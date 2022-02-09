Врач Алексей Водовозов: Похоже, коронавирус ищет «запасной аэродром» и преподнесет нам еще немало сюрпризов

Врач-терапевт высшей квалификационной категории, научно-медицинский эксперт Алексей Водовозов. Фото: facebook.com/voenvrach

25 МУТАЦИЙ НА ЧЕЛОВЕКА

- «Омикрон» оказался сюрпризом для всех. Выскочил, как чертик из табакерки, из-за спины у «дельты», а не выродился из нее, как все ожидали, - начал свою лекцию, приуроченную к Дню науки, врач-терапевт высшей квалификационной категории, научно-медицинский эксперт Алексей Водовозов.

Как известно, вирус-мутант обнаружили ученые Южно-Африканской республики. Однако вовсе не факт, что новый возбудитель ковида появился именно в ЮАР. Эта страна наряду с Великобританией и Данией - мировые чемпионы по секвенированию коронавируса, то есть детальному исследованию его генома, пояснил Водовозов. Вполне вероятно, что «омикрон» на самом деле возник в другом месте, но попался и был идентифицирован в ЮАР.

Большинство специалистов тем не менее склоняется к версии, что вирус-рекордсмен по заразности стал порождением так называемой твиндемии.

- Мы знаем, что в Африке идут параллельно две эпидемии: ковида и ВИЧ, - напомнил эксперт. - В международных [научно-медицинских] журналах опубликованы данные об интересных клинических случаях. Когда люди с настоящим иммунодефицитом (не те, кто себе его придумал из-за стрессов или неподходящего питания, а инфицированные ВИЧ) заражались коронавирусом, он месяцами находился у них в организме и накапливал немало мутаций. Так происходит, поскольку идет борьба между возбудителем ковида и ослабленным иммунитетом. Ни одна из сторон никак не может победить, и вирус приспосабливается, погибают слабые варианты и выживают более сильные.

По последним данным из той же ЮАР у пациентов с ВИЧ удалось обнаружить до 20-25 мутаций на человека, рассказал Водовозов. Это огромная цифра! Для сравнения: уханьский вариант SARS-CoV-2 приобретал одну мутацию в среднем после 2-3 передач от человека к человеку. Один только этот факт дает представление, насколько далеко ушел в своей эволюции «омикрон».

«ВИНОВАТЫ МЫШИ»

Еще одна популярная гипотеза происхождения мутанта - «виноваты мыши». «Омикрон» первый генетический вариант коронавируса, у которого появились приспособления (7 специальных мутаций), чтобы проникать в клетки организма грызунов и успешно там размножаться. Не исключено, что это результаты поиска нового резервуара для обитания возбудителя ковида, считает эксперт:

- Мы изъяли SARS-CoV-2 из первоначального природного резервуара - скорее всего, из летучих мышей. Он эволюционировал, приспособился к людям и теперь ищет новое пристанище, запасной аэродром на случай, если мы начнем его слишком сильно прижимать антителами переболевших и вакцинированных.

В 2020 г. стало известно, что коронавирус «приняли в себя» норки. Из-за этого их быстро и массово уничтожили. Однако оказалось, то же самое сейчас происходит с популяциями белохвостых оленей, индийских леопардов и тех же мышей, говорит Водовозов.

- То есть коронавирус ищет, куда ему еще зайти в живой природе. Вирус гриппа поступает так же: живет в огромном количестве живых существ, у него есть переносчик в виде перелетных птиц. Примерно то же пытается проделать SARS-CoV-2.

ВОЛНА С НЕСКОЛЬКИМИ ПИКАМИ

- Прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем, вариант «омикрон» самосовершенствуется, - продолжает Алексей Водовозов. - Он как будто прошел курсы личностного роста или что-то в этом роде. Ученые считают, что у коронавируса есть периоды быстрой эволюции и медленной. Сейчас мы с вами в «быстрой» фазе и можем увидеть еще много интересного.

Так, уже появились подварианты «омикрона», ВА.2 и ВА.3. Первый из них, известный так же как «стелс», успел вытеснить своего предшественника в Дании.

- ВА.1 (классический «омикрон». - Ред.) и ВА.2 генетически отличаются друг от друга довольно сильно, - отмечает эксперт. - В частности, у них разные мутации в S-белке (из него состоят шипы короны. - Ред.). На практике это означает: не исключено, что мы можем заражаться ВА.2 уже после того, как переболели ВА.1.

Есть предположение, что повторные заболевания возможны раз в 40-45 дней.

- Если говорить о нашей стране, то подвариант ВА.2 обнаружен в 44 регионах. Это может привести к новому подъему заболеваемости после небольшой передышки. Пятая волна COVID-19 может иметь несколько пиков, - поясняет Водовозов.

По его словам, пока рано радоваться снижению цифр заражений в последние два дня.

- Важно понимать: когда мы видим статистику за сутки, речь идет именно о положительных тестах, полученных к этому дню. А не о людях, заболевших сейчас. С учетом времени на проведение анализов, передачу и обработку информации происходит отставание примерно на 2-3 дня. Поэтому снижение заболеваемости в цифрах на начало недели может быть связано, например, с «эффектом выходного дня» - меньше людей обращается в лаборатории, меньше делается тестов. Чтобы сказать, что у нас точно начался спад, нужно подождать еще 2-3 суток.

Кстати, госпитализации, увы, растут - к утру 8 февраля их стало на 86,2% больше, чем накануне, отметил Алексей Водовозов.

Недооцененная заразность

- Сейчас во многих странах, включая Россию, стали сокращать сроки карантина для обладателей положительных ПЦР-тестов: с 14 до 7 дней. Плюс у нас полностью отменен карантин для контактных лиц. Правильно ли это? Смотря, с какой точки зрения оценивать, - рассуждает Алексей Водовозов. - Появилось очень любопытное исследование, проведенное на основе данных игроков и персонала NBA, Национальной баскетбольной ассоциации США. Ученые взяли именно эту когорту, потому что спортсменов очень тщательно и регулярно обследуют. Собралось много статистики. Ее проанализировали и выяснили вот что.

Примерно 50% бессимптомных и около 40% людей с симптомами ковида даже на 6-7-й день болезни продолжают выделять достаточное количество жизнеспособного коронавируса. Его хватает, чтобы заразить окружающих. И только к 11-му дню количество выделяемых вирусных частиц падало до приемлемого - человек становился с большой вероятностью не заразным.

Поэтому меры по масштабному отказу или сокращению карантинов могут привести к росту числа заражений, заключает эксперт.

15 минут разговора - и ты болен

Японские ученые при помощи суперкомпьютера провели моделирование и определили: если человек, больной «омикроном», разговаривает со здоровым в течение 15 минут на расстоянии 1 м и оба без масок, то вероятность заражения составляет 60 - 90%. То есть инфицирование практически гарантировано.

При дистанции 2 метра и отсутствии средств индивидуальной защиты - риск заражения 20-60%.

Если же мы наденем маску на больного, даже простейшую медицинскую, то в течение тех же 15 минут разговор на расстоянии всего 50 см даст лишь 10%-ю вероятность заражения, рассказал Алексей Водовозов. А если отойти на метр, такая вероятность падает почти до нуля.

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