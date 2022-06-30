Вернувшийся из украинского плена поблагодарил за спасение

Виктора вернули из Украинского плена. Фото: Кадр видео

Тем, кто сидя на диване продолжает рассуждать о целесообразности обмена украинских националистов на наших военнослужащих, стоит посмотреть эти кадры.

На больничной койке изможденное лицо нашего воина, который провел за решеткой в тылу украинской армии, где служат националисты, уголовники и наркоманы не один месяц. Выжить там, остаться человеком там не просто. Но все же возможно.

Виктору это удалось. Он попросил передать эти слова для всех: «Я очень сильно благодарен всем людям, кто принимал в этом участие. Я как-никак с марта сидел, от многих слышал, что кого-то поменяли, все ждал когда моя очередь придет. Наконец-то дождался, наконец-то я дома. Осталось только шаги маленькие сделать, увидеться с родными и все…Состоялся обмен, так понимаю все решалось на уровне руководства. Наше начальство все правильно сделали: все сопоставили, все риски просчитали, грамотно все было, долго не стояли, сразу по машинам и уехали».

Поблагодарил все участников обмена также боец Кирилл: «Спасибо огромное, что вытащили нас всех. Без разницы, какие мы там, с какого подразделения. Позвонил маме, она обрадовалась, обещала приехать с сестрой».

Напомним, 30 июня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков подтвердил информацию об обмене военнопленными в Донбассе: «вчера, 29 июня, состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих. Он был организован и проведен по прямому указанию Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, поскольку жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, которые составляют большинство возвращенных, — это самая главная задача. Все остальное потом».

Генерал-лейтенант подчеркнул, что «практически все освобожденные раненые или тяжелораненые».

Уже сейчас всем пострадавшим в украинском плену российским военнослужащим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Представитель Минобороны также обратил внимание, что общее число военнослужащих Украины, захваченных или сдавшихся в плен «составляет более шести тысяч человек».

Так, что для трибунала хватит. Судить будут тех, кто 8 лет убивал мирных граждан на Донбассе. А тех, кто несколько дней покрасовался с оружием и сдался или уже не может самостоятельно стоять на ногах можно и обменять.

Кстати, в последний месяц украинские националисты и диверсанты стали все чаще предпринимать попытки взятия в плен российских военнослужащих. Очевидно, что до Зеленского дошло, что если не обменивать своих военнослужащих, то защищать киевский режим скоро станет просто некому.

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