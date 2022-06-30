Минобороны: в Зеленодольске украинские провокаторы взорвали зернохранилище

Украинские военные взорвали зернохранилище в Зеленодольске. Фото: Минобороны РФ

Ни дня без новой провокации от киевского режима. В Зеленодольске Днепропетровской области специалистами центра информационно-психологических операций ВСУ проведена очередная провокация с целью обвинения Вооруженных Сил России в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры в результате неизбирательных ударов. Для этого украинские националисты заранее вывезли из зернохранилища сельхозпредприятия все имеющиеся запасы злаковых, а затем его взорвали. При этом местная администрация по уже отработанному киевскими властями сценарию распространила сфабрикованные фото- и видеоматериалы в украинских и западных СМИ.

- Подобные фейки регулярно тиражируются украинской пропагандой при поддержке стран коллективного Запада, - заявил на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник еще раз акцентировал внимание СМИ, что в ходе специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации «не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и исключительно гуманно относятся к мирному населению».

Фото: Минобороны РФ

В это время Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирного населения Украины и народных республик Донбасса, а также использования военнослужащими ВСУ и боевиками украинских националистических формирований объектов гражданской инфраструктуры в военных целях:

- «В Краматорске Донецкой Народной Республики в школе № 35 (ул. Юбилейная), в частных домовладениях (ул. Актюбинская) военнослужащие ВСУ, иностранные наемники и боевики националистического формирования «Азов» оборудовали опорные пункты, разместили снайперские точки, бронетехнику и огневые позиции минометов, при этом, мирных жителей насильно удерживают в подвалах домов, прикрываясь ими как «живым щитом»».

- «В Харькове на территории технологического лицея № 9 (ул. Гражданская) боевики украинских вооруженных формирований оборудовали казармы, разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО;

в Славянске Донецкой Народной Республики в художественном лицее (ул. Волжская) дислоцированы подразделения ВСУ, размещена бронетехника, дальнобойная артиллерия и РСЗО, подходы к лицею заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено».

- «В Николаеве на территории школы № 51 (пер. Парусный) размещены подразделения территориальной обороны, склады с боеприпасами и бронетехника. Эти и другие подобные факты, грубо нарушающие нормы международного гуманитарного права, несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, по-прежнему, остаются без внимания мирового сообщества и международных организаций».

Представитель Минобороны России отметил, что все это происходит при молчаливом согласии стран Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

- «За прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 23 485 человек, в том числе 3 176 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 213 687 человек, из которых 349 771 ребенок».

- «Государственную границу Российской Федерации пересекло 343 623 единицы личного автомобильного транспорта, в том числе за сутки – 4 433».

- «В субъектах Российской Федерации штатно функционирует более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- «В результате проведенного комплекса мероприятий силами Военно-Морского Флота России устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь, в плановом порядке продолжается восстановление портовой инфраструктуры. А киевские власти продолжают всячески уклоняться от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода заблокированных судов в районы сбора. При этом, сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств».

- «Начиная с 2 марта 2022 г. Российской Федерацией на Украину уже доставлено 38 151,4 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведены 1 236 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки пять – в Донецкой Народной Республике, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передана 381 тонна гуманитарной помощи».

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