разведки России: Польша готовится создать квази-государство в западных областях Украины

Делегация высокопоставленных польских чиновников уже наведывалась в Киев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-бюро Службы внешней разведки России распространило заявление Директора СВР Сергея Нарышкина. В нем говорится:

"По поступающей в Службу информации, руководство Польши приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины.

В Варшаве, исходя из анализа ситуации, приходят к болезненному для себя осознанию невозможности, вопреки заявлениям западных политиков и военных, не допустить успешного решения войсками РФ, ДНР и ЛНР стоящих перед ними в рамках специальной операции задач и предотвратить победу России на поле боя. В этой связи перспективы политического выживания режима Зеленского также оцениваются поляками как "неутешительные".

В складывающихся критических обстоятельствах в Варшаве склоняются к необходимости идти дальше ранее планировавшегося размещения на западе Украины польского "миротворческого контингента". Прорабатывается вариант создания на "Восточных кресах" подконтрольного Польше прокси-государства, которое будет находиться "под защитой" польских вооруженных сил. Одновременно рассматривается проект формирования из центральных областей Украины буферной зоны, что, по замыслу поляков, позволит им избежать крайне нежелательного прямого столкновения с Россией.

Польские власти убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать этот план. Как полагают в Варшаве, по мере продвижения российских войск вглубь украинской территории у Вашингтона и Лондона не останется иного выбора, кроме как проявить "безоговорочную солидарность" с союзником, готовым "решительно отстаивать интересы Запада на Украине".

Напомним, в начале мая СВР России сообщила, что Варшава собирается взять под контроль так называемые «Восточные кресы» - пять украинских областей, принадлежавшие Польше до 1939 года - Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Ровенскую и Волынскую. С этой целью в регионы предполагалось ввести польские миротворческие силы, которые формально не будут связаны с НАТО. Однако поляки, по данным нашей разведки, занялись активным поиском «помощников» из числа других государств и нашли таковых в лице Литвы.

Эти силы должны были вместе с нацгвардией Украины взять под контроль важнейшие объекты - от областных администраций до АЭС.

Мало того, польские граждане получали право занимать выборные должности, назначаться судьями.

Однако, как сообщило сегодня пресс-бюро СВР со ссылкой на заявление директора Службы Сергея Нарышкина, в Польше приходят к болезненному для себя осознанию невозможности не допустить успешного решения войсками РФ, ДНР и ЛНР стоящих перед ними в рамках специальной операции задач и предотвратить победу России на поле боя. Да и перспективы политического выживания режима Зеленского также оцениваются поляками как "неутешительные".