Коронавирус нашел новый природный резервуар - это самое распространенное домашнее животное на Земле

Впервые убедительно доказано заражение человека ковидом от домашней кошки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

НАС СНОВА ЗОВУТ НА ПРИВИВКУ

Коронавирус после небольшой паузы снова пошел в наступление на человечество. За неделю с 20 по 26 июня количество заражений выросло на 20%, сообщила Всемирная организация здравоохранения. В России заболеваемость тоже постепенно увеличивается, становится больше госпитализаций.

ВОЗ и Минздрав призывают к вакцинации. В нашей стране сейчас она рекомендуется каждые 6 месяцев. При этом ученые предупреждают: виновникам нынешнего подъема заражений, вариантам коронавируса ВА.и и ВА.5, нередко удается обхитрить иммунную систему вакцинированных и переболевших. Так что прививка не гарантирует, что вы не подхватите инфекцию и не сможете передавать вирус окружающим. Но зато вакцина в большинстве случаев защищает от опасных осложнений.

Тем временем исследователи обнародовали тревожное открытие. Впервые убедительно доказано заражение человека ковидом от домашней кошки.

ОПАСНЫЕ АНАЛИЗЫ

64-летний житель Бангкока, столицы Таиланда, и его 32-летний сын заразились ковидом. После положительных тестов их госпитализировали в университетскую больницу в провинции Сонгкла, поскольку в городе свободных коек на тот момент не было. Вместе с хозяевами поехал кот, который дома обычно спал на их кроватях, уточняют авторы научной статьи. Животное отправили на осмотр в университетскую ветеринарную клинику.

Внешне каких-либо подозрительных симптомов у котика не было. Но ветеринары решили протестировать на ковид и его. Работала целая команда из троих врачей. Несмотря на седацию (сильные успокоительные), двоим пришлось держать животное. А третий участник процедуры, 32-летняя девушка-ветврач, брала мазки из носа и прямой кишки кота (как известно, коронавирус может «гнездиться» и в кишечнике). И вдруг мохнатый пациент чихнул - как раз в тот момент, когда был нос к носу с доктором.

Только не подумайте, что ветработники Таиланда, как большинство россиян, плевать хотели на маски. Все трое врачей были в респираторах N95 (то есть 2-го класса защиты) и медицинских перчатках.

«ЧЕМ ДОКАЖЕШЬ?»

Спустя три дня 32-летняя сотрудница ветклиники, обчиханная котом, почувствовала первые симптомы, похожие на простуду. Еще через два дня пришел результат ПЦР теста животного: коронавирус обнаружен. И девушка помчалась проверяться. К этому времени у нее уже были жар, насморк и кашель. Анализы подтвердили ковид.

Первым делом, конечно, возникает вопрос: как доказать, что заразил именно кот? Все ветработники были в масках и перчатках, процедура взятия мазков у животного длилась всего 10 минут, скрупулезно зафиксировано в протоколе клиники.

Однако ученые не лыком шиты. Они провели полноценное эпидемиологическое расследование: где, когда, с кем контактировала пациентка. Есть ли зараженные в ее окружении. Но главное доказательство дала процедура секвенирования. То есть глубокого изучения генома коронавируса из проб. Биоматериалы взяли у хозяев котика, самого животного и заболевшего ветврача.

И все сошлось. У всех был один и тот же образец возбудителя инфекции. Это неоспоримое подтверждение цепочки заражений.

КАК ЗАРАЗИЛАСЬ ВРАЧ, БУДУЧИ В МАСКЕ

Второй закономерный вопрос - почему ветврач заразилась от кота, будучи в респираторе. Авторы исследования предполагают: по всей видимости, при близком контакте капельки слюны с частицами коронавируса попали на слизистую глаз девушки-ветеринара. А это тоже ворота для проникновения инфекции, как и слизистая носа и рта.

Ученые призвали котовладельцев, заразившихся ковидом, воздерживаться от контактов со своими питомцами. Как минимум не пускать их спать на кровать больного, не кашлять на них и не целовать в нос.

Хорошая новость в том, что заражения людей от кошек на сегодня, судя по всему, редки, заключают исследователи. Поскольку наши инфицированные пушистые друзья выделяют вирус относительно недолго, в среднем в течение 5 дней.

Впрочем, за время пандемии мы уже не раз становились свидетелями, как возбудитель ковида мутирует и ведет себя весьма непредсказуемо. Так что осторожность не помешает. Эксперты советуют ветеринарам надевать не только респираторы, но и защитные очки или щитки для лица.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Доказанное заражение человека ковидом от котика это не просто любопытная история. Когда в 2020 году выяснилось, что коронавирус стал активно распространяться среди норок, их начали массово уничтожать. Таков единственный выход, чтобы избежать новых непредсказуемых мутаций, уверяли власти зарубежных стран.

Потом оказалось, что возбудитель COVID-19 перескочил еще и к белохвостым оленям, индийским леопардам и домашним хомякам. На их поголовное убийство уже никто не покушался. Разумеется, и котиков владельцы в обиду не дадут.

Однако сам факт открытия означает, что коронавирус не собирается сдаваться. Мы пытаемся прижимать его антителами переболевших и вакцинированных, а он ищет новый природный резервуар, предупредил на одной из научно-образовательных лекций врач-терапевт высшей квалификационной категории Алексей Водовозов. Именно так поступает вирус гриппа. Он обитает в огромном количестве живых существ, у него есть переносчик в виде перелетных птиц. И мы все время живем под угрозой новых пандемий, к возникновению которых может привести особо «удачная» мутация в организме какого-то из животных.

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