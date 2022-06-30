Военная спецоперация на Украине 30 июня 2022: прямая онлайн-трансляция. Фото: Минобороны РФ / ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 июня 2022 года.

Президент Индонезии Джоко Видодо во время визита в Киев предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому передать послание главе России Владимиру Путину. Как добавил глава Индонезии, он таким образом хотел способствовать мирному разрешению конфликта на Украине.

НАТО давно начала подготовку к противостоянию с Россией, еще в 2014 году, заявил Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам второго дня саммита альянса в Мадриде.

Он также отметил, что именно поэтому альянс решил усилить военное присутствие на востоке.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его участие в саммите G20 в Индонезии будет зависеть от состава участников и ситуации с безопасностью на Украине. Само мероприятие запланировано на 15-16 ноября, оно пройдет на индонезийском острове Бали.

Украина намерена вернуть контроль над территориями исключительно военным путем, заявил советник главы офиса президента республики Михаил Подоляк. По его словам, вопрос уступок и компромиссов не ставится.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

23:04 Подразделения вооруженных сил Украины, базирующиеся в Лисичанске, находятся в плачевном состоянии и полностью деморализованы, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале

22:29 Запуск поездов из Крыма в Херсон и Мелитополь, запланированный на 1 июля, переносится, заявил Аксенов

21:58 Депутат Журова допустила, что Россия вернет войска на остров Змеиный при проблемах с вывозом зерна

21:20 Власти украинского города Львова переименовали 29 улиц, названия которых связаны с Россией, сообщил мэр города Андрей Садовой

20:01 Путин сообщил, что намерен посвятить одно из своих следующих публичных выступлений анализу развития ситуации в мире

18:59 В Херсоне прозвучал взрыв, сообщает ТАСС

18:05 Приехавший в Москву президент Индонезии заявил, что передал Путину послание Зеленского

17:25 ВСУ планируют установить непосредственный физический контроль над островом Змеиный, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

17:16 ЕСПЧ призвал Россию не допустить казни британских наемников в ДНР

16:44 Байден заявил, что по американской инициативе более 50 стран дали Украине новые обещания поставить оружие - около 140 тыс противотанковых систем, более 600 танков, почти 500 артиллерийских систем, более 600 тыс снарядов, продвинутые РСЗО, противокорабельные системы и ПВО

16:30 США в ближайшие дни объявят о выделении новой "военной помощи" Украине на 800 миллионов долларов, которая будет включать ПВО, заявил президент США Джо Байден.

16:25 Украина начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии из-за признания ДНР и ЛНР, заявили в МИД.

16:15 МИД Украины заявил о разрыве дипотношений с Сирией без разрыва консульских, в ответ на признание ДНР и ЛНР

15:55 Путин о ситуации с украинским зерном: по нашим данным, там 5 миллионов тонн, это количество никак не влияет на мировые рынки

15:52 Глава СВР Нарышкин заявил, что Польша готовит сценарии расчленения Украины

15:41 Шольц заявил, что Запад не снимет санкции с России в случае заключения с Украиной мира на навязанных Киеву условиях.

15:26 Принуждение Украины к невыгодному миру будет иметь ужасающие последствия планетарного масштаба, заявил Джонсон.

15:25 Уже 50% Лисичанска контролируется союзными силами России и ЛНР, заявили в республике

15:15 Французское оружие, поставляемое Киеву, никогда не должно использоваться для атак на территорию России, заявил президент Франции Макрон

14:49 Кремль о выводе войск с острова Змеиный: все детали к военным

14:37 Кремль об обмене военнопленными: «Для нас главным является возвращение наших военных и всех военных, которые сражаются за право на жизнь людей в ДНР и ЛНР. По деталям я не уполномочен что-либо говорить. Это полностью прерогатива наших военных».

14:32 Путин сегодня посетит штаб-квартиру СВР

14:30 НАТО ставит перед собой задачу не допустить прямого конфликта с Россией из-за Украины, так как его ущерб будет несопоставим — Столтенберг

14.15 НАТО считает, что Россия должна прекратить спецоперацию на Украине и полностью вывести оттуда свои войска – Столтенберг

13:34 ЕСПЧ призвал не допустить казни двоих британских пленных в ДНР

12:53 Владимир Путин: Действиям киевского режима в Донбассе нет другого определения, кроме как "преступление против человечности"

12:40 В Минобороны РФ сообщили об обмене по формуле 144 на 144 военнослужащих, он был совершен по прямому указанию Путина.

12:18 Володин об обмене военнопленных с Украиной: обмениваются тяжелораненые, надо бороться за каждого.

11:53 На территории завода "Азот" в Северодонецке осталось около 1 тыс. человек, в том числе мирные жители, сообщили в МВД ЛНР.

11:39 ВС России высокоточным оружием уничтожили пункт управления оперативно-стратегической группировки «Хортица» ВСУ в Днепре — Минобороны РФ.

11:38 Минобороны России: сегодня в качестве шага доброй воли российские военные завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон

11:01 НАТО следует игнорировать "российскую риторику" об ответных действиях на расширение альянса и поставки оружия Украине и продолжать оказывать военную поддержку Киеву, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс.

10:20 Росгвардия уничтожила взвод ВСУ из более чем 30 человек в Донбассе.

9:31 Подразделения ВСУ находящиеся в Лисичанске и его окрестностях, получили приказ на отход, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Кроме того, командование украинской группировки в Лисичанске активно покидает город, рассказал посол ЛНР в РФ.

9:26 Из порта в Бердянске вышло первое торговое судно с 7 тысячами тонн зерна — глава ВГА Запорожской области

9:11 Глава подконтрольной Киеву Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил в эфире телеканала "Украина 24" о предложении ввести закон о принудительной депортации из зон боевых действий. Он сказал, что некоторые депутаты Верховной рады предлагали депортировать людей из Лисичанска.

9:06 Число прибывших в Россию беженцев с Украины и из Донбасса превысило 2,2 млн человек, сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

6:58 Территория Лисичанского НПЗ полностью перешла под контроль союзных войск, заявил посол ЛНР в РФ Мирошник.

02:44 Великобритания выделит еще 1 млрд фунтов стерлингов на военную помощь Украине. Средства пойдут на современные системы ПВО, беспилотники, новое инновационное оборудование для радиоэлектронной борьбы и тысячи единиц снаряжения для украинских боевиков.