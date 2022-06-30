Нарышкин заявил, что Польша готовится к расчленению Украины

Сергей Нарышкин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что польские власти готовятся к расчленению Украины.

- По поступающей в Службу информации, руководство Польши приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины, — цитирует Нарышкина пресс-служба ведомства.

Глава СВР рассказал, что Варшава планирует разместить на западе Украины свой «миротворческий контингент». Нарышкин допустил, что Польша планирует создать из Незалежной прокси-государство.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти Польши мечтают заполучить Западную Украину, воспользовавшись боевыми действиями на украинской территории. По его словам, Минску и его союзникам придется в этом случае ответить. Как считает политик, столь смелые намерения Польши объясняются покровительством Соединенных Штатов, «которые финансируют, дают вооружение, перебрасывают вооруженные силы». В этой связи Белоруссия вынуждена приводить в готовность войска на западе и на юге, подчеркнул Лукашенко. По его словам, Запад имеет мысли «влезть и в Белоруссию».