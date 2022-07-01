Рыдает, не спит и не радуется: кризисный психолог рассказала, когда нужно срочно забирать ребенка из лагеря

К самостоятельной детской поездке надо привыкнуть. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Купили сыну или дочери путевку в летний лагерь, заплатили кучу денег, но не прошло и трех дней, как вынуждены забирать рыдающее чадо домой. Ну или, скрепя сердце и чувствуя себя просто бабой ягой, объяснять по телефону «первоходке», что прямо сейчас домой он поехать не может. Нужно ждать, по крайней мере, до родительского дня на выходных. «И вообще, хватит дурить, это отличный лагерь! А дома что тебе делать?»

К самостоятельной детской поездке надо привыкнуть. И самому ребенку. И родителю. Чтобы воображение перестало рисовать картины, как деточка недоедает, недосыпает и вообще, изможден организованным отдыхом. И хотелось бы сказать себе: «Выпей валерьянки и отключи телефон», но мешают регулярные скандалы. То в одном детском лагере воспитанники вповалку полегли от кишечной инфекции, то в другом случился несчастный случай во время купания, то в третьем подростки изнасиловали мальчишку и сняли видео. Эти вопиющие случаи, к счастью, редки. Но они есть. И никому не хочется, чтобы твое кровное дитя попало в ужасную статистику лагерных ЧП. Тем более, что подросток может и не признаваться в том, что отдых для него превратился в пытку. Как отличить капризы адаптации от настоящей беды, мы разбирались с кризисным психологом Евгенией Куриловой.

Наша Таня громко плачет…

- Евгения, моя знакомая попала в прошлом году как раз в такую ситуацию: поддавшись на уговоры дочери, купила ей путевку в модный детский лагерь. Отвезла, не успела отпраздновать свою свободу, как уже в ночи ехала забирать девочку обратно – она рыдала и отказывалась ложиться спать… Многие тогда говорили, что зря. Мол, это нормальная ситуация, ребенок должен адаптироваться. Поплачет и успокоится…

- Любой человек, попадая в новую обстановку, должен адаптироваться. Ему нужно разобраться, как себя вести, какие здесь порядки, как он себя чувствует в новом коллективе. В конце концов, как ему спится на новой кровати. И не все люди, в том числе и дети, легко и просто к новой обстановке привыкают. Многим нужно именно свыкнуться, сжиться. Поэтому нормально, если ребенок в первые дни смены чувствует себя в лагере не в своей тарелке. Может быть, даже просит, чтобы его забрали в привычный мир. И здесь взрослым нужно проявить чуткость, чтобы понять, что на самом деле происходит.

Ведь к возрасту, когда дети едут в лагерь, каждый родитель знает репертуар своего чада. Ну, скажем, что, заболевая, Вася ложится и тихонько лежит с книжкой, а не бегает во дворе как ужаленный. Или что Ира, когда устанет, начинает хныкать и обижаться по любому поводу, как будто ищет предлог чтобы разрыдаться. А Соня, не получив чего-то желанного, начинает картинно плакать, а сама подсматривает сквозь пальцы, заметили ли ее реакцию. Так вот тревожным сигналом, что ситуация выходит за рамки обычной адаптации, будет то, что ребенок ведет себя несвойственным образом. Обычно спокойный рыдает без остановки, «живчик на батарейках», наоборот, сторонится всяких активностей и слова из него приходится тянуть клещами. Был собранным аккуратистом, а за первую неделю испачкал и порвал сразу несколько вещей, и кое-что ценное где-то посеял. Это первый признак, что отдых идет не по плану. А порванная одежда и якобы теряемые систематически вещи – очень яркий маркер, что подросток подвергается травле (буллингу).

Хотя не прижиться в лагере можно по разным причинам – ну, например, далеко не все способны спать, если в одной комнате с тобой еще 19 человек сопят. Или возник конфликт между воспитанниками. Или вожатый оказался с замашками прапорщика, а к такому подросток не готов. Не всегда нужно возвращаться в город. Но в любом случае, эти ситуации родителям необходимо разруливать.

Стойкий оловянный солдатик

- Второй сигнал СОС очень помогает в тех случаях, когда дети скрывают, что в лагере им плохо: стыдно, не хотят расстраивать родителей, запуганы агрессором. Как правило, у таких детей очень быстро подключается реакция на физиологическом уровне. Поэтому обязательно нужно спрашивать: «Как ты себя чувствуешь? Какой-то ты вялый сегодня!», «Как тебе спится?», «Вкусно вас кормят? Ты наедаешься? Какое блюдо тебе особенно понравилось?». Обращайте внимание на нарушения сна, аппетита, головные боли, боли в животе, расстройства пищеварения.

Третий признак неблагополучия – ребенок отказывается от любимых дел: рисовать «что-то не хочется», танцевать на дискотеках – «музыка не такая», играть в футбол «скучно». Такие объяснения просто кричат– в жизни ребенка есть что-то, что перебивает интерес к давнему увлечению. Нужно очень деликатно, без давления, выяснить, в чем же, собственно, дело. Может, травят. А, может, влюбился.

- Ну, первая влюбленность – дело естественное, сам как-нибудь разберется…

- В глазах взрослых причина, из-за которой подросток пребывает в стрессе, может быть совершенно незначительной. Но в глазах ребенка она застилает ему весь свет. И отнестись к ней надо серьезно.

Если вам сын рассказал, что кто-то понравился, но обратить внимание на себя ему не удается, предложите возможные сценарии поведения. Что можно сказать, что сделать, как повести себя, как реагировать на слова и действия со стороны объекта влюбленности.

- Ну а как можно про такое выпытать без нажима? Подростки ведь далеко не всегда спешат все-все-все рассказывать взрослым!

- Разговор нужно строить с того, что мы признаем: эмоции ребенка, его чувства для нас значимы, мы их заметили. «Я вижу, что тебе плохо/ты расстроен. Мне важно понять, что конкретно случилось/что выбило тебя из колеи». Не спешите оценивать причину, до которой докопаетесь, как незначительную.

Да, иногда дети могут себя накрутить до рыданий из-за того, что в автобусе не попали на место у окна. Или вожатый над ним пошутил, и ребенку теперь кажется, что он стал объектом насмешек. В глазах ребенка это выглядит трагедией и от наших слов «Да, подумаешь, пустяк» проблема меньше не станет. Но сразу забирать чадо из лагеря по подобным поводам мы не призываем. Нужно попробовать договориться.

Стерпится - слюбится

- Шанс есть?

- Да, нередко есть. Если речь идет об адаптации, привыкании, реакции на единичный конфликт, и вы отнеслись к чувствам ребенка серьезно, предложили ему какие-то пути выхода из ситуации, можно назначить лагерю испытательный срок. «Понимаю, как тебе неприятно находиться с Толиком в одном отряде, но, давай ты попробуешь найти себе здесь друзей? И вернемся к вопросу в выходные. Если тебе по-прежнему будет невмоготу, заберем домой».

Пока следующие дней пять пройдут, ребенок обживется и на ваш вопрос, договариваться ли об отъезде, наверняка отмахнется «Да все нормально!».

Но если рыдания не прекращаются, настроение становится все хуже, друзей не появилось… Вы же хотели, чтобы ребенок оздоровился, провел время с пользой? О какой пользе или здоровье может идти речь, если поездка стала для ребенка таким стрессом?! Правильнее будет забрать.

ВАЖНО!

Научите отвечать на обзывательства и подначки

Многие проблемы адаптации можно предотвратить, считает психолог Евгения Курилова, если к поездке в лагерь готовить «дебютанта». И это не только накупить достаточно футболок и панамок.

- Ребенок очень хорошо должен себе представлять, что и как будет устроено в лагере, - объясняет наш эксперт. – Покажите ему фотогалерею или видео-ролик с сайта – вот такие будут спальни, вот столовая. Расскажите, какой будет распорядок дня, проговорите подробно, что и когда ребенок должен делать. Например, что в столовой нужно будет есть то, что дают, а не привычный набор блюд. А после подъема нужно без напоминаний заправлять постель.

Приучайте ребенка говорить твердое «нет», если ему что-то не нравится. «Нет, меня нельзя трогать». «Нет, я никуда не пойду с вами ночью», «Нет, я не буду это даже пробовать».

Учите реагировать на откровенные подначки и провокации: «Слабо Вольдемару нырнуть в фонтан?» - «Нет, не буду. Не слабо. Просто не считаю нужным», «Вам надо – вы и ныряйте».

Расскажите, что делать, если другой ребенок обзывается: «Это не смешно и мне не нравится, я на кличку отзываться не буду», «Жаль, что фантазии на что-то умное у тебя не хватило».

Знай!

Кому не стоит и затеваться…

Для некоторых ребят поездка в лагерь в любом случае станет мучением. По хорошему, их родителям даже не стоит тратить деньги на путевку, адаптация окажется слишком сложной:

- Если ребенок не умеет себя обслуживать: заправлять постель, причесываться, мыть голову, подбирать себе одежду в соответствии с погодой и целью выхода (в некоторых случаях требуется даже простирнуть белье), забывает контролировать свои вещи. Отряды большие, у вожатых не будет возможности танцевать с бубном у каждого новичка.

- Если он плохо спит, нужна идеальная тишина и темнота, удобная подушка, талисман и т.п.

- Ребенок очень переборчив в еде, употребляет ограниченный набор продуктов.

- У вас растет крайне консервативный ребенок, который тяжело адаптируется к новой ситуации. Таким нужно вставать и ложиться в определенное время с определенными ритуалами, знать, что вещи лежат там, где всегда и т.п. Большую часть смены такой маленький консерватор будет привыкать к новым порядкам, и отдых ему отдыхом не покажется.

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